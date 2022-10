Les 10 États américains les moins populaires où déménager en 2022

Rapport entrées-sorties : 0,50

Le New Jersey est en tête de liste des États les moins populaires. Selon le rapport, le Garden State perd le plus de résidents par rapport à ceux qui emménagent.

Les résidents de l’État de la côte Est paient les impôts fonciers les plus élevés du paysce qui peut expliquer la perte de population.

Les deux autres États qui composent la région métropolitaine de New York – New York et le Connecticut – connaissent des défis similaires à ceux du New Jersey.

Les deux ont fait la liste des États dont les gens quittent plus qu’ils n’emménagent, au non. 4 et non. 5 sur la liste respectivement.