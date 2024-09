Les 10 émissions de télévision les plus populaires de la semaine d’Apple, Hulu, Netflix et plus

Je suis convaincu que vous pourriez intégrer Jeff Bridges et John Lithgow dans une série sur le fonctionnement interne d’une agence d’assurance, et ils trouveraient toujours le moyen de transformer cette affaire en une émission de télévision absolument captivante. Ne soyez pas offensés, agents d’assurance.

Je suis arrivé à cette conclusion, certes pas si audacieuse, après avoir été époustouflé par leur travail dans FX. Le vieil hommeun drame d’espionnage dans lequel les deux hommes incarnent des vétérans grisonnants de guerres d’espionnage moralement douteuses – Lithgow, dans le rôle de l’ancien directeur adjoint du FBI Harold Harper, et Bridges, dans le rôle de l’ancien agent brillant et extrêmement mortel de la CIA Dan Chase. Chaque fois que les deux acteurs sont à l’écran ensemble dans Le vieil homme — qui, soit dit en passant, vient de revenir sur FX pour sa deuxième saison — c’est comme regarder deux maîtres à l’œuvre. Chaque scène, chaque conversation, chaque regard entre eux implique un sous-texte et une histoire de fond, dont les pièces manquantes sont parmi les nombreuses raisons pour lesquelles je suis resté collé à cette série depuis le début.

Jeff Bridges dans « The Old Man » de FX. Source de l’image : FX Networks

C’est une série qui, soit dit en passant, est également l’une des plus importantes de l’univers du streaming à l’heure actuelle.

C’est ce qu’affirme le service de recherche de streaming Bobine de bonne qualitéles dernières données hebdomadaires révèlent que l’adaptation par FX du roman de Thomas Perry de 2017 du même nom est l’émission de télévision en streaming n°1 cette semaine. Au moment de la rédaction de cet article, Le vieil homme Cela fait deux épisodes que débute la nouvelle saison, dans laquelle Harper et Chase font équipe pour récupérer Emily Chase, interprétée par Alia Shawkat, après qu’elle ait été kidnappée par un puissant chef tribal afghan.

Reelgood, soit dit en passant, surveille 20 millions de décisions de visionnage chaque mois sur toutes les plateformes de streaming aux États-Unis, d’Apple TV+ à Max, Peacock, Disney+, Hulu, Netflix, Prime Video, Paramount+, et bien d’autres. Pour la période de 7 jours qui s’est terminée le 18 septembre, les 10 émissions de télévision qui ont dominé le dernier classement hebdomadaire de Reelgood sont les suivantes :

Le vieil homme (FX/Hulu) Le couple parfait (Netflix) Il n’y a que des meurtres dans l’immeuble (Hulu) Kaos (Netflix) Chevaux lents (Apple TV+) Mauvais singe (Apple TV+) Shogun (FX/Hulu) Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (Vidéo Prime) Professeur d’anglais (FX/Hulu) L’ours (FX/Hulu)

Ce qui est génial dans la liste ci-dessus, c’est que, pour les amateurs de séries d’espionnage de premier ordre comme moi, elle comprend non pas une, mais deux séries incroyables qui font l’affaire.

En plus Le vieil homme — qui vient du co-créateur, producteur exécutif et showrunner Jonathan E. Steinberg — la quatrième saison de la série préférée des fans d’Apple TV+ Chevaux lents a également ramené l’émission dans la liste des 10 meilleures émissions de télévision de Reelgood. Le vieil hommec’est aussi une adaptation littéraire (de la série de romans Slow Horses de Mick Herron). C’est un film à ne pas manquer, mais d’un genre complètement différent, principalement parce qu’il n’a pas peur de présenter les espions comme des ratés maladroits et acharnés. Les gentils sont ordinaires, bâclés et désordonnés – l’équipe B, en quelque sorte, des espions.

Le vieil hommeen revanche, est un bon vieux thriller à l’ancienne, qui vous tient en haleine, rempli de tueurs, de mercenaires, de bureaucrates et du genre d’espions d’élite qui font également office de guerriers de l’ombre. Et lorsque vous aurez fini d’apprécier le jeu magistral des acteurs, je vous encourage vivement à vous procurer le roman de Perry (en plus de consulter certains des autres grands drames d’espionnage en streaming que nous recommandons également).