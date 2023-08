Les 10 destinations de voyage les plus chères au monde ? Voir la liste

Selon l’analyse, les destinations de vacances les plus chères, hors frais de vol, sont :

Le site Web de voyage FloridaPanhandle.com a analysé les coûts dans 100 lieux de vacances populaires, en examinant les prix moyens de l’hébergement, du transport, de la nourriture et des attractions.

Les 10 destinations de vacances les plus chères du monde.

La liste était dominée par les îles et les stations de ski luxueuses, bien que l’attrait des safaris écotouristiques au Botswana et dans la capitale financière de l’Europe, Londres, complète le classement.

L’hébergement au troisième endroit le plus cher – Aspen, Colorado – coûte en moyenne 1 385 $ pour une personne, mais une famille de quatre personnes peut s’attendre à payer 2 274 $, selon l’analyse.

Les tarifs moyens des hôtels à Gstaad en Suisse (n ° 2) sont de 1 360 $, selon la recherche. La ville des Alpes suisses a également les coûts alimentaires moyens les plus élevés de la liste, à 177 dollars par jour.

L’île caribéenne de Saint-Barth est la destination de vacances la plus chère au monde, en grande partie à cause de ses coûts d’hébergement élevés, qui s’élèvent en moyenne à 1 770 dollars par nuit, selon l’analyse.

Pour trouver ces prix, FloridaPanhandle.com a recherché les tarifs moyens des hôtels quatre et cinq étoiles pour les séjours à Noël (du 21 au 27 décembre) et au printemps (du 19 au 25 mai), mais n’a pas inclus les taxes.

Malgré des coûts moyens globaux plus élevés, les attractions de Saint-Barth et des Maldives ont été évaluées à 0 $. Les vacanciers devront peut-être payer le gros prix pour les hôtels de ces endroits, mais leurs plages sont gratuites.

Les attractions de Maun, au Botswana, la seule destination africaine sur la liste, coûtaient en moyenne plus de 100 $ par jour pour des activités comme une visite d’une journée dans le delta de l’Okavango .

La ville de ski de Park City, dans l’Utah, coûtait en moyenne 333 $ pour les attractions quotidiennes, la plus élevée de la liste.

Pour estimer le prix des activités, FloridaPanhandle.com a calculé le coût moyen des trois attractions les plus commentées de chaque emplacement sur TripAdvisor .

Monte Carlo avait l’un des tarifs moyens les plus bas pour les attractions de la liste, un résultat surprenant pour un point chaud de jeu dynamique.

Alors que « Monte Carlo est connue pour ses casinos, ce n’est pas non plus la chose la plus populaire à faire en ville », a déclaré un représentant de FloridaPanhandle.com.

Selon l’entreprise, les trois attractions les plus populaires de Monte-Carlo sont le Musée océanographique de Monaco, un espace extérieur appelé Place du Casino et le Casino de Monte-Carloqui a un droit d’entrée de 18 euros (20 $).

Les pertes de jeu, cependant, ne sont pas incluses dans les coûts d’attraction moyens de Monte-Carlo.