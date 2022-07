Les 10 catégories du spectre des fans de musique : où vous situez-vous ? – National

Il n’y a pas deux fans de musique qui se ressemblent. Nous aimons avec désinvolture certains artistes avec toute notre relation qui commence et se termine en fredonnant la mélodie d’un de leurs disques.

Mais il y a ceux dont nous sommes obsédés. Nous ne pouvons pas en avoir assez. Entre ces extrêmes se trouvent différents niveaux d’engagement que les musiciens, les managers et les labels doivent surveiller et entretenir.

Avec les initiatives Web 3.0 qui s’installent rapidement, l’industrie de la musique cherche de nouvelles façons de comprendre la prochaine génération de fans. La technologie modifie la nature même du fandom d’une manière qui sera transformatrice au cours des prochaines années.

Spring, une entreprise qui s’associe à des artistes en matière de commerce électronique, a commandé une étude auprès de 8 000 fans de musique dans l’espoir de tracer les futures relations émotionnelles et éventuellement financières entre les fans et les artistes.

Le résultat est une ventilation psychographique qui place les fans dans 10 seaux différents, chacun présentant différents niveaux d’investissement en matière d’émotion, de dépenses, d’énergie, de temps et d’évangélisation.

Les trois premiers types de ventilateurs peuvent être regroupés comme étant “engagés”. Le navigateur est l’auditeur de musique le plus occasionnel (37 % des personnes interrogées), quelqu’un qui tombe sur du contenu, l’apprécie à un niveau superficiel, puis est distrait ou s’ennuie et passe à autre chose.

Le type deux est l’Observateur, quelqu’un qui se cache autour de la musique mais qui ne s’engage pas vraiment trop profondément.

Le dernier type de fan “Engagé” est Curieux. Ils sont intrigués par ce qu’ils entendent et sont ouverts à peut-être être encouragés à s’impliquer davantage dans la communauté de personnes partageant les mêmes idées qui suivent un groupe particulier.

Le groupe intermédiaire de fans est connu sous le nom de “Advocates”. Cela commence par les abonnés, ceux qui se font un devoir de suivre le musicien à travers les médias traditionnels et sociaux. Ils s’abonnent au compte Instagram d’un artiste, marquent leurs listes de lecture Spotify et google des histoires sur l’artiste.

Un petit pas en avant est le fan engagé. Ils font tout ce que fait l’abonné, mais commentent régulièrement des vidéos et des photos, fournissent des likes sur Facebook et recherchent un meilleur statut au sein de la communauté de fans entourant cet artiste. C’est le domaine du vrai fan, quelqu’un qui aime vraiment ce qui se passe et qui en veut un morceau.

Si un artiste peut amener le fan au niveau suivant du spectre, il devient un «acheteur» – et c’est là que l’appréciation du travail d’un musicien peut être monétisée.

Le premier niveau d’acheteur est l’actif. Seul environ un vrai fan sur mille peut être classé comme actif (40 % des répondants se sont identifiés de cette façon). Ils sont un peu plus évangéliques à propos de l’artiste et portent souvent des T-shirts, créent des listes de lecture spécialisées, vont à des concerts et achètent occasionnellement des produits physiques. Si l’artiste intervient dans la conversation, l’Active commencera à jaillir. Et si nécessaire, ils défendront vigoureusement cet artiste si quelqu’un n’est pas d’accord avec leur talent.

Si l’amour de l’Active pour l’artiste grandit (et si les finances le permettent), il devient Collectionneur. Ce groupe collectionne tout : toutes les sorties, tout le merchandising et toutes les connaissances qu’ils peuvent sur leur musicien préféré. Ils débourseront également beaucoup d’argent pour des choses comme des coffrets et des sorties de vinyle en édition limitée.

Le seul niveau supérieur à un actif est le Superfan. Seul environ un vrai fan sur 100 correspond à cette description. Les superfans feront tout ce qu’ils doivent pour établir la connexion la plus profonde avec leurs musiciens préférés. Ils suivront par exemple un numéro en tournée pendant des semaines ou des mois. D’autres chercheront leur expertise et leurs histoires impliquant un artiste en particulier. Certains forment des groupes de reprises qui ne jouent que la musique de leurs groupes préférés. Et ils peuvent même être reconnus pour leur particularité par l’artiste lui-même.

Si vous voulez étudier ce groupe, nous devons également jeter un œil aux BTS ARMY (Adorable Representative MC for Youth), Swifties de Taylor Swift, Deadheads hardcore, Beyoncé’s Beyhive, Dylanologists et Beatlemaniacs. Mariah Carey a Lambs, Bieber Beliebers et Jimmy Buffet Parrotheads. Les petits monstres suivent de manière obsessionnelle Lady Gaga. La base hardcore de Slipknot est connue sous le nom de Maggots. Et si vous êtes un Juggalo, vous ferez presque partie du monde d’Insane Clown Posse.

Jusqu’ici, si compréhensible, non? Mais Spring a identifié un futur type de fan de musique, celui qui vient juste d’être inventé. Ils prévoient la montée d’un uber-superfan, un fan culte qui est si profondément dans un artiste particulier qu’ils veulent la version originale de quelque chose produit par cet artiste. Ces personnes sont celles qui achètent des NFT et d’autres produits Web 3.0 en cours de développement. Ils aident également à payer des choses comme les enregistrements et les tournées en contribuant à des campagnes de préfinancement via des sites comme Kickstarter et GoFundMe.

S’ils le pouvaient, ils aimeraient pouvoir collaborer avec des créateurs pour faire des choses comme concevoir des produits dérivés. Ils achèteront plusieurs copies de n’importe quel produit proposé par l’artiste. Si un artiste approuve un produit particulier, celui-ci devient le produit préféré du fan. Et pour aider à améliorer le profil d’un artiste, ils mettent parfois la liste de lecture Spotify de ce musicien en boucle et l’exécutent 24h/24 et 7j/7 avec le volume baissé. Et attendez que le métaverse s’accroche. Ces gens vont devenir fous.

Spring pense que l’avenir du commerce de la musique réside dans le fait d’amener les gens aussi loin que possible à travers ces 10 niveaux de fandom. Et ce n’est peut-être pas aussi difficile que vous le pensez.

Les jeunes sont toujours les principaux moteurs de la culture musicale et la prochaine cohorte de superfans viendra de ceux nés entre 2010 et 2014. Appelez-les Gen Alpha (nous n’avons plus de lettres avec Gen Z, il est donc temps de recommencer.) Le plus âgé de ces enfants avertis super-tech deviendra adolescent l’année prochaine, marquant le début de leur passage à l’âge adulte musical. Leur rapport à la musique sera énormément façonné par la technologie et, dans une certaine mesure, les années COVID.

L’étude de Spring indique qu’ils seront plus adaptables, plus collaboratifs et plus entreprenants que n’importe quelle génération de fans de musique que nous avons vue jusqu’à présent. Ils vivront dans un monde d’IA, de reconnaissance vocale, de blockchains, de NFT, de métaverse, d’engagement ultra-personnalisé et de gamification de tout.

Nous avons parcouru un long chemin. Et l’avenir s’annonce intéressant.

