Les 10 aéroports les plus chers pour partir aux États-Unis

Toutes les données proviennent du Bureau of Transportation Statistics et comparent le deuxième trimestre avec la période de l’année précédente.

L’enquête SmartAsset a rapporté le tarif moyen et la variation en pourcentage du prix des billets dans 100 aéroports américains au cours de l’année écoulée. Il a d’abord rassemblé les 100 aéroports américains les plus fréquentés en fonction du nombre de voyageurs nationaux en 2021.

Tarif moyen: 462 $

Augmentation en pourcentage: 51,28%

Modification du montant en dollars : 157 $

Bien que les prix soient élevés, il existe encore des stratégies que vous pouvez essayer pour économiser de l’argent sur les billets d’avion.

Tout d’abord, “plus tôt vous réservez vos vols, moins vous dépenserez d’argent”, Amanda Poses, fondateur et consultant en voyages chez Poses Travel & Co.raconte CNBC Make It.

Dès que vous savez quel voyage vous voulez faire, réservez-le, a déclaré Poses. Planifier le plus à l’avance possible vous donnera, espérons-le, une longueur d’avance sur le moment où votre vol deviendra plus demandé.

Une autre bonne chose à surveiller est la possibilité d’enregistrer vos bagages en ligne. La plupart du temps, il est moins cher d’acheter un sac en ligne pour votre vol que de l’enregistrer en personne, a-t-elle déclaré.

Et la planification à l’avance des vacances ne devrait pas se limiter aux billets d’avion. “Même si vos plans sont réservés, vous devriez réserver des transferts, des repas et tout ce que vous voulez afin de tirer le meilleur parti de votre voyage”, a déclaré Poses.

