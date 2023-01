Les 1% les plus riches ont gagné deux fois plus que le reste du monde depuis 2020

Les résidents les plus riches du monde sont devenus beaucoup plus riches, beaucoup plus rapidement que tout le monde au cours des deux dernières années.

Selon le rapport annuel d’Oxfam sur les inégalités, publié dimanche, les 1% les plus riches ont capturé près de deux fois plus de nouvelles richesses que le reste du monde au cours de cette période. Leur fortune a grimpé de 26 000 milliards de dollars, tandis que les 99 % les plus pauvres n’ont vu leur valeur nette augmenter que de 16 000 milliards de dollars.

Et l’accumulation de richesses des super-riches s’est accélérée pendant la pandémie. Au cours de la dernière décennie, ils n’ont capté que la moitié de toute la nouvelle richesse créée, contre les deux tiers au cours des dernières années.

Le rapport, qui s’appuie sur des données compilées par Forbes, est programmé pour coïncider avec le coup d’envoi de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, un rassemblement d’élite de certaines des personnes les plus riches et des dirigeants mondiaux.

Pendant ce temps, beaucoup de moins fortunés sont en difficulté. Quelque 1,7 milliard de travailleurs vivent dans des pays où l’inflation dépasse les salaires. Et la réduction de la pauvreté a probablement stagné l’année dernière après que le nombre de pauvres dans le monde a explosé en 2020.

“Alors que les gens ordinaires font des sacrifices quotidiens sur des produits essentiels comme la nourriture, les super-riches ont dépassé même leurs rêves les plus fous”, a déclaré Gabriela Bucher, directrice exécutive d’Oxfam International. « À peine deux ans plus tard, cette décennie s’annonce comme la meilleure à ce jour pour les milliardaires – un boom fulgurant des années 20 pour les plus riches du monde.

LA FORTUNE DES MILLIARDAIRES

Bien que leurs richesses aient quelque peu diminué au cours de l’année écoulée, les milliardaires mondiaux sont toujours beaucoup plus riches qu’ils ne l’étaient au début de la pandémie.

Leur valeur nette s’élève à 11,9 billions de dollars américains, selon Oxfam. Bien que cela soit en baisse de près de 2 billions de dollars par rapport à la fin de 2021, il est toujours bien supérieur aux 8,6 billions de dollars que les milliardaires avaient en mars 2020.

Les riches bénéficient de trois tendances, a déclaré Nabil Ahmed, directeur de la justice économique d’Oxfam America.

Au début de la pandémie, les gouvernements mondiaux, en particulier les pays les plus riches, ont versé des milliards de dollars dans leurs économies pour éviter un effondrement. Cela a fait grimper la valeur des actions et autres actifs.

“Une grande partie de cet argent frais s’est retrouvé chez les ultra-riches, qui ont pu profiter de cette flambée du marché boursier, de ce boom des actifs”, a déclaré Ahmed. “Et les garde-corps d’une fiscalité équitable n’étaient pas en place.”

En outre, de nombreuses sociétés ont bien réussi ces dernières années. Quelque 95 entreprises alimentaires et énergétiques ont plus que doublé leurs bénéfices en 2022, a déclaré Oxfam, alors que l’inflation faisait grimper les prix. Une grande partie de cet argent a été versée aux actionnaires.

En outre, les tendances à plus long terme du démantèlement des droits des travailleurs et de la concentration accrue du marché accentuent les inégalités.

En revanche, la pauvreté mondiale a considérablement augmenté au début de la pandémie. Bien que certains progrès en matière de réduction de la pauvreté aient été réalisés depuis lors, ils devraient avoir stagné en 2022, en partie à cause de la guerre en Ukraine, qui a exacerbé les prix élevés des denrées alimentaires et de l’énergie, selon les données de la Banque mondiale citées par Oxfam.

C’est la première fois que l’extrême richesse et l’extrême pauvreté augmentent simultanément en 25 ans, a déclaré Oxfam.

TAXER LES RICHES

Pour contrer cette inégalité croissante, Oxfam appelle les gouvernements à augmenter les impôts de leurs résidents les plus riches.

Il propose d’introduire un impôt ponctuel sur la fortune et des impôts sur les bénéfices exceptionnels pour mettre fin aux profits des crises mondiales, ainsi que d’augmenter de manière permanente les impôts sur les 1% les plus riches des résidents à au moins 60% de leurs revenus du travail et du capital.

Oxfam estime que les taux appliqués aux 1 % les plus riches devraient être suffisamment élevés pour réduire considérablement leur nombre et leur richesse. Les fonds devraient ensuite être redistribués.

“Nous sommes confrontés à une crise extrême de concentration des richesses”, a déclaré Ahmed. “Et il est important avant tout, je pense, de reconnaître que ce n’est pas une fatalité. Une condition stratégique préalable à la maîtrise des inégalités extrêmes est de taxer les ultra-riches.”

Le groupe, cependant, fait face à une bataille difficile. Quelque 11 pays ont réduit les impôts des riches pendant la pandémie. Et les efforts pour augmenter les prélèvements sur les riches se sont effondrés au Congrès américain en 2021, même si les démocrates contrôlaient les deux chambres et la Maison Blanche.