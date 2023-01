Les 1 % les plus riches ont amassé près des deux tiers de la nouvelle richesse créée depuis 2020 : Oxfam

Au cours des deux dernières années, les 1 % les plus riches de la population ont accumulé près des deux tiers de toutes les nouvelles richesses créées dans le monde, un nouveau rapport d’Oxfam dit.

Un total de 42 000 milliards de dollars de nouvelles richesses ont été créées depuis 2020, dont 26 000 milliards de dollars, soit 63 %, amassés par les 1 % les plus riches des ultra-riches, selon le rapport. Les 99 % restants de la population mondiale n’ont collecté que 16 000 milliards de dollars de nouvelles richesses, selon l’organisation caritative mondiale contre la pauvreté.

“Un milliardaire a gagné environ 1,7 million de dollars pour chaque dollar de nouvelle richesse mondiale gagné par une personne appartenant aux 90% les plus pauvres”, indique le rapport, publié au début du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Cela suggère que le rythme auquel la richesse est créée s’est accéléré, les 1 % les plus riches du monde ayant amassé environ la moitié de toutes les nouvelles richesses au cours des 10 dernières années.

Le rapport d’Oxfam a analysé les données sur la création de richesse mondiale du Credit Suisse, ainsi que les chiffres de la liste Forbes Billionaire et de la liste Forbes Real-Time Billionaire pour évaluer l’évolution de la richesse des ultra-riches.

La recherche met en contraste cette création de richesse avec les rapports des Banque mondialequi a déclaré en octobre 2022 qu’il n’atteindrait probablement pas son objectif de mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030 alors que la pandémie de Covid-19 a ralenti les efforts de lutte contre la pauvreté.

Gabriela Bucher, directrice exécutive d’Oxfam International, a appelé à une augmentation des impôts pour les ultra-riches, affirmant qu’il s’agissait d’une “précondition stratégique pour réduire les inégalités et ressusciter la démocratie”.

Dans le communiqué de presse du rapport, elle a également déclaré que des modifications des politiques fiscales aideraient à lutter contre les crises en cours dans le monde.

“Imposer les super-riches et les grandes entreprises est la porte d’entrée des crises qui se chevauchent aujourd’hui. Il est temps de démolir le mythe pratique selon lequel les réductions d’impôts pour les plus riches font que leur richesse se répercute d’une manière ou d’une autre sur tous les autres”, a déclaré Bucher.

Les crises coïncidentes dans le monde qui s’alimentent les unes les autres et produisent une plus grande adversité ensemble qu’elles ne le feraient séparément sont également appelées «polycrise». Ces dernières semaines, des chercheurs, des économistes et des politiciens ont suggéré que le monde est actuellement confronté à une telle crise alors que les pressions de la crise du coût de la vie, du changement climatique et d’autres pressions se heurtent.