Les 1 000 ingénieurs chinois de SpaceX qui n’existaient que sur LinkedIn

“Ils sont tous diplômés de Tsinghua et sont allés à l’Université de Californie du Sud ou à des universités similaires bien connues”, a déclaré Li. «En plus de cela, ils travaillaient tous dans une certaine entreprise à Shanghai. De toute évidence, je soupçonne qu’il s’agit de fausses données générées.

(SpaceX n’a ​​pas répondu à une demande de MIT Technology Review pour confirmer le nombre de diplômés de Tsinghua travaillant dans l’entreprise.)

Ce n’était pas la première fois que Li remarquait ce qu’il pensait être de faux comptes LinkedIn. À partir de la fin de 2021, dit-il, il a commencé à voir des profils avec moins de quelques dizaines de connexions – rares pour les vrais utilisateurs de LinkedIn – et avec des photos de profil qui étaient toujours de beaux hommes et femmes, probablement volées sur d’autres sites Web. La plupart semblaient être d’origine chinoise et vivre aux États-Unis ou au Canada.

À peu près à la même époque, le phénomène a attiré l’attention de Grace Yuen, la porte-parole de la Global Anti-Scam Org (GASO), un groupe de bénévoles qui suit “escroqueries à la boucherie.” Les escrocs impliqués dans cette pratique, qui a commencé dès 2017 en Chine, créent de faux profils sur des sites de médias sociaux ou des sites de rencontres, se connectent avec les victimes, nouent des relations virtuelles et souvent amoureuses et finissent par persuader les victimes de transférer leurs actifs. Les escrocs eux-mêmes ont inventé le nom de « boucherie de porcs », comparant le processus intensif et à long terme de gagner la confiance des victimes à l’élevage d’un porc pour l’abattage.

Ces dernières années, alors que la Chine réprimait les activités frauduleuses en ligne, ces opérations se sont tournées vers le ciblage de personnes hors de Chine d’origine chinoise ou parlant le mandarin. GASO a été créé en juillet 2021 par une de ces victimes, et l’organisation compte aujourd’hui près de 70 bénévoles sur plusieurs continents.

Bien que ces faux comptes soient relativement nouveaux sur LinkedIn, ils ont imprégné d’autres plateformes pendant longtemps. “Les escrocs ont commencé à migrer vers LinkedIn peut-être après que les sites de rencontres ont tenté de les réprimer,

Le café rencontre le bagel, Tinder », déclare Yuen.

À certains égards, LinkedIn est un excellent moyen pour les fraudeurs d’étendre leur portée. “Vous êtes peut-être déjà marié et vous n’êtes pas sur les sites de rencontres, mais vous avez probablement un compte LinkedIn que vous consultez de temps en temps”, explique Yuen.

Un escroc sur LinkedIn peut essayer de se connecter avec quelqu’un par le biais d’une expérience de travail commune, d’une ville natale partagée ou du sentiment de vivre dans un pays étranger. Plus de 60% des victimes qui ont tendu la main au GASO sont des immigrants chinois ou ont une ascendance chinoise, sur laquelle ces acteurs s’appuient pour évoquer la nostalgie ou un désir de compagnie. Les fausses affirmations selon lesquelles ils sont diplômés des meilleures universités chinoises, qui sont notoirement difficiles d’accès, aident également les escrocs à gagner le respect.