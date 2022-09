L’Erythrée mobilise ses soldats, suscitant des craintes au Tigré

NAIROBI, Kenya (AP) – L’Érythrée mobilise ses forces armées et semble les envoyer en Éthiopie pour aider la guerre de son voisin dans la région du Tigré, selon des militants et des autorités internationales.

La Grande-Bretagne et le Canada ont émis des avis aux voyageurs demandant à leurs citoyens en Érythrée d’être vigilants.

La militante érythréenne des droits Meron Estefanos a déclaré à l’Associated Press que son cousin avait été appelé « et qu’il se bat quelque part en Éthiopie et nous ne savons pas s’il est vivant ou non ».

“C’est juste une guerre triste, comme si notre région n’avait pas vu assez de sang depuis des générations”, a déclaré Meron, directeur de l’Initiative érythréenne sur les droits des réfugiés.

Des témoins oculaires en Érythrée ont déclaré que des personnes, notamment des étudiants et des fonctionnaires, étaient rassemblées dans tout le pays.

L’Érythrée, l’un des pays les plus isolés au monde, impose le service militaire à tous ses citoyens âgés de 18 à 40 ans. Des groupes de défense des droits affirment que cette pratique, qui dure indéfiniment dans la plupart des cas, pousse des milliers de jeunes Érythréens à l’exil. Les Érythréens constituent un grand nombre des migrants qui tentent de traverser vers l’Europe, souvent dangereusement par la mer.

Il n’a pas été possible d’obtenir de commentaires des autorités érythréennes.

Les forces érythréennes ont combattu aux côtés des troupes fédérales éthiopiennes lors de la guerre dans la région éthiopienne du Tigré, qui partage une frontière avec l’Érythrée, lorsque ce conflit a éclaté en novembre 2020. Les forces érythréennes ont été impliquées dans certaines des pires atrocités commises pendant la guerre — accusations ils nient.

Les autorités du Tigré affirment maintenant que les Érythréens entrent à nouveau dans la guerre qui a repris en août après une accalmie des combats au début de cette année.

On estime que le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes et laissé des millions de personnes sans services de base pendant plus d’un an.

À l’intérieur du Tigré, des millions d’habitants sont encore largement coupés du monde. Les communications et les services bancaires sont coupés et leur restauration a été une demande clé dans les efforts de médiation.

The Associated Press