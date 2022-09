L’Erythrée mobilise ses soldats, suscitant des craintes au Tigré

La militante érythréenne des droits Meron Estefanos a déclaré à l’Associated Press que son cousin avait été appelé « et qu’il se bat quelque part en Éthiopie et nous ne savons pas s’il est vivant ou non ».

NAIROBI, Kenya – L’Érythrée mobilise ses forces armées et semble les envoyer en Éthiopie pour aider la guerre de son voisin dans la région du Tigré, selon des militants et des autorités internationales.

On estime que le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes et laissé des millions de personnes sans services de base pendant plus d’un an.