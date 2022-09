L’Erythrée accusée d’avoir lancé une offensive sur le Tigré éthiopien

KAMPALA, Ouganda (AP) – Un porte-parole des autorités tigréennes a déclaré mardi que l’Érythrée avait lancé une offensive à grande échelle le long de la frontière du pays avec le nord de l’Éthiopie dans ce qui semble être une escalade de la reprise des combats le mois dernier.

Les Érythréens combattent aux côtés des forces fédérales éthiopiennes, y compris des unités de commando, ainsi que des milices alliées, a déclaré Getachew Reda.

« L’Érythrée déploie toute son armée ainsi que des réservistes. Nos forces défendent héroïquement leurs positions », a-t-il dit sur Twitter.

Il n’a pas été possible dans l’immédiat d’obtenir un commentaire des autorités éthiopiennes ou érythréennes, situées au nord du Tigré.

La Grande-Bretagne et le Canada ont émis la semaine dernière des avis de voyage demandant à leurs citoyens en Érythrée d’être vigilants après que les autorités ont appelé les citoyens à se présenter pour le service militaire.

Les forces érythréennes ont combattu aux côtés des troupes fédérales éthiopiennes dans le Tigré lorsque la guerre a éclaté en novembre 2020. Les forces érythréennes ont été impliquées dans certaines des pires atrocités commises dans le conflit – des accusations qu’elles nient. La guerre a repris en août après une accalmie des combats plus tôt cette année.

On estime que le conflit a tué des dizaines de milliers de personnes et laissé des millions de personnes sans services de base pendant plus d’un an.

À l’intérieur du Tigré, des millions d’habitants sont encore largement coupés du monde. Les communications et les services bancaires sont coupés et leur restauration a été une demande clé dans les efforts de médiation.

Rodney Muhumuza, Associated Press