L’Islande est témoin d’une série d’éruptions volcaniques ce mois-ci et le 9 avril, un nouvel évent de fissure a commencé à faire éruption une autre coulée de lave basaltique sur un site situé entre les deuxième et troisième points d’éruption. Situés à près de 30 kilomètres au sud-ouest de la capitale Reykjavik, les sites volcaniques, depuis leur première éruption il y a quelques semaines, continuent d’attirer les visiteurs.

Cependant, un tweet récent partageant des vues aériennes du site volcanique de Fagradalsfjall a laissé les internautes émerveillés par les phénomènes naturels qui se déroulent en Islande. Le photographe de la nature, vidéaste aérien et photojournaliste indépendant Brian Emfinger a publié samedi trois photos du volcan depuis les lieux.

Les images étaient une vue aérienne de la magnifique lave orangée qui suintait des profondeurs de la Terre. Le magma noir et doré qui s’est répandu sur la masse continentale recouverte de neige blanche a donné un aspect irréel et presque fantastique à toute la région. Sur la photo, on peut voir plusieurs petits points entourant le site volcanique et en zoomant, on pouvait voir que ce sont des humains venus assister à cet événement.

Sous-titrant les images, Brian a écrit d’une voix exclamative comment l’Islande sait vraiment magnifiquement devenir volcan. Le tweet a été aimé par plus de 18,4k et retweeté plus de 5,4k fois par des personnes depuis sa publication sur le site de micro-blogging.

Se moquant de la façon dont la plupart des Islandais qui ont afflué pour assister au volcan, un utilisateur a déclaré qu’il devinait qu’il y avait une pénurie de guimauves dans le pays en ce moment. La guimauve est une collation populaire consommée pendant les feux de camp lorsque les gens la fondent ou la rôtissent sur un bâton pour en rehausser la saveur.

Je suppose qu’il y a actuellement une pénurie de guimauves en Islande. – StrykerAce (@ StrykerAce007) 11 avril 2021

Je serais le seul à faire griller des guimauves et à prendre des s’mores. – Robert Porter (@ Robert6996_) 11 avril 2021

Un autre utilisateur a félicité les compétences de Brian en photographie et les a qualifiées d’incroyables.

Pour certains, les images leur rappelaient également la populaire série de fiction fantastique Jeu des trônes et ses thèmes de Winterfell et du Dragon qui crachait du feu.

Comme un commentaire a lu que les images leur rappelaient le pays du feu et de la glace.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici