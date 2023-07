L’éruption d’une semaine du volcan de l’Alaska s’atténue après avoir craché un autre nuage de cendres massif

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Une éruption en cours d’un volcan éloigné dans les îles Aléoutiennes en Alaska a produit un nuage de cendres si important mardi que des avertissements ont été envoyés aux pilotes sur des conditions potentiellement dangereuses.

Un nuage de cendres d’une hauteur initiale d’environ 5,5 miles (8,9 kilomètres) a été signalé après l’éruption matinale du volcan Shishaldin. Mais en début d’après-midi, les émissions de cendres étaient inférieures à 1,9 miles (3 kilomètres) et l’alerte de l’aviation a été rétrogradée, selon l’Observatoire des volcans de l’Alaska.

Le volcan se trouve à environ 700 miles (1 127 kilomètres) au sud-ouest d’Anchorage et se trouve près du milieu de l’île d’Unimak. Les quelque 65 habitants de l’île vivent à environ 40 kilomètres au nord-est du volcan, dans la communauté de False Pass.

Le volcan Shishaldin a commencé à entrer en éruption le 11 juillet. Un survol de la garde côtière américaine a confirmé que de la lave a éclaté le même jour dans le cratère du sommet.

Une explosion importante vendredi matin a produit un nuage de cendres qui a atteint jusqu’à 12 kilomètres et a dérivé vers le sud au-dessus de l’océan Pacifique. Une deuxième explosion plus petite s’est produite plus tard vendredi.

Le volcan, l’un des plus actifs de l’arc des Aléoutiennes, a connu une augmentation des éruptions de lave juste après minuit mardi, sans émissions de cendres significatives, a indiqué l’observatoire. Cela a changé des heures plus tard avec le nuage de cendres. Le National Weather Service a émis un avis en raison du nuage de cendres à la dérive.

La cendre volcanique est anguleuse et tranchante et a été utilisée comme abrasif industriel. La roche en poudre peut provoquer l’arrêt d’un moteur à réaction.

Shishaldin est un cône symétrique avec un diamètre de base de 10 miles (16 kilomètres), a indiqué l’observatoire. Le cratère en forme d’entonnoir de 660 pieds (210 kilomètres) émet souvent de la vapeur et une quantité occasionnelle de cendres.

Il y a eu au moins 26 éruptions confirmées sur le volcan Shishaldin depuis 1824. La plupart sont petites, mais l’observatoire a déclaré qu’une éruption de 1999 a produit un nuage de cendres qui a atteint 14 kilomètres.

The Associated Press