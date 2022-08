L’éruption d’un volcan en Islande laisse les touristes émerveillés

Un volcan massif, suite à une série de perturbations sismiques, a repris vie près de Reykjavik, la capitale de l’Islande. L’éruption aurait eu lieu dans une vallée inhabitée à proximité de l’aéroport de Keflavik, la plaque tournante du trafic aérien international du pays. Le volcan, Fagradalsfjall, est entré en action, environ huit mois après sa dernière éruption. Alors que les autorités mettaient en garde les citoyens contre le fait de s’approcher du site de l’éruption, les gens, fascinés par le magma crachant, ont afflué vers le site. Dans une vidéo récemment partagée par la BBC, des personnes sont vues assises à quelques centaines de mètres du site actif du volcan, regardant la lave en fusion.

Dans une interview avec la BBC, un couple qui faisait partie des personnes qui sont venues voir le volcan, a déclaré : « Nous faisions du trekking ici et je me suis dit : « Nous devons nous arrêter. J’ai dû m’asseoir et pleurer un peu parce que c’est si beau et si émouvant.

Jetez un oeil à la vidéo ici:

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler près de trois vues lakh. Les internautes qui ont vu de la lave jaillir du sol ont été consternés de voir cette merveille de la nature. « C’est comme les portes de l’enfer… mais joli », a déclaré un utilisateur dans la section des commentaires. Un autre a écrit : « La nature est plus que mystérieuse à ce stade de la vie. Un utilisateur a demandé : “Suis-je le seul à penser que cela fait peur ?”

L’Office météorologique islandais (OMI), à 13h18, heure locale islandaise, a signalé l’éruption qui était située à environ 32 kilomètres de la capitale du pays et à environ 16 kilomètres de l’aéroport international de Keflavik.

L’éruption volcanique n’a causé aucune sorte de perturbation ou de dommage mais est toujours surveillée de près. L’OMI, la semaine dernière, a enregistré plus de 3 000 tremblements de terre, le plus intense mesurant 5,4 sur l’échelle de Richter.

