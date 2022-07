L’éruption d’un volcan dans le sud du Japon déclenche le niveau d’alerte le plus élevé et un avis d’évacuation

Un volcan sur l’île principale du sud du Japon, Kyushu, est entré en éruption dimanche soir, crachant des cendres et des roches. Aucun dommage ou blessé n’a été signalé dans l’immédiat dans les villes voisines, mais les habitants ont été invités à évacuer.

L’Agence météorologique japonaise a déclaré que le volcan Sakurajima est entré en éruption vers 20h05, heure locale, soufflant de gros rochers jusqu’à 2,5 kilomètres dans la préfecture méridionale de Kagoshima.

Des images de la télévision publique japonaise NHK ont montré des flammes orange clignotant près du cratère et une fumée noire de cendres s’échappant du sommet de la montagne dans le ciel nocturne.

“Nous accorderons la priorité à la vie des gens et ferons tout notre possible pour évaluer la situation et répondre à toute urgence”, a déclaré à la presse le secrétaire en chef adjoint du cabinet, Yoshihiko Isozaki. Il a appelé les habitants de la région à prêter une attention particulière à la dernière mise à jour des autorités locales pour protéger leur vie.

L’agence a déclaré avoir relevé l’alerte d’éruption au plus haut niveau de cinq et environ 120 habitants de deux villes faisant face au volcan ont été invités à quitter leur domicile.

Un responsable pointe du doigt une photo de l’éruption du Sakurajima lors d’une conférence de presse à Tokyo dimanche. (Jiji Press/AFP/Getty Images)

L’agence a mis en garde contre des chutes de roches volcaniques dans des zones à moins de trois kilomètres du cratère et un éventuel écoulement de lave, de cendres et de gaz incandescent à moins de deux kilomètres.

Le Sakurajima, à environ 1 000 kilomètres au sud-ouest de Tokyo, est l’un des volcans les plus actifs du Japon et est entré en éruption à plusieurs reprises. Autrefois une île, elle est devenue une péninsule suite à une éruption en 1914.