L’éruption du volcan philippin, qui a déplacé des milliers de personnes, peut durer des mois

LEGAZPI, Philippines (AP) – Une douce éruption du volcan le plus actif des Philippines qui a forcé près de 18 000 personnes à fuir vers des abris d’urgence pourrait durer des mois et créer une crise prolongée, ont déclaré mercredi des responsables.

Le président Ferdinand Marcos Jr. s’est envolé pour la province du nord-est d’Albay pour rassurer les villageois qui ont été forcés d’évacuer des communautés agricoles pour la plupart pauvres dans un rayon de 6 kilomètres (3,7 miles) du cratère du volcan Mayon depuis que l’activité volcanique a augmenté la semaine dernière.

Marcos a distribué des colis alimentaires et d’autres aides aux villageois déplacés, et devait rencontrer les maires de la ville d’Albay plus tard mercredi pour discuter de la crise en cours.

L’éruption est la dernière calamité naturelle à tester l’administration de Marcos, qui a pris ses fonctions en juin 2022 dans un pays d’Asie du Sud-Est considéré comme l’un des plus sujets aux catastrophes au monde. Environ 20 typhons et tempêtes par an frappent les Philippines, et l’archipel pauvre avec 23 volcans actifs est aux prises avec de fréquents tremblements de terre.

« Malheureusement, les Philippines sont victimes non seulement d’explosions volcaniques, mais bien sûr de typhons et de tremblements de terre. Nous sommes dans cette partie du monde où nous sommes vulnérables », a déclaré Marcos à l’ambassadeur des Émirats arabes unis à Manille mardi après que la nation de la péninsule arabique a fourni 50 tonnes de nourriture et d’autres aides. « Nous espérons que l’activité du volcan commencera à se calmer, mais nous ne pouvons pas le dire avec certitude. »

L’activité du volcan a été portée au niveau d’alerte trois sur un système d’alerte en cinq étapes le 8 juin, ce qui signifie qu’une éruption dangereuse était considérée comme possible en quelques semaines ou quelques jours.

Après des jours à montrer des signes de regain d’agitation, y compris un essaim de chutes de pierres et une lueur de cratère orange vif visible la nuit, Mayon a commencé à expulser de la lave dimanche soir. La lave a coulé lentement sur son versant sud-est, ont déclaré des experts gouvernementaux.

Les autorités ont imposé une évacuation obligatoire de dizaines de milliers de villageois vivant dans une zone de danger permanente autour du volcan. La zone est censée être interdite aux personnes, mais est devenue le site de villages agricoles de résidents pour la plupart pauvres qui ont prospéré pendant des générations.

Le gouverneur d’Albay a étendu la zone de danger d’un kilomètre (plus d’un demi-mile) lundi après que Mayon a commencé à expulser de la lave incandescente. Il a demandé à plus d’habitants d’être prêts à se déplacer à tout moment si l’activité volcanique reprenait.

« C’est une éruption très douce et j’espère que cela restera comme ça », a déclaré Teresito Bacolcol, directeur de l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie, à l’Associated Press.

Le volcan pourrait cracher doucement de la lave pendant trois mois ou plus, comme il l’a fait dans le passé, sans générer d’explosion violente et potentiellement mortelle, a déclaré Bacolcol, avertissant les gens de ne pas baisser leurs gardes.

Une éruption modérée mais prolongée signifierait que le grand nombre de villageois déplacés devraient rester loin de chez eux et dans des abris d’urgence où ils reçoivent des colis alimentaires, de l’eau potable et d’autres produits de première nécessité fournis par le gouvernement.

« C’est une situation très difficile », a déclaré le maire de Daraga, Carlwyn Baldo. Environ 2 900 habitants de sa ville ont fui vers des abris d’évacuation, y compris des bâtiments scolaires qui devraient être évacués avant la reprise des cours en août et septembre.

«Nous ne pouvons permettre à personne de rentrer chez lui même s’il n’y a qu’une lueur de cratère. C’est dangereux. Le volcan peut soudainement éclater violemment et mettre les gens en danger », a déclaré Baldo à l’AP, ajoutant qu’il envisageait d’installer des tentes pour les déplacés qui se réfugient maintenant dans les bâtiments scolaires.

Sa ville rurale de la province d’Albay de 140 000 habitants ne pouvait pas se permettre le coût énorme de la fourniture d’aide alimentaire et d’autres nécessités aux évacués sans l’aide du gouvernement national, a déclaré Baldo.

Parallèlement aux fréquentes catastrophes naturelles, Marcos a hérité d’une économie brisée par la pandémie de coronavirus, qui a aggravé la pauvreté et le chômage.

Sans être gêné par les nuages, Mayon est apparu calme mercredi. Bacolcol, le directeur de l’institut de sismologie, a déclaré que la lave continuait à couler lentement sur ses pentes mais qu’elle ne pouvait pas être vue facilement sous le soleil radieux.

Le volcan de 2 462 mètres (8 077 pieds) est l’un des principaux attraits touristiques des Philippines en raison de sa forme conique pittoresque, mais il est le plus actif des 24 volcans connus du pays. Il a éclaté violemment pour la dernière fois en 2018, déplaçant des dizaines de milliers de personnes. Une éruption de 1814 a enseveli des villages entiers et fait plus de 1 000 morts.

Les autorités surveillaient de près deux autres volcans ailleurs dans le pays mercredi à la recherche de signes d’activité.

___

Le journaliste d’Associated Press Aaron Favila a contribué à ce rapport.

Jim Gomez et Joeal Calupitan, Associated Press