L’éruption du volcan islandais suscite des craintes de voyage et des séances photo risquées

L’éruption, classée comme une fissure volcanique, se produit à environ 10 miles de l’aéroport international de Keflavik et à environ 20 miles de la capitale du pays, Reykjavik. Jeudi matin, l’aéroport – qui propose des vols depuis Seattle, Londres et Francfort – est resté ouvert et opérationnel.

“Actuellement, il n’y a eu aucune perturbation des vols à destination et en provenance de l’Islande et les couloirs de vols internationaux restent ouverts”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La région a connu de “forts tremblements de terre” ces derniers jours avant l’éruption, a-t-il ajouté, et a mis en garde contre les tremblements en cours, les chutes de pierres et la pollution par les gaz. Le même volcan est également entré en éruption l’année dernière, a-t-il ajouté, et a duré environ six mois.