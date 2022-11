L’éruption du volcan d’Hawaï en alerte et attire les spectateurs

HILO, Hawaï (AP) – La première éruption en 38 ans du plus grand volcan actif du monde attire les spectateurs dans un parc national pour des vues «spectaculaires» de l’événement, et elle ravive également de mauvais souvenirs chez certains résidents d’Hawaï qui ont traversé expériences volcaniques déchirantes dans le passé.

Il y a à peine quatre ans, Nicole Skilling a fui sa maison près d’une communauté où plus de 700 résidences ont été détruites par la lave. Elle a déménagé dans la région du sud de Kona, pour se retrouver à emballer sa voiture avec de la nourriture et des fournitures cette semaine après l’éruption du Mauna Loa dimanche soir.

Les responsables craignaient initialement que la lave coulant sur le flanc du volcan ne se dirige vers le sud de Kona, mais les scientifiques ont ensuite assuré au public que l’éruption avait migré vers une zone de faille sur le flanc nord-est du Mauna Loa et ne menaçait aucune communauté.

Pourtant, l’incertitude est quelque peu déconcertante.

“C’est arrivé hier soir, donc je n’ai pas encore eu beaucoup de temps pour m’en inquiéter”, a déclaré Skilling lundi. « Et heureusement, en ce moment, c’est dans la zone de faille nord-est. Mais s’il se brise du côté ouest, c’est à ce moment-là que nous parlons d’entrer dans une grande zone peuplée. … C’est pourquoi j’ai un peu de SSPT.

Même s’il n’y avait pas d’ordre d’évacuation, certaines personnes ont décidé de quitter leur domicile, ce qui a incité les autorités à ouvrir des abris dans les régions de Kona et de Kau. Très peu, voire aucun, n’y ont passé la nuit, a déclaré le maire du comté d’Hawaï, Mitch Roth, et ils fermeraient mardi.

Malgré cela, certains dans la région se préparaient à des changements imprévisibles.

Kamakani Rivera-Kekololio, qui vit dans la communauté de Hookena, au sud de Kona, gardait des provisions comme de la nourriture et des couvertures dans sa voiture.

“Nous sommes makaukau pour n’importe quoi”, a déclaré Rivera-Kekololio, en utilisant le mot hawaïen pour “prêt”.

Ken Hon, scientifique responsable à l’Observatoire des volcans d’Hawaï, a déclaré mardi que la lave coulait “pas très vite” à moins de 1 mph, bien que la vitesse exacte ne soit pas encore claire. Il descendait à environ 10 kilomètres de Saddle Road, qui relie les côtés est et ouest de l’île. Le flux était susceptible de ralentir à environ 4 miles (6,4 kilomètres) de la route lorsqu’il atteindrait un sol plus plat.

Il n’était pas clair quand ou si la lave atteindra la route. Il pourrait toucher un terrain plus plat plus tard mardi ou mercredi, selon l’hon.

“Nous ne sommes même pas sûrs qu’il atteindra l’autoroute, mais c’est certainement la prochaine étape en cours s’il continue sur ces tendances”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il est également possible qu’une fissure puisse s’ouvrir et drainer une partie de l’approvisionnement. alimenter le flux.

L’odeur des gaz volcaniques et du soufre était épaisse dans l’air mardi le long de Saddle Road, où les gens regardaient un large flux de lave se rapprocher. Les nuages ​​se sont dégagés pour révéler un grand panache de gaz et de cendres s’élevant d’un évent ouvert au sommet au-dessus de l’écoulement.

Le gouverneur David Ige a publié une proclamation d’urgence.

“Nous sommes reconnaissants que la coulée de lave n’affecte pas les zones résidentielles pour le moment, permettant aux écoles et aux entreprises de rester ouvertes”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Je publie maintenant cette proclamation d’urgence pour permettre aux intervenants de réagir rapidement ou de limiter l’accès, si nécessaire, pendant que l’éruption se poursuit.”

Hon a déclaré que la lave avait traversé la route d’accès à l’observatoire du Mauna Loa lundi soir et coupé l’alimentation de l’installation. Il pourrait se déplacer vers le siège du comté de Hilo, a-t-il ajouté, mais cela pourrait prendre une semaine ou plus.

Pendant ce temps, les scientifiques tentent de mesurer le gaz émis par l’éruption.

“C’est juste très tôt dans cette éruption en ce moment”, a déclaré Hon.

L’éruption attire les visiteurs du parc national des volcans d’Hawaï, ouvert 24h/24. “Le visionnement a été spectaculaire”, surtout avant le lever du soleil et la nuit, a déclaré la porte-parole du parc, Jessica Ferracane.

Les visiteurs peuvent actuellement assister à deux événements éruptifs : la lueur du lac de lave du Kilauea et la lave d’une fissure du Mauna Loa.

“C’est un moment rare où nous avons deux éruptions simultanées”, a déclaré Ferracane.

Les habitants du quartier nord de Hilo, le plus proche de l’éruption du Mauna Loa, étaient prudents, mais pas trop effrayés mardi.

Lindsay Cloyd, 33 ans, a déclaré que cela la rendait un peu nerveuse, mais qu’elle se sentait en sécurité et qu’elle était également impressionnée par les forces de la nature qui se produisaient dans son jardin.

Originaire de l’Utah et vivant à Hawaï depuis quelques années seulement, elle n’a jamais fait partie d’une éruption.

“Je me sens si humble et petite”, a-t-elle déclaré, ajoutant que “c’est une expérience profonde et incroyable de pouvoir être ici pendant que cela se produit”.

Au bout de la rue, Thomas Schneider, 38 ans, ingénieur opticien à l’observatoire Gemini du Mauna Kea, vient de terminer la construction de sa nouvelle maison dans le quartier.

La menace de lave ne s’est jamais présentée lorsqu’il a acheté la propriété, mais il vivait à Hilo depuis plus d’une décennie et connaissait les risques.

“Si vous deviez regarder autour de ma propriété, vous verriez des formations rocheuses de lave”, a-t-il déclaré. “Nous vivons sur un volcan actif, donc partout il y a une sorte de zone de lave.”

La dernière éruption du Mauna Loa s’est approchée de son quartier mais s’est arrêtée net.

Il a dit qu’il n’avait pas peur.

“Depuis que j’ai déménagé ici, j’attends de voir le Mauna Loa exploser, c’est censé être spectaculaire”, a-t-il déclaré. “C’est plutôt excitant que ça éclate enfin.”

Kelleher a rapporté d’Honolulu. Audrey McAvoy à Honolulu a contribué.

Caleb Jones et Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press