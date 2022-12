L’éruption du mont Semeru en Indonésie ensevelit des maisons et endommage un pont

SUMBERWULUH, Indonésie (AP) – L’amélioration des conditions météorologiques lundi a permis aux sauveteurs de reprendre les efforts d’évacuation et de rechercher d’éventuelles victimes après l’éruption du plus haut volcan de l’île la plus densément peuplée d’Indonésie, déclenchée par les pluies de mousson.

Le mont Semeru, dans le district de Lumajang, dans la province de Java oriental, a projeté d’épaisses colonnes de cendres à plus de 1 500 mètres (près de 5 000 pieds) dans le ciel dimanche. Les villages et les villes voisines ont été recouverts de chutes de cendres, bloquant le soleil, mais aucune victime n’a été signalée.

Des centaines de sauveteurs ont été déployés lundi dans les villages les plus touchés de Sumberwuluh et Supiturang, où des maisons et des mosquées ont été enterrées jusqu’aux toits par des tonnes de débris volcaniques.

De fortes pluies avaient érodé et finalement effondré le dôme de lave au sommet du volcan de 3 676 mètres (12 060 pieds), provoquant une avalanche de gaz cloquant et de lave sur ses pentes vers une rivière voisine. Des gaz brûlants ont dévalé les flancs de la montagne, étouffant des villages entiers et détruisant un pont qui venait d’être reconstruit après une puissante éruption l’année dernière.

La dernière éruption majeure du Semeru remonte à décembre 2021, lorsqu’elle a explosé avec une fureur qui a fait 51 morts dans des villages ensevelis sous des couches de boue. Plusieurs centaines d’autres ont subi de graves brûlures et l’éruption a forcé l’évacuation de plus de 10 000 personnes. Le gouvernement a déplacé environ 2 970 maisons hors de la zone dangereuse, y compris du village de Sumberwuluh.

Le chef du district de Lumajang, Thoriqul Haq, a déclaré que les villageois, toujours hantés par l’éruption de l’année dernière, ont fui d’eux-mêmes lorsqu’ils ont entendu la montagne commencer à gronder tôt dimanche, afin que “les victimes puissent être évitées”.

“Ils ont appris une leçon importante sur la façon d’éviter le danger d’éruption”, a-t-il déclaré lors de l’inspection d’un pont endommagé dans le hameau de Kajar Kuning.

Il a déclaré que près de 2 000 personnes se sont échappées vers des abris d’urgence dans plusieurs écoles, mais que beaucoup ont été renvoyées chez elles lundi pour s’occuper de leur bétail et protéger leurs biens.

L’augmentation de l’activité volcanique dimanche après-midi a incité les autorités à élargir la zone de danger à 8 kilomètres (5 miles) du cratère, et les scientifiques ont relevé le niveau d’alerte du volcan au plus haut, a déclaré Hendra Gunawan, qui dirige le Centre de volcanologie et d’atténuation des risques géologiques.

Il a été conseillé aux gens de rester à l’écart du secteur sud-est le long de la rivière Besuk Kobokan, qui se trouve sur le chemin de la coulée de lave.

Semeru, également connu sous le nom de Mahameru, a éclaté à plusieurs reprises au cours des 200 dernières années. Pourtant, comme c’est le cas pour bon nombre des 129 volcans actifs d’Indonésie, des dizaines de milliers de personnes continuent de vivre sur ses pentes fertiles.

L’Indonésie, un archipel de plus de 270 millions d’habitants, se trouve le long de la “ceinture de feu” du Pacifique, une série de lignes de faille en forme de fer à cheval, et est sujette aux tremblements de terre et à l’activité volcanique.

L’écrivain d’Associated Press Niniek Karmini à Jakarta, en Indonésie, a contribué à ce rapport.

Agoes Basoeki, The Associated Press