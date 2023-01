L’éruption d’Hawaï n’est pas dangereuse mais offre une vue spectaculaire

HONOLULU (AP) – La lave du Kilauea a jailli haut dans les airs et s’est répandue sur environ 300 acres (120 hectares) du sol du cratère sommital du volcan d’Hawaï, créant une vue spectaculaire alors que la montagne a recommencé à éclater après quelques semaines d’interruption.

Jillian Marohnic a déclaré que la piscine de lave qui s’est formée à l’intérieur du cratère Halemaumau était “la plus belle” qu’elle ait jamais vue au cours de ses 25 années d’observation du volcan.

« Le lac était si haut. Et tellement plein. C’est étincelant », a déclaré Marohnic, qui exploite l’entreprise de location de vacances Volcano Hideaways avec son mari dans le village voisin de Volcano.

“La surface du lac ressemble à du vitrail”, a-t-elle déclaré.

Le Kilauea est l’un des volcans les plus actifs au monde. Cette dernière éruption a commencé jeudi, moins d’un mois après le silence du Kilauea et de son plus grand voisin, le Mauna Loa. Kilauea a éclaté pour la dernière fois de septembre 2021 à la mi-décembre. Le Mauna Loa a pris vie pour la première fois en 38 ans lorsqu’il a éclaté pendant environ deux semaines à partir de fin novembre.

L’Observatoire des volcans hawaïens a déclaré que la dernière éruption du Kilauea devrait rester à l’intérieur du cratère sommital, qui se trouve dans le parc national des volcans d’Hawaï et loin des communautés résidentielles.

L’observatoire a relevé jeudi le niveau d’alerte de Kilauea, mais l’a abaissé le lendemain matin d’avertissement à surveillance “parce que les taux d’épanchement élevés initiaux diminuent et qu’aucune infrastructure n’est menacée”.

Cela rassure le maire de Big Island, Mitch Roth. “Nous nous sentons plutôt bien là où ça se passe en ce moment”, a-t-il déclaré vendredi.

La beauté de l’éruption est un grand attrait pour les visiteurs.

John Tarson, propriétaire d’EpicLava, une agence de voyages, a déclaré qu’il parlait “sans arrêt” aux touristes qui voulaient voir le volcan.

«Beaucoup de gens étaient sur l’île et sont partis faire tout ce qu’ils faisaient à Hawaï et ont ensuite appris cela. Et maintenant, ils réorientent tous leurs plans et reviennent pour qu’ils puissent voir cela », a-t-il déclaré.

Jeudi soir, la lave du Kilauea a atteint une hauteur de 164 pieds (50 mètres) dans les airs – à peu près aussi haut que la largeur d’un terrain de football – mais la plupart des soi-disant «fontaines de lave» étaient plus petites, à 32 pieds (10 mètres). ) haute.

La surface du cratère a augmenté de 32 pieds (10 mètres) à 19h30 jeudi en raison de toute la nouvelle lave ajoutée, a indiqué l’observatoire.

Au matin, l’observatoire a déclaré que les fontaines de lave avaient perdu de la vigueur mais qu’elles mesuraient constamment 5 mètres de haut.

C’est un comportement typique au début des éruptions du Kilauea, a déclaré Matt Patrick, géologue à l’observatoire. “C’est un cycle d’effondrement et de remplissage que le Kilauea a fait de très nombreuses fois à son sommet”, a-t-il déclaré.

Ces premiers jours sont le meilleur moment pour voir de la lave à la surface, a-t-il déclaré.

Jody Anastasio, porte-parole du parc national, a déclaré qu’il pourrait être difficile de voir la lave pendant la journée, mais il y aura une lueur la nuit et toutes les zones d’observation du parc auront de bons points de vue.

Pour les Hawaïens autochtones, les éruptions volcaniques ont une signification culturelle et spirituelle profonde. Lors de l’éruption du Mauna Loa, de nombreux Hawaïens ont pris part à des traditions culturelles, telles que le chant, le chant et la danse pour honorer Pelé, la divinité des volcans et du feu, et ont laissé des offrandes connues sous le nom de “hookupu”.

Kealoha Pisciotta, un praticien culturel qui vit sur les pentes du Kilauea, a encouragé les Hawaïens à Hawaï et au-delà à reconnaître les akua – ou des dieux et des déesses comme Pelé, la divinité des volcans et du feu.

“Où que vous soyez, prenez le temps aujourd’hui de réfléchir à eux et remerciez-les d’avoir apporté une nouvelle vie et une nouvelle terre”, a-t-elle déclaré vendredi.

Audrey Mcavoy et Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press