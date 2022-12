L’éruption d’Hawaï apporte une aubaine au tourisme pendant la basse saison

HILO, Hawaï (AP) – Le spectacle de lave incandescente crachant du Mauna Loa d’Hawaï a attiré des milliers de visiteurs et se transforme en une aubaine touristique pour cette ville de Big Island près du plus grand volcan du monde.

Certains hôtels à Hilo et dans les environs sont en train de devenir complets dans ce qui est normalement une période plus lente de l’année pour les affaires. Les visites en hélicoptère du Mauna Loa, qui a commencé à éclater dimanche après avoir été calme pendant 38 ans, sont également très demandées par les touristes et les journalistes.

“En ce moment, c’est en plein essor”, a déclaré Marian Somalinog, qui travaille à la réception du Castle Hilo Hawaiian Hotel. “Nous sommes complets jusqu’après Noël.”

Elle a attribué l’augmentation aux personnes voulant regarder les rivières de roche en fusion orange vif jaillir du Mauna Loa, un volcan bouclier dont le nom signifie “Long Mountain” en hawaïen. La lueur de l’éruption peut être vue au loin depuis certaines parties de l’hôtel.

Cette période de l’année est normalement une saison lente pour l’industrie du voyage à Hawaï, se situant entre les vacances de Thanksgiving et de Noël.

Mais cette semaine, des milliers de voitures ont créé des embouteillages sur la route 200, connue sous le nom de Saddle Road, qui relie les villes de Hilo à l’est de l’île d’Hawaï et de Kailua-Kona à l’ouest.

Les coulées volcaniques constituent une menace future potentielle pour cette artère principale, mais sont actuellement encore à plusieurs miles (kilomètres) et ne constituent un danger pour aucune communauté. Cela signifie que les spectateurs peuvent profiter du spectacle tout en s’exposant à peu de danger. Les touristes et les habitants sont dans la foule, beaucoup prennent des photos et prennent des selfies.

Cependant, Somalinog n’a pas pris la peine de les rejoindre.

“Le trafic est fou”, a-t-elle déclaré. “Ça ne vaut pas le coup.”

Brett Steen s’est envolé d’Oahu vers l’île d’Hawaï avec ses parents, qui viennent de Floride, lors d’un voyage réservé il y a des mois. Le volcan a commencé à entrer en éruption juste avant leur arrivée sur la Grande Île.

“C’est une partie bonus de notre voyage”, a déclaré Steen. “Nous sommes super excités de venir ici.”

Au parc national des volcans d’Hawaï, la porte-parole Jessica Ferracane a déclaré que de nombreux visiteurs connaissent le Mauna Loa mais ne savent pas que le Kilauea, un volcan plus petit, est également en éruption – et qu’ils peuvent voir les deux à partir de plusieurs endroits près de la caldeira de ce dernier.

“Ce n’était pas arrivé depuis 1984. C’est un moment vraiment spécial pour être ici”, a déclaré Ferracane.

Le nombre de visiteurs du parc n’a pas augmenté depuis le début de l’éruption du Mauna Loa dimanche soir, mais elle s’attend à ce qu’il augmente à la fin de la semaine prochaine conformément aux schémas saisonniers normaux.

Saddle Road, qui se trouve à l’extérieur du parc, pourrait ne pas rester longtemps un lieu d’observation privilégié. La lave incandescente se dirige vers elle.

Ken Hon, scientifique en charge de l’Observatoire des volcans d’Hawaï, a déclaré que le débit avait “considérablement ralenti” et qu’il se trouvait jeudi à 5,3 kilomètres au sud de l’autoroute. À ce rythme, a-t-il dit, il faudrait au moins une semaine avant qu’il n’arrive.

“Nous ne savons pas vraiment dans quelle direction la coulée de lave ira finalement”, a déclaré Hon.

Un blocage de la route poserait des problèmes, en particulier pour ceux qui l’utilisent pour se rendre de Hilo et d’autres parties du côté est de l’île, où le logement est généralement plus abordable, aux emplois du côté ouest, qui abrite de nombreuses grandes stations balnéaires. .

À moins qu’une sorte de contournement ne soit construit, les navetteurs devraient emprunter des routes côtières vers et depuis Kailua-Kona, en ajoutant au moins une heure de route dans chaque sens.

Steve Solberg, directeur général de l’Outrigger Kona Resort & Spa à Kailua-Kona, a déclaré que de nombreux invités se sont dirigés vers Saddle Road pour voir l’éruption. Certaines personnes ont annulé des réservations au complexe à cause du volcan, mais celles-ci ont été prises par d’autres qui voulaient voir l’éruption.

“Donc, c’est vraiment une sorte de lavage à ce stade, mais nous nous attendons à ce que ce soit une chose très positive dans la semaine prochaine”, a déclaré Solberg.

Il a déclaré que si Saddle Road est fermé, la douzaine d’employés qui vivent à Hilo se verront offrir des chambres au complexe pendant leur semaine de travail de cinq jours afin qu’ils n’aient pas à faire le long trajet tous les jours.

Le gouverneur David Ige a publié une proclamation d’urgence pour permettre aux intervenants d’arriver rapidement ou de limiter l’accès au besoin. Si la lave traverse l’autoroute, la Garde nationale d’Hawaï peut aider à planifier des alternatives et essayer de mettre en place des voies de contournement, a déclaré le gouverneur.

Mauna Loa a éclaté pour la dernière fois en 1984. L’éruption actuelle est sa 34e depuis le début de la tenue de registres écrits en 1843. Son plus petit voisin, Kilauea, est en éruption depuis septembre 2021.

___

McAvoy a rapporté d’Honolulu et Selsky a rapporté de Salem, Oregon.

Andrew Selsky, Audrey McAvoy et Haven Daley, Associated Press