L’éruption des Tonga était le panache volcanique le plus enregistré

Lorsque le volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai est entré en éruption sous l’eau en janvier, il a créé un panache de cendres et d’eau qui a traversé la troisième couche de l’atmosphère terrestre.

C’était le panache volcanique le plus élevé et il a atteint la mésosphère, où les météores et les météorites se séparent et se consument généralement dans notre atmosphère.

La mésosphère, à environ 31 à 50 miles (50 à 80 kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre, se trouve au-dessus de la troposphère et de la stratosphère et sous deux autres couches. (La stratosphère et la mésosphère sont des couches atmosphériques sèches.)

Le panache volcanique a atteint une altitude de 35,4 miles (57 kilomètres) à son plus haut. Il a dépassé les détenteurs de records précédents tels que l’éruption du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines à 24,8 miles (40 kilomètres) et l’éruption d’El Chichón en 1982 au Mexique, qui a atteint 19,2 miles (31 kilomètres).

Les chercheurs ont utilisé des images capturées par des satellites passant au-dessus du site de l’éruption pour confirmer la hauteur du panache. L’éruption s’est produite le 15 janvier dans le sud de l’océan Pacifique au large de l’archipel des Tonga, une zone couverte par trois satellites météorologiques géostationnaires.

Une étude détaillant les résultats publiée jeudi dans la revue Science.

Le panache imposant envoyé dans les couches supérieures de l’atmosphère contenait suffisamment d’eau pour remplir 58 000 piscines olympiques, selon les détections précédentes d’un satellite de la NASA.

Comprendre la hauteur du panache peut aider les chercheurs à étudier l’impact que l’éruption pourrait avoir sur le climat mondial.

Déterminer la hauteur du panache a posé un défi aux chercheurs. En règle générale, les scientifiques peuvent mesurer l’altitude d’un panache en étudiant sa température – plus un panache est froid, plus il est élevé, a déclaré le coauteur principal de l’étude, le Dr Simon Proud, chercheur au Centre national d’observation de la Terre et à l’Université d’Oxford.

Mais cette méthode n’a pas pu être appliquée à l’événement de Tonga en raison de la nature violente de son éruption.

“L’éruption a traversé la couche d’atmosphère dans laquelle nous vivons, la troposphère, dans les couches supérieures où l’atmosphère se réchauffe à mesure que vous montez”, a déclaré Proud par e-mail.

“Nous avons dû trouver une autre approche, en utilisant les différentes vues fournies par les satellites météorologiques situés de part et d’autre du Pacifique et certaines techniques d’appariement de motifs pour déterminer l’altitude. Cela n’est devenu possible que ces dernières années, car il y a encore dix ans, nous n’avions pas la technologie satellitaire dans l’espace pour le faire.

L’équipe de recherche s’est appuyée sur “l’effet de parallaxe” pour déterminer la hauteur du panache, en comparant la différence d’apparence du panache sous plusieurs angles capturés par les satellites météorologiques. Les satellites ont pris des images toutes les 10 minutes, documentant les changements spectaculaires du panache alors qu’il sortait de l’océan. Les images reflétaient des différences dans la position du panache à partir de différentes lignes de visée.

L’éruption “est passée de rien à une tour de cendres et de nuages ​​de 57 kilomètres de haut en 30 minutes”, a déclaré Proud. Les membres de l’équipe ont également remarqué des changements rapides au sommet du panache éruptif qui les ont surpris.

“Après la grande explosion initiale à 57 kilomètres, le dôme central du panache s’est effondré vers l’intérieur, avant qu’un autre panache n’apparaisse peu de temps après”, a déclaré Proud. “Je ne m’attendais pas à ce que quelque chose comme ça se produise.”

La quantité d’eau que le volcan a libérée dans l’atmosphère devrait réchauffer temporairement la planète.

“Cette technique nous permet non seulement de déterminer la hauteur maximale du panache, mais également les différents niveaux dans l’atmosphère où des matériaux volcaniques ont été libérés”, a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Andrew Prata, assistant de recherche postdoctoral au sous-département de Clarendon Laboratory. physique atmosphérique, océanique et planétaire à l’Université d’Oxford, par e-mail.

Connaître la composition et la hauteur du panache peut révéler la quantité de glace envoyée dans la stratosphère et où les particules de cendres ont été libérées.

La hauteur est également essentielle pour la sécurité aérienne car les cendres volcaniques peuvent provoquer une panne du moteur à réaction, il est donc essentiel d’éviter les panaches de cendres.

La hauteur du panache est un autre détail émergent de ce qui est devenu l’une des éruptions volcaniques les plus puissantes enregistrées. Lorsque le volcan sous-marin est entré en éruption à 65 kilomètres au nord de la capitale des Tonga, il a déclenché un tsunami ainsi que des ondes de choc qui se sont propagées dans le monde entier.

Des recherches sont en cours pour découvrir pourquoi l’éruption était si puissante, mais c’est peut-être parce qu’elle s’est produite sous l’eau.

La chaleur de l’éruption a vaporisé l’eau et “a créé une explosion de vapeur beaucoup plus puissante qu’une éruption volcanique ne le serait normalement”, a déclaré Proud.

“Des exemples comme l’éruption Hunga Tonga-Hunga Ha’apai démontrent que les interactions magma-eau de mer jouent un rôle important dans la production d’éruptions hautement explosives qui peuvent injecter des matériaux volcaniques à des altitudes extrêmes”, a ajouté Prata.

Ensuite, les chercheurs veulent comprendre pourquoi le panache était si élevé ainsi que sa composition et son impact continu sur le climat mondial.

“Souvent, quand les gens pensent aux panaches volcaniques, ils pensent aux cendres volcaniques”, a déclaré Prata. “Cependant, les travaux préliminaires sur ce cas révèlent qu’il y avait une proportion importante de glace dans le panache. Nous savons également qu’il y avait une quantité assez modeste de dioxyde de soufre et d’aérosols de sulfate formés rapidement après l’éruption.

Proud souhaite utiliser la technique d’altitude multi-satellites dans cette étude pour créer des avertissements automatiques pour les tempêtes violentes et les éruptions volcaniques.