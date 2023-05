L’éruption de l’Etna force l’échouement des vols à l’aéroport de Catane en Sicile | Nouvelles du monde

Les vols vers l’est de la Sicile ont été interrompus dimanche après que le volcan voisin de l’Etna a commencé à éclater, faisant basculer des cendres noires sur les pistes et les véhicules.

La vidéo de la scène montrait des nuages ​​​​smogeux recouvrant les routes et des flocons de cendres sombres et granuleuses éparpillés sur les pare-brise des voitures.

Image:

Le volcan a dispersé des cendres sur la piste et les véhicules à Catane. Photo : AP



Image:

La lave coule en descente alors que l’Etna éclate dans cette image d’archive de mai 2022



Les vols à destination et en provenance de la ville portuaire et de la ville touristique préférée de Catane, sur la côte est de la Sicile, sont suspendus jusqu’à 9 heures du matin, heure locale, lundi, ou jusqu’à ce qu’ils puissent garantir des conditions de sécurité, a indiqué l’aéroport sur Twitter.

Le volcan le plus actif d’Europe peut se réveiller de son sommeil plusieurs fois par an, projetant de la lave et des cendres au-dessus de l’île méditerranéenne.

Mais il n’a pas déclenché d’éruption majeure depuis 1922.

Les explosions créent souvent un spectacle de lave enflammée, mais la couverture nuageuse le jour de pluie a masqué les vues de cette éruption, selon l’Institut national italien de géophysique et de volcanologie (INGV), qui surveille de près l’Etna avec des instruments installés sur ses pentes.

Image:

Photo : AP



Il a indiqué que des cendres étaient tombées sur Catane et au moins une ville perchée plus bas sur les pentes du volcan de 3 330 mètres de haut.

L’INGV a indiqué que la surveillance avait enregistré des preuves d’une intensification de l’activité sismologique ces derniers jours.