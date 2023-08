L’éruption de l’Etna entraîne des annulations de vols à l’aéroport de Catane en Sicile

Les vols desservant la ville de Catane, dans l’est de la Sicile, ont été interrompus après une éruption du mont Etna voisin, ont annoncé les autorités locales, ce qui a causé de nouveaux problèmes de voyage à l’aéroport italien en proie à la crise.

Le volcan de 3 330 mètres de haut est entré en action dans la nuit de dimanche, projetant de la lave et des cendres au-dessus de l’île méditerranéenne. La coulée de lave s’est calmée avant l’aube, mais des cendres provenaient toujours de l’un des cratères.

Les vols à destination et en provenance de Catane, une destination touristique populaire, devaient rester suspendus jusqu’à 6 heures du matin mardi matin, a déclaré l’exploitant de l’aéroport dans un communiqué, anéantissant l’espoir qu’ils pourraient reprendre lundi soir.

Une voiture recouverte de cendres volcaniques émises par l’Etna. Photographie : Fabrizio Villa/NurPhoto/Getty Images

Les passagers ont été invités à vérifier auprès des compagnies aériennes avant de se rendre à l’aéroport mardi.

Les vols entrants ont été détournés vers d’autres aéroports de Sicile lundi. Les annulations surviennent au plus fort de la saison des vacances d’été en Italie, alors que mardi est un jour férié.

Le maire de Catane, Enrico Trantino, a interdit l’utilisation des motos et des vélos dans la ville pendant 48 heures – car de nombreuses rues étaient couvertes de cendres – et a ordonné aux voitures de ne pas rouler plus vite que 30 km/h (19 mph). Les cendres peuvent rapidement devenir glissantes sur les routes et augmenter les risques d’accidents.

La lave coule de l’Etna. Photographie : Salvatore Allegra/AP

Les dernières annulations à l’aéroport de Catane, qui attire plus d’arrivées que la capitale de l’île, Palerme, sont survenues un mois après qu’un incendie dans un terminal a entraîné des semaines de perturbations pour les passagers.

L’éruption a été signalée la semaine dernière lorsque l’Etna a émis des anneaux de gaz. Le phénomène extrêmement rare se produit lorsque des bulles de gaz sont poussées à travers un puits étroit dans le volcan, ce qui provoque un mouvement de rotation des marges de la bouffée de gaz, lui faisant acquérir une forme annulaire. Ils sont propulsés à des centaines de mètres dans les airs.

Des anneaux de fumée, composés d’un mélange de fumée, de vapeur et d’autres gaz, sont expulsés à grande vitesse, car le phénomène étrange rarement vu apparaît au-dessus de l’Etna avant qu’il n’éclate. Photo : Fabrizio Villa/Getty Images

L’Etna est le plus haut volcan actif d’Europe et est entré en éruption fréquemment au cours des 500 000 dernières années. La dernière grande éruption de l’Etna remonte à 1992.

Reuters et l’Agence France-Presse ont contribué à ce rapport