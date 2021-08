Hélène Buyniski est un journaliste américain et commentateur politique à RT. Suivez-la sur Twitter @ vélocirapture23 et sur Telegram

Le réseau social naissant pro-Trump Gettr a été inondé de matériel sympathique à l’État islamique, selon une analyse de Politico de son contenu, qui admet finalement que Twitter et Facebook traitent le même problème.

Se vautrer dans schadenfreude alors qu’il décrit les sympathisants de l’organisation terroriste présumée IS (anciennement ISIS) qui auraient trouvé un foyer sur le réseau social pro-Trump qui a récemment vu le jour à la suite de l’exil de l’ex-président de Twitter, Politico note que Gettr « politique de la « liberté d’expression » » sera « prétendument… permettre aux utilisateurs de s’exprimer pleinement sans la censure des géants de la technologie. »

Ce qui sonne bien jusqu’à ce que le « L’exode MAGA en marge des réseaux sociaux qui prônent la liberté d’expression » attrape le « attention des partisans de l’État islamique et d’autres groupes djihadistes », le point de vente continue, citant « experts de l’extrémisme ».





L’EI aurait eu les yeux rivés sur Gettr depuis les débuts de la plateforme le 1er juillet, « exhortant leurs partisans » pour commencer à vous inscrire immédiatement – « en partie pour porter le combat djihadiste directement à la nation MAGA. »

« Si cette application atteint le succès escompté, ce qui est le plus souvent probable, elle devrait être adoptée par les abonnés et occupée afin de regagner la gloire de Twitter, que Dieu l’emporte », un prétendu compte IS a écrit cinq jours seulement après le lancement de Gettr. Les références à Twitter et Facebook ne sont pas remarquées par Politico, qui semble plutôt prendre pour argent comptant la notion plutôt idiote de terroristes islamistes exprimant leur révérence pour les plateformes de médias sociaux américaines.

Jason Miller, l’ancien porte-parole de Trump qui a fondé Gettr, a déclaré à Politico que l’EI avait simplement choisi de cibler sa plate-forme parce que Trump l’avait réduite à l’ombre de son redoutable ancien moi sur le champ de bataille en Syrie.

« Les seuls membres de Daesh encore en vie sont des guerriers au clavier qui se cachent dans des grottes et mangent des biscuits de terre », il a dit à la sortie.

« ISIS essaie d'attaquer le mouvement MAGA parce que le président Trump les a effacés de la surface de la terre, détruisant le califat en moins de 18 mois, et les seuls membres d'ISIS encore en vie sont… »

Politico saisit l’occasion pour constater qu’après « les plus grands réseaux sociaux » avaient également vaincu l’EI – en ligne plutôt qu’en Syrie – ils ont commencé à travailler avec le Global Internet Forum to Counter Terrorism (GIFCT), une entité controversée qui sert de centre d’échange centralisé pour suivre, cataloguer et supprimer le matériel de recrutement de terroristes, mèmes, symboles et autres éléments qui apparaissent sur toutes les plateformes, permettant aux réseaux sociaux de se décharger plus rapidement de ce contenu.









Obtenir « n’a pas encore signé » pour GIFCT, Politico note, sans mentionner que l’on doit subir un processus d’approbation complexe avant de pouvoir rejoindre le groupe, ou qu’il va sans dire que Gettr est profondément peu susceptible d’être adopté par un groupe « anti-extrémisme » lorsque son inspiration, Trump lui-même, a été expulsé de tous les principaux réseaux sociaux pour avoir soi-disant inspiré « extrémisme » lui-même.

Politico tient à démontrer comment Gettr enfreint soi-disant ses propres conditions d’utilisation, soulignant que quatre jours après avoir « soumis plusieurs demandes de commentaires à Gettr, beaucoup de ces comptes et vidéos sont toujours en ligne. »

Il n’y a pas de liens fournis vers les vidéos et les comptes incriminés, et il faut simplement croire Politico sur parole que le contenu en question – qui comprend non seulement les profils des sympathisants de l’EI, mais aussi « promotion du mouvement suprémaciste blanc des Proud Boys », une droite « chauvin occidental » organisation dirigée par un informateur du FBI et d’autres « contenu majoritairement de droite » laissé à l’imagination – est aussi ignoble qu’on nous le dit. Au moins certains récits semblent être des trolls évidents, dont le sarcasme subtil a échappé au Politico toujours plus sérieux.





Politico et le GIFCT ne sont pas les seuls à découvrir ce qu’ils pensent être un chevauchement large – mais peu probable – de tactiques et de personnel entre les recrues islamistes potentielles et « suprémacisme blanc » Soit. La branche de recherche de Google Jigsaw, qui tente de « réorienter » les internautes ayant un intérêt apparent pour le terrorisme djihadiste en envoyant leurs recherches vers des destinations plus saines – et leurs informations personnelles aux forces de l’ordre – ont élargi son champ d’action de l’extrémisme à la suprématie blanche, à la toxicité en ligne et à la désinformation.

Une fin aussi ignominieuse pour le réseau social de Miller mettrait Gettr sur les traces des autres réseaux sociaux pro-Trump Parler et Gab, qui ont tous deux été renvoyés des magasins d’applications Apple et Google après avoir été faussement liés à l’extrémisme ces dernières années. Gab a été blâmé pour la fusillade de la synagogue de Pittsburgh en 2018, même si le tireur a également gardé un profil sur Twitter et Instagram, tandis que Parler a été désigné comme le sol fertile dans lequel le Capitole du 6 janvier « insurrection » aurait pris racine, même si la grande majorité des participants ont en fait planifié leurs activités sur Twitter, Instagram et Facebook.

De telles accusations ne sont pas inoffensives. GIFCT et un partenariat plus inquiétant entre le groupe anti-intolérance pro-censure l’Anti-Defamation League et PayPal ont clairement indiqué que leur objectif était de détruire le « réseaux de financement » qui font ce qu’ils insistent sont des réseaux de « haine en ligne » possible, rendant ces groupes – qui insistent sur le fait qu’ils sont innocents de sectarisme ou de telles infractions – incapables de subvenir à leurs besoins.





