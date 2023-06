L’éruption de la frontière entre l’Afghanistan et l’Iran met en lumière la crise de la pénurie d’eau

Barrage hydroélectrique de Kajaki à Kajaki, Afghanistan dans la province de Helmand le 4 juin 2018 à Kajaki, Afghanistan. (Photo par Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2018/Gallo Images/Getty Images) Horizon orbital | Données Sentinelles Copernicus 2018 | Gallo Images | Getty Images

L’Iran et l’Afghanistan s’affrontent pour le contrôle de l’approvisionnement d’une ressource cruciale qui se rétrécit de jour en jour : l’eau. La violence le long de la frontière entre les deux pays tumultueux a éclaté ces dernières semaines, attisée par un différend sur l’eau qui coule du fleuve Helmand en Afghanistan vers l’Iran. Téhéran affirme que le gouvernement taliban afghan prive délibérément l’Iran d’approvisionnements en eau suffisants afin de renforcer les siens ; mais les talibans disent qu’il n’y a plus assez d’eau pour commencer, à cause de la chute des précipitations et du niveau des rivières. Les gardes-frontières iraniens et afghans se sont affrontés le 27 mai, échangeant des tirs nourris qui ont tué deux gardes iraniens et un soldat taliban et en ont blessé plusieurs autres. Les deux parties se reprochent d’avoir provoqué les combats, qui ont replacé les problèmes d’eau de la région sous les projecteurs.

Risque de déstabilisation en Iran

La situation risque de déstabiliser une partie déjà pauvre et privée d’eau de l’Iran, où de sérieuses protestations contre le gouvernement ont eu lieu ces dernières années. « Le différend sur l’eau avec l’Afghanistan n’est pas quelque chose que l’Iran peut prendre à la légère », a déclaré à CNBC Torbjorn Soltvedt, analyste principal pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez Verisk Maplecroft. « Les ressources en eau en Iran sont soumises à de fortes pressions et le stress hydrique a été le déclencheur de troubles civils à grande échelle ces dernières années. »

Un combattant taliban monte la garde à la porte d’entrée du pont frontalier afghano-iranien à Zaranj, le 18 février 2022. Wakil Kohsar | AFP | Getty Images

À l’été 2021, des manifestations ont commencé dans la province du Khouzistan, dans l’ouest de l’Iran, à cause des pénuries d’eau et des pannes de courant qui ont suivi, les centrales hydroélectriques étant à court d’approvisionnement. Surnommées « le soulèvement des assoiffés », les manifestations se sont rapidement étendues à plusieurs villes d’Iran, dont la capitale Téhéran, et ont entraîné une lourde répression gouvernementale qui s’est soldée par des pertes policières et civiles. Aux prises avec des sanctions américaines, une économie gravement affaiblie et un mouvement de protestation anti-gouvernemental continu, l’Iran est déjà sous une pression importante. « Avec les autorités qui luttent toujours pour contenir les manifestations à l’échelle nationale », a déclaré Soltvedt, « une crise de la sécurité de l’eau dans l’est de l’Iran surviendrait à un moment particulièrement difficile ».

Une frontière dangereuse

La frontière de 580 milles entre l’Afghanistan et l’Iran est poreuse et grouille de criminalité, venant principalement du côté afghan vers l’Iran. L’Afghanistan est en proie à l’instabilité et à la guerre depuis des décennies, et le pouvoir Le gouvernement taliban tire une part importante de ses revenus du commerce illicite. « La frontière afghane de l’Iran a toujours été la plus vulnérable », a déclaré Kamal Alam, chercheur principal non résident au Centre d’Asie du Sud du Conseil de l’Atlantique. Il abrite « un certain nombre de problèmes, notamment le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains et le terrorisme » – mais est simultanément une source d’eau très importante, a déclaré Alam.

Sur cette photo prise le 17 février 2022, des migrants afghans roulent dans des camionnettes sur une route du désert vers la frontière entre l’Afghanistan et l’Iran à Nimruz. Wakil Kohsar | AFP | Getty Images

Les tensions sur l’eau entre les deux pays remontent à loin. Dans les années 1950, l’Afghanistan a construit deux grands barrages qui limitaient le débit d’eau de la rivière Helmand vers l’Iran. Cela a provoqué la colère de Téhéran et menacé ses relations, menant finalement à la signature d’un traité en 1973 qui attribuait à l’Iran 850 millions de mètres cubes d’eau de Helmand par an. Mais les révolutions, les invasions, les guerres et les changements de gouvernement dramatiques qui ont suivi dans les deux pays ont fait que le traité n’a jamais été pleinement mis en œuvre. « Depuis le traité sur l’eau de 1973 entre les deux, ils ont frôlé la guerre à plusieurs reprises en raison de divers gouvernements afghans utilisant la vulnérabilité de l’eau de l’Iran comme levier sur les questions bilatérales », a déclaré Alam.

Changement climatique et aggravation des menaces

Les scientifiques avertissent depuis longtemps que le changement climatique augmente le risque de guerres et de crises de réfugiés alors que les pays se disputent les ressources naturelles dont ils ont besoin pour vivre. « Les désaccords sur les allocations d’eau pour la rivière Helmand sont difficiles à surmonter car aucun des deux pays n’a la capacité d’apporter plus d’eau dans la région », a déclaré Ryan Bohl, analyste principal pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez Rane. « C’est déjà une région extrêmement sèche, mais des problèmes comme le changement climatique et la surexploitation aggravent la situation. » « D’une certaine manière », a-t-il dit, « c’est un moteur classique de conflit, une compétition pour une ressource rare dont aucune des parties ne peut se passer ».

Une vue générale du barrage hydroélectrique de Kajaki à Kajaki, au nord-est de la province de Helmand, en Afghanistan, le 21 mars 2021. Wakil Kohsar | AFP | Getty Images

À la mi-mai, un communiqué de presse des talibans a exprimé le soutien de l’Afghanistan au traité de 1973, mais a déclaré: « Puisqu’il y a eu une sécheresse en Afghanistan et dans la région ces dernières années et que le niveau de l’eau a baissé … les provinces du pays souffrent de la sécheresse et il n’y a pas assez d’eau. Dans une telle situation, nous considérons comme nuisibles la demande fréquente d’eau de l’Iran et les déclarations inappropriées dans les médias. Le président iranien Ebrahim Raisi, en réponse, a dit aux dirigeants afghans de prendre ses paroles « très au sérieux », disant « J’avertis les dirigeants de l’Afghanistan de donner les droits du peuple en [the Iranian border regions of] Sistan et Baloutchistan immédiatement. » Un commandant taliban a riposté, disant qu’ils n’avaient pas d’eau à donner à l’Iran et avertissant : « Ne nous attaquez pas. Nous n’avons pas peur. »

Le président iranien Ebrahim Raisi à La Havane, Cuba, le 15 juin 2023. Yamil Lage | AFP | Getty Images