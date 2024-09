L’ertugliflozine réduit l’UA et améliore les résultats de la goutte chez les personnes atteintes de diabète de type 2 et de MCVA

L’ertugliflozine a été associée à une diminution de l’acide urique (UA) et à une amélioration des résultats liés à la goutte par rapport au placebo chez les personnes atteintes de diabète de type 2 (DT2) et de maladies cardiovasculaires, selon une analyse post-hoc de l’essai VERTIS CV (NCT01986881).1

« L’hyperuricémie et la goutte sont associées à de multiples comorbidités, notamment le diabète de type 2, l’hypertension, l’hyperlipidémie et l’obésité, coexistant souvent sous forme de syndrome cardiovasculaire-rénal-métabolique.2 Français L’hyperuricémie et la goutte sont également associées à un risque plus élevé de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (MCVA) et d’insuffisance rénale chronique (IRC). Cette association entre des niveaux élevés d’UA et le syndrome cardiovasculaire-rénal-métabolique peut refléter l’activation de voies et de mécanismes délétères, notamment l’inflammation chronique, le stress oxydatif, le dysfonctionnement endothélial et la régulation positive du système rénine-angiotensine, bien qu’il ne soit pas clair si l’UA joue un rôle causal dans le développement de ces conditions », ont écrit le chercheur principal Vikas S. Sridhar, MD, Toronto General Hospital Research Institute, University Health Network, Ontario, Canada, et ses collègues.1

L’étude VERTIS CV a randomisé les participants atteints de diabète de type 2 et de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse pour recevoir un placebo, de l’ertugliflozine 5 mg ou de l’ertugliflozine 15 mg. Les chercheurs ont évalué l’autisme moyen sur 260 semaines pour l’ertugliflozine globale par rapport au placebo, et par quintile initial d’autisme, taux d’hémoglobine glyquée, statut d’albuminurie, débit de filtration glomérulaire estimé et catégorie de risque KDIGO (maladie rénale : amélioration des résultats globaux dans la maladie rénale chronique). Ils ont évalué l’effet de l’ertugliflozine sur un composite d’apparition de la goutte ou d’initiation d’un traitement antigoutteux.

Français Au départ, le groupe placebo avait un taux moyen d’UA de 5,67 mg/dL et le groupe ertugliflozine avait un taux moyen d’UA de 5,62 mg/dL. Sridhar et ses collègues ont constaté que l’ertugliflozine réduisait l’UA au cours des semaines 6 à 260 par rapport au placebo, avec des changements de la moyenne des moindres carrés (LSM) par rapport à la valeur initiale à la semaine 260 de 0,07 mg/dL (IC à 95 %, −0,02 à 0,15) dans le groupe placebo et de −0,19 mg/dL (IC à 95 %, −0,25 à −0,13) dans le groupe ertugliflozine regroupé. À la semaine 260, la variation du LSM ajusté en fonction du placebo dans l’UA par rapport à la valeur initiale était de −0,26 mg/dL (IC à 95 %, −0,36 à −0,16) avec l’ertugliflozine.

Ils ont également constaté que l’ertugliflozine était associée à des réductions de l’AU par rapport au placebo dans tous les quintiles initiaux de l’AU. Dans l’ensemble, l’incidence du composite des résultats liés à la goutte était de 84/2539 (3,3 %) pour le placebo et de 133/5091 (2,6 %) pour l’ertugliflozine (rapport de risque pour le composite 0,76 [95% CI, 0.580-1.002]; P= 0,052). Les chercheurs n’ont trouvé aucune différence dans l’effet du traitement par l’ertugliflozine sur les résultats liés à la goutte dans les sous-groupes en fonction du quintile UA, des caractéristiques liées à la pression artérielle, de l’HbA1c, de l’eGFR, de l’UACR ou de la catégorie de risque KDIGO.1

« Pour conclure, le traitement par ertugliflozine a réduit les taux d’UA et a réduit numériquement les taux d’apparition de la goutte ou de mise en route de médicaments antigoutteux chez les personnes sans antécédents de goutte et ne prenant pas de médicaments antigoutteux au départ. La présence de facteurs de risque de goutte ou, par extension, un diagnostic de goutte établie, peut représenter une raison supplémentaire pour les cliniciens d’envisager l’inhibition du SGLT2 chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Des études prospectives ou, de manière plus réaliste, de grandes méta-analyses ou des analyses en conditions réelles sont nécessaires pour confirmer si l’ertugliflozine est associée à des réductions cliniquement significatives des résultats liés à la goutte dans les cohortes à haut risque », ont conclu Sridhar et ses collègues.1

