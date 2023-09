L’erreur EMBARRASSANTE de Rasmus Højlund de Manchester United révélée

Manchester United n’aurait pas été en mesure de vendre des maillots avec le nom de Rasmus Højlund au dos car ils n’avaient pas les bonnes lettres.

L’attaquant danois, 20 ans, a rejoint United en provenance de l’Atalanta pour 72 millions de livres sterling le mois dernier et, après une brève absence pour blessure, a fait ses débuts en tant que remplaçant lors de la récente défaite 3-1 contre Arsenal.

Mais les fans des Red Devils n’ont toujours pas pu mettre la main sur une réplique de maillot de Højlund – pour une raison assez calamiteuse, semble-t-il.

Hojlund a été en action pour le Danemark pendant la trêve internationale (Crédit image : Getty Images)

Selon un rapport de Courrier en ligneUnited n’a pas pu imprimer de maillots avec le nom de son nouveau numéro 11 au dos car la boutique du club n’avait aucune lettre danoise. ø en stock.

Vraisemblablement, les supporters pressés auraient pu se procurer un maillot « Hojlund » (ou « Hjlund »…) – mais cela n’aurait pas été tout à fait pareil, n’est-ce pas ?

Heureusement pour le club, le øLes maillots sont désormais arrivés et ils peuvent commencer à vendre des kits portant le nom de leur signature la plus chère de l’été.

Ce qui s’est VRAIMENT passé entre Jadon Sancho et Erik ten Hag à Man United

En juin dernier, United a dévoilé ses répliques de maillots les plus vendues de la saison 2022/23.

Marcus Rashford était le choix le plus populaire parmi les fidèles des Red Devils, avec les recrues de l’été 2022 Casemiro et Lisandro Martinez se classant respectivement deuxième et troisième sur la liste.

En 2021, United a vendu pour 187 millions de livres sterling de maillots de Cristiano Ronaldo dans les 10 jours suivant son retour à Old Trafford.

Plus d’histoires de Manchester United

United sera privé d’Antony après la trêve internationale, avec l’ailier retarde son retour à l’entraînement afin de pouvoir répondre aux allégations d’agression.

Pendant ce temps, au milieu de sa dispute publique avec Erik ten Hag après avoir été exclu de l’équipe de la journée, Jadon Sancho pourrait se voir offrir une bouée de sauvetage par l’ancien club du Borussia Dortmund.

Et Mikael Silvestre s’est souvenu de ses débuts avec United contre Liverpool dans une interview avec la FFT.