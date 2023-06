Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a commis une grave erreur en bloquant la publication des WhatsApps de Boris Johnson, donnant à l’ancien Premier ministre une chance de « profiter » d’une dispute qui divise, a averti un pair conservateur.

Gavin Barwell, ancien chef d’état-major n ° 10, a déclaré que M. Sunak avait eu tort d’intenter une action en justice contre l’enquête Covid car elle avait suscité des soupçons sur les véritables motifs du gouvernement pour protéger les messages.

« Le sentiment que vous avez est que Boris apprécie cela – aime rendre la vie plus difficile pour Sunak », a déclaré Lord Barwell. L’indépendant.

Les alliés de Johnson ont affirmé que M. Sunak refusait de transmettre des messages par crainte de montrer des complots contre l’ancien Premier ministre ou des détails embarrassants sur le programme Eat Out to Help Out de l’ex-chancelier.

Un allié de Johnson a déclaré au Courrier le dimanche: « Que cache Rishi ? Complote-t-il contre Boris avec Dominic Cummings ? Est-ce parce qu’il a lui-même enfreint les règles de confinement ? Ou craint-il que son programme Eat Out to Help Out ait entraîné un nombre important de décès?

Lord Barwell, l’ancien chef de cabinet de Theresa May, a rejeté le « psychodrame » du camp Johnson, mais a ajouté : « S’il y a quelque chose dans les WhatsApps dont Johnson sait qu’il sera embarrassant pour Sunak, je ne sais pas. »

Le pair conservateur a déclaré qu’il pensait que l’action en justice du gouvernement était « motivée par les fonctionnaires autant que par les politiciens » – mais a averti que la perception que M. Sunak et d’autres ministres pourraient avoir quelque chose à cacher était préjudiciable.

« Ce n’est pas un super look pour le gouvernement, clairement », a déclaré Lord Barwell. « Si vous pensez à ces êtres chers perdus, cela ne va pas leur inspirer confiance.

«Et pour certains sceptiques du verrouillage, les gens aiment [broadcaster] Julia Hartley-Brewer, ils peuvent dire que cela confirme que tout est une couture de l’établissement. Donc, si cela augmente le scepticisme, c’est assez dommageable.

Le haut conservateur a ajouté: «Cela semble une erreur politique de se lancer dans cette rangée. La meilleure façon pour Sunak de le gérer est de fournir à la demande ce dont elle a besoin. Faites confiance à la présidente de l’enquête [Lady Hallett] et laissez-la continuer.

Rishi Sunak est critiqué pour sa décision de bloquer les demandes d’enquête de Covid (PENNSYLVANIE)

Robert Kerslake, l’ancien chef de la fonction publique, a également averti que la fureur était mûre pour être exploitée par M. Johnson – qui a fait monter les enchères vendredi en transmettant des messages non expurgés de mai 2021 directement à l’équipe de Lady Hallett.

L’ancien secrétaire du cabinet a déclaré L’indépendant: « C’est en train de se transformer en querelle interne au sein du Parti conservateur. Boris pourrait bien y voir un moyen de créer une ligne de démarcation entre lui et Sunak – cela pourrait fonctionner à son avantage si Sunak est considéré comme celui qui bloque.

Alors que la dispute s’intensifiait, une source de Whitehall a déclaré au Courrier le dimanche: « Le gouvernement a assigné un juge en justice pour garder secrets les messages des autres ministres. Pourquoi? Qu’est-ce que l’équipe Sunak essaie de cacher ? Le bureau de la dissimulation est une pagaille et ce n’est qu’une question de temps avant que des têtes ne tombent.

Mais une source proche de M. Sunak a déclaré L’indépendant: « C’est de la foutaise totale – comme vous pouvez le voir sur le Télégraphedes fichiers de verrouillage, Rishi Sunak utilise à peine WhatsApp.

Interrogé sur les affirmations des alliés de Johnson et sur la question de savoir si M. Sunak tentait de dissimuler des complots contre M. Johnson, le ministre de l’Immigration Robert Jenrick a déclaré à Sky News: « Non – le problème ici est … devriez-vous remettre des éléments à l’enquête qui n’a absolument rien à voir avec Covid.

M. Jenrick a déclaré qu’il n’était pas «sensible ou raisonnable» de partager des informations sans rapport avec Covid – et a suggéré qu’un compromis était toujours possible, malgré le contrôle judiciaire. « J’espère que cela pourra être résolu avant même que l’affaire ne soit portée devant les tribunaux », a-t-il ajouté.

Boris Johnson a toujours droit à une assistance juridique financée par les contribuables (PENNSYLVANIE)

La dernière dispute survient lorsqu’il est apparu que les avocats du Cabinet Office ont déclaré à M. Johnson que l’assistance juridique financée par les contribuables « cesserait d’être disponible » s’il enfreignait des conditions telles que la divulgation de preuves sans autorisation.

L’ancien Premier ministre a juré d’envoyer directement tous ses messages à l’enquête officielle, en contournant le Cabinet Office. Le L’heure du dimanche a détaillé une lettre envoyée par les avocats du Cabinet Office à M. Johnson l’avertissant qu’il pourrait perdre son soutien juridique s’il tentait de « saper » la position du gouvernement.

M. Jenrick a dit à Sky’s Sophy Ridge dimanche que M. Johnson était toujours « libre » de faire ce qu’il voulait. « Il n’y a absolument aucun sens que le gouvernement restreindra ce que Boris Johnson veut dire – mais si vous utilisez l’argent des contribuables, vous devez évidemment vous assurer que vous les utilisez de manière appropriée. »

Le différend s’est aggravé lorsqu’un avocat représentant les familles endeuillées a averti que le coût de l’enquête judiciaire lancée par le gouvernement Sunak pourrait être d’environ 500 000 £.

Elkan Abrahamson, un avocat qui représente le groupe des familles endeuillées de Covid, a déclaré L’indépendant que le coût de l’action en justice du gouvernement pourrait atteindre « bien les six chiffres ».

Sur la base de révisions judiciaires précédentes dans lesquelles il a été impliqué, où le coût des entreprises à candidature unique peut être de 30 000 £, a déclaré M. Abrahamson. « Si vous coûtez du temps judiciaire et la facture de Johnson s’il était associé à la procédure, cela pourrait atteindre 500 000 £. »

M. Sunak subit une pression croissante sur son propre rôle dans les décisions clés de l’ère Covid, telles que Eat Out to Help Out pour stimuler le secteur hôtelier après le premier verrouillage.

Le professeur John Edmunds de la London School of Hygiene and Tropical Medicine – membre du comité gouvernemental Sage – a déclaré que Eat Out to Help Out était « une idée spectaculairement stupide et une façon obscène de dépenser l’argent public ».

L’ancien conseiller a déclaré L’observateur le programme d’août 2020 visant à offrir aux Britanniques une réduction pour manger dans les restaurants et les pubs n’a jamais été discuté avec les scientifiques.

Le groupe Covid-19 Bereaved Families for Justice UK a déclaré L’indépendant que M. Sunak devrait cesser d’essayer de « se protéger » et remettre ses propres WhatsApps afin que les décisions cruciales en matière de pandémie – y compris le programme Eat Out to Help Out – puissent être examinées.