Pendant des mois, Coleen Nolan a soupçonné que son mari Shane Richie la trompait – mais elle n’a pas pu le prouver.

C’était en 1996 et je suis une star de la célébrité Shane – qui a reconnu plus tard être infidèle – avait déménagé à Manchester, loin de Coleen et de leurs deux enfants, pour jouer Danny Zuko dans Grease.

Un Coleen suspect, 55 ans, avait essayé de fouiller dans ses poches pour trouver des preuves des actes répréhensibles de son mari, mais sa recherche s’est avérée infructueuse.

Mais un jour, la preuve dont elle avait besoin est arrivée sur ses genoux lorsqu’elle aurait réalisé que les appels téléphoniques de Shane étaient enregistrés sur un ordinateur qu’il avait acheté pour elle.

«À mon insu, l’ordinateur que Shane m’avait acheté pour Noël répondait à tous les appels à la maison», a-t-elle affirmé dans son autobiographie, Upfront and Personal, qu’elle a partagée avec The Mirror en 2009.







(Image: Getty Images)



«Quand j’ai enquêté plus loin, pendant que Shane était à l’étranger, j’ai découvert qu’il y avait 33 appels tous enregistrés sur le disque dur de l’ordinateur. Curieux, je les ai scannés.

Un appel présumé a apparemment commencé avec Shane disant: «Bonjour princesse».

« Pendant une seconde, je me suis détendu, » continua Coleen. «Shane m’a toujours appelé comme ça, alors j’ai juste supposé qu’il me parlait. Mais sa phrase suivante m’a dérouté.

Selon Coleen, il a demandé: « » Êtes-vous entre deux spectacles? À quelle heure finissez-vous? Je vais essayer de revenir. « »

Elle a poursuivi: « Quelle émission? Je n’avais pas été dans une émission depuis des lustres. Je ne pouvais entendre que ce que Shane disait mais il n’y avait aucun moyen qu’il me parle.







(Image: Caractéristiques de Ken McKay / Rex)



«Tu me manques vraiment, continua-t-il, sur ce ton affectueux que je connaissais si bien.

« Pris la main dans le sac! »

Shane a admis avoir triché avec l’actrice Claire Tyler et a déclaré au Guardian qu’il n’y avait « aucune excuse » à son comportement, d’autant plus qu’il était l’hôte de l’émission de mariage, Love Me Do, qui faisait la promotion du monogram.

« Ce que j’ai fait à Coleen était impardonnable et je ne pourrais jamais m’excuser assez », a-t-il déclaré.

« Et je tirais la laine sur les yeux du public, alors que pensez-vous qu’il allait se passer? »

Cependant, la trahison n’était pas la première du mariage, Coleen admettant qu’elle aussi avait joué.

Après la naissance de leur deuxième fils, Jake Roche, Coleen a déclaré qu’elle se sentait « peu attrayante et inexistante » et lorsque Shane a commencé Grease en 1993, elle est allée à Weymouth avec les Nolan Sisters pour la saison estivale.







(Image: Caractéristiques de la portée)



Là, elle rencontre un claviériste qui ne cache pas son attirance pour elle. Coleen a dit qu’elle avait l’habitude de se sentir comme la « grosse, démodée », alors quand il a commencé à lui faire des compliments, elle a été flattée.

Puis un jour, de retour à la maison de ville que certains musiciens louaient, l’homme mystérieux se pencha et embrassa Coleen autour d’une tasse de thé.

«En embrassant mon musicien, c’était comme un réveil sexuel», écrit-elle dans son autobiographie.

« L’adrénaline pompait à travers mon corps. Je savais que ce que je faisais était terriblement mal, mais je tremblais littéralement d’euphorie. » Je suis toujours attirante « , me suis-je dit.







(Image: Rex)



«Après cela, nous avons fini par nous embrasser la plupart des nuits après le spectacle. J’étais complètement amoureux de lui, le désirant à chaque fois que je le voyais et vivant juste pour le moment, enfouissant les pensées de mon mari au fond de mon esprit.

Mais la culpabilité était dévorante, Coleen le décrivant comme «l’un des moments les plus horribles de ma vie».

L’affaire a duré cinq semaines et s’est terminée lorsque le spectacle l’a fait. En rentrant chez elle, elle a réalisé qu’elle était toujours amoureuse de Shane et qu’elle voulait renoncer à leur mariage.

Coleen a également parlé de sa liaison dans l’émission In Therapy de Channel 5 en 2017, admettant: « J’ai rencontré quelqu’un – il est juste arrivé que ce charmant mec adorable m’a fait me sentir à nouveau comme une femme séduisante et je suis tombée pour elle crochet, ligne et plomb . «

* Coleen Nolan’s Upfront and Personal: The Autobiography est disponible dans les librairies en ligne.

Vous voulez tous les derniers potins directement de la jungle? Rendez-vous sur la page Facebook dédiée I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here de Mirror Online ici.

* I’m A Celebrity continue ce soir à 21h sur ITV.