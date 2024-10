L’erreur de mise à jour de Samsung : encore de mauvaises nouvelles pour des millions d’utilisateurs de Galaxy

Les utilisateurs de Samsung sont laissés pour compte. AFP via Getty Images

Des millions de pixels fonctionnent désormais sous Android 15, suite à la sortie de Google la semaine dernière. «Ces mises à jour» il a dit aux utilisateurs« incluent des fonctionnalités de sécurité qui aident à protéger vos informations sensibles sur la santé, les finances et les personnes personnelles contre le vol et la fraude. » La sécurité et la confidentialité sont certainement « le point culminant de la mise à jour », comme Ars Technica En d’autres termes, avec « de nouveaux outils destinés aux voleurs de téléphones, aux enfants ou partenaires espionnés et aux pirates de l’air cellulaires ».

Et ces mises à niveau de sécurité ont été saluées par les utilisateurs et la presse : la prévention du vol, la protection des appareils et la confidentialité des applications sensibles étaient disponibles immédiatement, avec une détection des menaces en direct alimentée par l’IA pour désactiver les applications dangereuses attendues dans quelques semaines.

Pas pour les appareils Samsung Galaxy. La mauvaise surprise confirmé à la DDC plus tôt ce mois-ci, son propre déploiement d’Android 15 via One UI 7 n’est pas prévu avant l’année prochaine, aux côtés de la série S25. Même le moment de la sortie de la version bêta reste flou : tout ce que Samsung a dit à SDC, c’est que la version bêta arriverait avant la fin de 2024.

C’était une mauvaise nouvelle pour des millions d’utilisateurs de Samsung Galaxy, en particulier ceux possédant des produits phares coûteux. Beaucoup auront pensé qu’ils seraient plus en tête de file pour Android 15 et ses mises à niveau de sécurité, étant donné le statut de Samsung en tant que principal OEM d’Android. Cette mauvaise nouvelle s’est encore aggravée. Comme le rapporte 9to5Google« les vannes d’Android 15 s’ouvrent », avec Motorola, Asus, Vivo et Oppo mettant désormais à jour leurs téléphones. « Une omission notable pour le moment », ajoute-t-il, « sera Samsung, car la société a confirmé que One UI 7, basé sur Android 15, serait retardé jusqu’en 2025. »

Le graphique ci-dessous montre à quel point la part de marché Android de Samsung reste dominante. Si vous avez dépensé 1 500 $ sur un produit phare de Samsung, vous pouvez vous attendre à une mise à jour plus rapide.

Fournisseur mobile : part de marché mondiale au cours des 12 derniers mois CompteurStatistique

Peut-être, juste peut-être, que Samsung répond désormais à cette vague de mises à jour. SammyFans vient d’annoncer qu’« il y a des nouvelles passionnantes pour les propriétaires de Samsung Galaxy… Vous pourriez essayer le nouveau One UI 7.0, construit sur Android 15, beaucoup plus tôt que prévu. Nous avons trouvé des informations provenant de deux sources différentes, chacune prétendant répondre à nos attentes… L’équipe de développement de Samsung s’efforcerait de finaliser une version « essentiellement stable » de One UI 7.0 d’ici fin octobre 2024. »

C’est sensiblement mieux que ce que l’on attendait avant la fin de 2024, même si rien n’indique que la réédition stable d’Android 15 arrivera sur les téléphones Samsung plus tôt qu’avec la sortie de la série Galaxy S25 l’année prochaine. D’autres recevront leurs propres mises à jour complètes bien plus tôt que cela, ce qui signifie profiter de toutes ces mises à niveau de sécurité et de confidentialité des mois avant les utilisateurs du Samsung Galaxy.

Il y a également encore un manque de clarté sur ce qui sera et ne sera pas dans One UI 7. Google n’a pas mentionné Samsung dans sa liste des premiers utilisateurs de sa détection des menaces en direct, et la sécurité du réseau cellulaire qui manque maladroitement dans Pixels est Il est peu probable que Samsung s’en écarte de si tôt, même s’il existe une opportunité pour le S25 de venir avec le matériel approprié pour faire fonctionner cette mise à niveau. J’ai demandé à Samsung de préciser laquelle de ces mises à jour sera intégrée à son propre système d’exploitation.

Toute cette complexité et cette fragmentation n’aident pas en faveur d’Android par rapport à iOS, avec une mosaïque de fabricant, de région, de modèle et d’opérateur. Et j’ai déjà fait remarquer que le contrôle exercé par Google sur son matériel et ses logiciels lui confère un avantage sur les autres constructeurs OEM. Cela a semblé plus évident que jamais avec la sortie d’Android 15, montrant la séparation claire entre Pixel et les autres.

Il s’agit probablement de la mauvaise nouvelle la plus importante pour Samsung et ses utilisateurs, étant donné que Google ne cible pas le marché économique mais uniquement les catégories les plus haut de gamme dominées par Samsung et Apple, où tous deux utilisent la sécurité et la confidentialité comme un avantage concurrentiel. Le déploiement retardé d’Android 15 par Samsung par rapport à la mise à niveau accélérée de Pixel de Google pourrait désormais changer les perspectives des utilisateurs. Il est à noter que Google a apprécié son meilleur trimestre de ventes de tous les temps avec le lancement du Pixel 9, et est maintenant félicité pour sa mise à niveau vers Android 15.