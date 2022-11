L’erreur de l’Angleterre laissant Tomori et Toney hors de l’équipe

Quel que soit le tournoi, les annonces des équipes nationales font la une des journaux. Cela peut être pour le bien. Ou, tout aussi facilement, cela peut être pour toute omission potentielle.

Ce dernier se démarque avec deux joueurs anglais incontournables absents de la feuille de sélection. Cela suggère que le sélectionneur anglais Gareth Southgate a fait quelques erreurs en choisissant son équipe de 26 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar.

Le cas de l’Angleterre commettant une erreur dans la sélection de l’équipe

La défense

En Italie, le défenseur de l’AC Milan Fikayo Tomori se sent probablement mal fait. Il est l’un des noms clés qui n’ont pas pris l’avion pour le Qatar plus tard ce mois-ci. Tomori a été en pleine forme pour les Rossoneri. L’ancien joueur de Chelsea, né au Canada, devait ajouter à son total actuel de trois sélections internationales cet été.

En fait, beaucoup de gens ont demandé à Tomori de commencer aux côtés de John Stones au cœur de la défense anglaise. Il ferait ses débuts en Coupe du monde lors de ce premier match contre l’Iran le 21 novembre dans le nouveau stade international de Khalifa.

Le joueur de 24 ans a certainement pris de l’importance depuis son déménagement en Italie. Il a souffert d’un début de carrière bégayant en Angleterre. Chelsea l’a renvoyé pour trois périodes de prêt. Cela inclut un à Derby en 2018/19, où le club l’a élu joueur de l’année pour cette campagne. Mais, malgré son rôle principal prêté, il n’a pas réussi à percer de manière cohérente à son retour à Stamford Bridge.

Se déplacer à travers l’Europe était initialement un mouvement de prêt en janvier 2021. Depuis lors, le défenseur central de six pieds est devenu un défenseur confiant. Actuellement, il est le plaqueur le plus titré de l’une des cinq meilleures ligues européennes depuis le début de la saison 2021/22. Cependant, il est tout aussi doué avec le ballon que sans. Milan sait qu’il est sur un bon joueur. Le club a obtenu ses services jusqu’en 2027.

Beaucoup considèrent l’omission de Tomori comme la plus grosse erreur de l’équipe d’Angleterre à la Coupe du monde. Ça pique sûrement pour le joueur de 24 ans. Cependant, il est inévitable que le défenseur central reste longtemps en dehors de l’équipe d’Angleterre. Il enfilera le kit anglais dans un avenir pas si lointain.

Attaquer

Un autre visage absent de l’équipe qui pourrait se sentir lésé est le talisman de Brentford, Ivan Toney. L’attaquant nomade possédait huit clubs avant de rejoindre son employeur actuel, Brentford. Là, il a trouvé un endroit confortable pour se sentir chez lui dans l’ouest de Londres.

Toney a rejoint les Bees à l’été 2020. Au cours de cette première saison, il a touché le filet 31 fois avec Brentford. Il a rejoint le club lorsque Brentford s’est battu dans le championnat. Ses performances ont propulsé le club dans l’élite pour la première fois depuis des décennies.

Cependant, ses prouesses devant le but se sont poursuivies dans l’élite. Toney a ajouté 20 autres buts à son compte, et toutes ces frappes ont eu lieu en moins de 100 matchs de championnat.

Il est difficile d’ignorer un décompte aussi prolifique. Toney a plus de buts que Marcus Rashford et Callum Wilson cette saison. De plus, il a marqué plus que ces deux joueurs en 2021/22.

Ainsi, à part l’attaquant de Tottenham Harry Kane, Toney est le deuxième attaquant anglais actuel le plus prolifique. Remarquablement, Southgate n’a sélectionné que deux attaquants complets: Kane et Callum Wilson susmentionné. Des questions se posent quant à l’origine des buts en cas de blessure d’un ou des deux joueurs.

Bukayo Saka, Jack Grealish, Phil Foden et James Maddison ont réussi à trouver le filet. Cependant, ils ne sont pas des points focaux dans les options offensives de leurs clubs. De plus, les Trois Lions ne frappent pas exactement les buts sous tous les angles ces derniers temps. Par conséquent, Toney a plus de raisons de faire le voyage au Qatar.

À l’approche de la Coupe du monde, l’équipe de Southgate n’a réussi que quatre buts lors de ses six derniers matchs et trois d’entre eux ont été inscrits lors de leur dernier match contre l’Allemagne. Par conséquent, garder Toney à la maison pourrait être une erreur qui pourrait coûter cher à Southgate et à l’Angleterre.

PHOTO: IMAGO / Action Plus