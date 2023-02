L’erreur de dépense la plus stupide a été la voiture Porsche

Le PDG de Hilton, Chris Nassetta, a déclaré que vendre sa Porsche 944 noire était la meilleure décision financière qu’il ait jamais prise.

C’est parce que l’acheter en premier lieu était son pire. Il était dans la vingtaine et venait juste de rompre lorsqu’il a vu le modèle élégant dans un parking d’occasion près de chez lui à Arlington, en Virginie. Il a demandé à un tiers de s’assurer que la voiture et l’accord étaient légitimes, puis l’a payé 20 000 $, en contractant un prêt pour couvrir une partie du coût.

“Cela m’a presque brisé”, a déclaré Nassetta, 60 ans, à CNBC Make It. “J’ai dépensé tout mon argent pour cette stupide voiture.”

Rétrospectivement, c’était une mauvaise décision dès le départ, dit Nassetta : Il ne gagnait que 17 000 $ par an à l’époque. Presque immédiatement, il a dû dépenser 2 000 $ supplémentaires pour une nouvelle crémaillère de direction – et les problèmes de la voiture n’ont fait qu’empirer à partir de là.

La Porsche était « criblée de problèmes que je ne pouvais pas me permettre », dit Nassetta.

Aujourd’hui, une Porsche 944 peut valoir jusqu’à 30 000 $, selon l’année et l’état, selon site d’évaluation de voitures Kelley Blue Book. Mais Nassetta a vendu sa voiture à peine 18 mois après l’avoir achetée, et maintient que c’était sa pire erreur de dépense – et la dernière voiture de sport qu’il possédera jamais.

Les voitures de sport sont à la fois un achat populaire et un regret commun. L’ex-star de la NBA, Dwyane Wade, par exemple, a déclaré La santé des hommes en 2020 que le meilleur conseil financier qu’il ait jamais reçu était “de se débarrasser d’environ 16 voitures”.

L’une de ces voitures était une Maybach à 6 000 $ par mois que Wade a dit qu’il conduisait rarement, voire jamais. Il a finalement vendu toute la collection, a-t-il ajouté, en gardant une Audi Q8.

Depuis 2007, Nassetta conduit quelque chose de plus pratique : une berline Lexus à quatre portes qu’il a achetée juste après avoir décroché le premier rôle chez Hilton. La voiture familiale bien-aimée était neuve lorsque Nassetta l’a achetée et a résisté à l’épreuve du temps : au cours des 16 années où il a possédé la voiture, il a parcouru 185 000 milles, estime-t-il.

Il possède également une autre voiture, une Ford Bronco de 1969. Le coût moyen de la marque et du modèle est d’environ 50 000 $ selon entreprise de style de vie automobile Hagerty — mais pour Nassetta, la valeur du SUV est plus sentimentale.

La famille de Nassetta possède un ranch dans le Montana, et Nassetta avait dit une fois à un mécanicien automobile à proximité qu’un Bronco était la voiture de ses rêves. En 2020, le mécanicien a appelé Nassetta pour dire qu’il avait trouvé quelqu’un à proximité avec le véhicule – mais il fonctionnait à peine.

Ensemble, Nassetta et le mécanicien ont passé deux ans à réparer la voiture, achevant le projet en mai dernier.

“Nous avons réparé chaque petit morceau”, dit Nassetta. “Ce que j’ai appris en étant chez Hilton, c’est que j’aime construire et j’aime les projets. Donc, faire cela m’a procuré une grande joie.”

