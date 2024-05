Leroy Sané nommé remplaçant possible de Salah à Liverpool

Points forts Liverpool envisage Leroy Sane comme remplaçant possible de Mohamed Salah.

Un départ réussi de Salah pourrait autofinancer les prochains mouvements de Liverpool.

Une offre « monstre » d’Al-Ittihad est attendue pour Salah lors du mercato estival.







Alors que l’avenir de Mohamed Salah à Liverpool devient incertain, Arne Slot – qui devrait succéder à Jurgen Klopp à la tête de Liverpool cet été – aurait présenté une liste de remplaçants possibles si l’Égyptien quittait le club. Parmi les cibles figurent l’ancien ailier de Manchester City Leroy Sané, qui a été qualifié d' »exceptionnel » par Thomas Tuchelet arrive en fin de contrat au Bayern Munich.

Bien que des rapports récents suggèrent que Liverpool espère garder Salah au club au-delà de son contrat actuel, il y a toujours une chance qu’ils soient tentés par une offre irrésistible du club saoudien de Pro League d’Al Ittihad, qui préparerait une nouvelle « offre monstre ». » pour le talisman des Reds après une tentative ratée l’année dernière, où ils ont vu une offre de 150 millions de livres sterling rejetée.





Avec une nouvelle ère à l’horizon pour Liverpool, cela pourrait être le bon moment pour le club de tirer profit de Salah, 31 ans, et de constituer un pot de transfert substantiel avec lequel Slot pourra travailler alors qu’un été transformationnel approche à Anfield avant la saison 2024/25. saison.





Sané présenté comme un « remplacement potentiel » de Salah

L’ailier compte 23 buts en 43 matchs avec le Bayern Munich jusqu’à présent cette saison.

Le départ de Salah pourrait permettre aux Reds « d’autofinancer la plupart de leurs mouvements entrants », selon Rudy Galetti, qui a dressé la liste des cibles que Slot aurait soulignées, si le Néerlandais devait passer à Liverpool et en Premier League cet été.





L’ailier, qui a rejoint Liverpool en provenance de la Roma en 2017, a fait sensation à Anfield et sera presque impossible à remplacer. Il a inscrit 300 buts en 348 matchs avec les Reds, dont 211 dans les filets, contribuant ainsi à mettre fin aux 30 ans d’attente des Reds pour un titre en Premier League, tout en marquant lors de la finale de la Ligue des champions 2019. L’équipe de Klopp a battu Tottenham Hotspur 2-0 à Madrid.

Cette saison, on a eu l’impression que Salah avait légèrement diminué alors que Liverpool n’avait pas réussi dans la course au titre, mais les statistiques disent le contraire. Il a marqué 18 buts en championnat – juste un de moins que son total la saison dernière – et est derrière seulement Erling Haaland, Cole Palmer, Ollie Watkins, Alexander Isak et Dominic Solanke dans le classement des buts de l’élite, tout en fournissant également des passes décisives à deux chiffres ( dix).

Salah en a encore beaucoup dans le réservoir, mais s’il devait passer à autre chose, Slot a identifié trois joueurs qui, selon lui, pourraient combler le vide de la légende de Liverpool. Sain, qui gagne 330 000 £ par semaine au Bayernest le nom le plus remarquable, tandis que le club surveillerait également Johan Bakayoko du PSV et l’ailier brésilien de 18 ans Estevao qui joue pour Palmeiras.





Écrire sur L’initié du football tribalGaletti approfondit la situation :

« Un sujet qui impliquera Liverpool et Arne Slot dans les semaines à venir est lié à Mohamed Salah. « Al-Ittihad est prêt pour une nouvelle tentative avec une offre monstre qui pourrait permettre aux Reds d’autofinancer la plupart de leurs mouvements entrants. « Quoi qu’il en soit, même si rien n’est encore décidé, Liverpool surveille déjà certains remplaçants possibles, comme Leroy Sané – dont le contrat avec le Bayern Munich expire en 2025 – Johan Bakayoko (PSV) et Estevao (Palmeiras), qui est en pourparlers avancés avec Chelsea. « .

La machine à sous vise la refonte de Liverpool

Le patron néerlandais veut améliorer l’équipe de Liverpool à plusieurs postes

En plus d’un ailier, Liverpool cible également un défenseur central, le club ayant des options limitées aux côtés de Virgil van Dijk en défense. Jarell Quansah, 21 ans, a impressionné récemment en partenariat avec le skipper de Liverpool, mais au-delà de cela, il n’y a pas beaucoup de profondeur avec laquelle travailler.





L’avenir de Van Dijk à Liverpool n’est pas gravé dans le marbre, tandis que le contrat de Joel Matip expire cet été. Cela laisse Liverpool avec seulement Ibrahima Konate et Quansah comme options de défenseur central à long terme, ce qui pourrait forcer Liverpool à se lancer dans le marché pour un nouveau venu.

« Arne Slot a déjà fait quelques demandes à la direction de Liverpool pour le prochain mercato estival », a expliqué Galetti dans son communiqué. L’initié mise à jour.

« La priorité absolue est d’avoir un nouveau défenseur central, de préférence gaucher, également à la lumière des trop nombreuses erreurs défensives tout au long de la saison.

« Plusieurs noms figurent sur la liste de Liverpool, dont Goncalo Inacio, qui est suivi depuis longtemps et qui quittera très probablement le Sporting CP à la fin de la saison. Certains clubs européens s’intéressent à lui, notamment parce que le déblocage de 60 millions d’euros La clause de son contrat est considérée comme un montant raisonnable.





« Outre le joueur portugais, Willian Pacho de l’Eintracht Francfort – dont le contrat avec l’Allemagne expire en 2028 – figure également sur la liste. »