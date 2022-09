Leroy Sane aide le Bayern Munich à gagner confortablement à l’Inter Milan

Une superbe performance de Leroy Sane a propulsé le Bayern Munich vers une victoire 2-0 en Ligue des champions contre l’Inter Milan lors de son premier match de groupe mercredi.

Sane a marqué un premier match en première mi-temps et la tentative de passe de l’Allemand a été transformée en son propre filet par le défenseur de l’Inter Danilo D’Ambrosio en deuxième période.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

L’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, qui a critiqué l’intensité de son équipe après son match nul 1-1 contre l’Union Berlin le week-end dernier, a déclaré que son équipe “avait montré son désir” de concourir.

“L’énergie était bonne et le désir de tout le monde était très bon”, a déclaré Nagelsmann à DAZN.

« Nous avons marqué trop peu de buts, mais nous méritions de gagner. Nous avons joué avec assez de maturité, mais (le match) aurait pu être décidé plus tôt.

Le Bayern a commencé furieusement, avec Thomas Mueller – le seul survivant de la victoire 2-0 de l’Inter sur le Bayern lors de la finale de la Ligue des champions 2010 à Madrid – forçant un arrêt du bout des doigts du gardien à domicile Andre Onana.

Sane a ouvert l’impasse à la 25e minute lorsqu’il a contrôlé une longue passe de Joshua Kimmich, avant d’arrondir Onana et de faire rouler le ballon dans le filet.

“J’ai vu l’espace et je savais qu’ils étaient hauts et avaient des lacunes. Jo (Kimmich) m’a super bien vu, c’était une super balle de sa part », a déclaré Sane.

“En fin de compte, je voulais juste jouer un bon match, avoir un bon feeling et quitter le terrain heureux.”

L’ailier allemand de l’Inter, Robin Gosens, a déploré le but de Sane en disant: “Nous avons concédé sur un long ballon – c’est exactement ce dont nous avons parlé avant (le match).”

L’Inter a commencé la seconde mi-temps avec la meilleure des deux équipes et a presque égalisé grâce à D’Ambrosio, mais l’Italien a décoché un tir précipité sur la barre transversale de Manuel Neuer.

Le Bayern a commencé à tourner la vis alors que la seconde mi-temps se poursuivait, Sane et l’attaquant français Kingsley Coman se combinant dans la surface de réparation.

Sane a tenté de faire une passe à Sadio Mane, mais D’Ambrosio est intervenu, envoyant le ballon au-dessus de la ligne.

L’Inter s’est rapproché tard lorsque l’attaquant argentin Joaquin Correa a saisi une passe arrière errante de l’arrière central du Bayern Lucas Hernandez, mais a glissé son tir juste à côté.

“Nous étions face à une équipe très intense et extraordinaire, l’une des meilleures d’Europe en ce moment”, a déclaré l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi à Sky Sport Italia.

“(Nous) avons eu des opportunités de revenir dans le jeu, mais vous avez besoin d’une performance parfaite contre une équipe de ce niveau et nous ne l’avons pas fait.”

Le défenseur du Bayern Matthijs de Ligt, qui a quitté la Juventus de Serie A pour Munich cet été, a déclaré que l’entraînement était plus intense en Allemagne.

“Les deux régimes d’entraînement sont difficiles, mais en Italie, il s’agit plus de tactiques et de systèmes, moins d’intensité et surtout moins de sprint.”

Lewandowski de retour

Dans l’autre match du groupe C mercredi, l’ancien attaquant du Bayern Robert Lewandowski a réussi un triplé alors que Barcelone battait Viktoria Plzen 5-1.

Le Bayern accueille Lewandowski de retour à Munich mardi prochain face au Barça, Nagelsmann étant impatient de renouer avec le joueur qui a quitté Munich à la fin de la saison.

“J’ai hâte de (voir) Robert, pas nécessairement en tant qu’adversaire parce qu’il est très bon, mais en tant que personne”, a-t-il déclaré.

“Ce sera un match passionnant… ils sont à nouveau très forts et ont bien commencé dans la ligue.”

Le Bayern a maintenant marqué 29 buts et n’en a concédé que six en huit matchs de compétition cette saison.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici