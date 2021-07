Leroy Cudjoe : les Huddersfield Giants se concentrent sur leurs 300 apparitions en club et leurs plus grandes influences | Nouvelles de la ligue de rugby

Leroy Cudjoe devrait faire sa 300e apparition à Huddersfield jeudi

Il y a trois choses qui ressortent dans l’esprit de Leroy Cudjoe à propos de son tout premier match de ligue de rugby avec les Newsome Panthers U11. Le premier est qu’il faisait froid et humide, le second est un adversaire qui se tenait sur sa main et le troisième est qu’il a marqué un essai.

Heureusement, aucun des deux premiers ne l’a dissuadé de jouer, et plus de 20 ans plus tard, il est sur le point de faire sa 300e apparition pour le club local des Huddersfield Giants, après avoir déjà passé 300 apparitions en club et en carrière internationale l’année dernière.

Cudjoe est sur le point d’atteindre le cap de l’affrontement de jeudi en Super League avec le Hull FC, en direct sur Sports aériens, et c’est le dernier chapitre d’une vie dans la ligue de rugby qui a commencé avec ses grands-parents l’emmenant regarder Huddersfield, puis avec des amis pour jouer pour le club communautaire Newsome.

Huddersfield Giants contre Hull FC Vivre de

Ce n’est que lorsqu’il a obtenu un contrat à temps plein que le centre a pensé qu’il pourrait le faire en tant que professionnel, ce rêve s’étant finalement réalisé le jour de l’ouverture de la saison 2008, lorsque les Giants ont accueilli Leeds Rhinos devant un club. record de foule à domicile en Super League de 15 629 personnes.

« Je me souviens [then head coach] Jon Sharp m’a dit la semaine avant que je jouerais, alors prends soin de moi ce week-end », a déclaré Cudjoe. Sports aériens. « Je n’étais autorisé à le dire qu’à mes grands-parents car il savait qu’ils étaient de grands fans.

« Le jour du match, l’atmosphère était incroyable. C’était le premier match de l’année contre une très bonne équipe de Leeds Rhinos; je suis sorti du banc avec 20 minutes à jouer, j’ai couru le ballon dans Jamie Jones-Buchanan et j’avais l’impression d’avoir couru dans un mur de briques. Nous avons perdu le match à la fin, mais j’avais ce goût pour ça et je savais que c’était là où je voulais être, jouer dans l’équipe première.

« J’ai toujours rêvé de devenir un joueur de Super League, mais je n’ai jamais vraiment su que j’en ferais une carrière jusqu’à ce que je m’entraîne à temps plein. J’ai adoré jouer à la ligue de rugby à chaque occasion de m’entraîner ou de jouer à des matchs où j’étais là-bas.

Jamahl Lolesi a été une des premières influences de Cudjoe

L’influence et les conseils de son compatriote Huddersfield trois-quarts et de l’ancien international néo-zélandais Jamahl Lolesi se sont avérés essentiels pour le jeune Cudjoe, tout comme l’arrivée de l’entraîneur-chef australien Nathan Brown l’année suivante pour l’aider à réaliser son potentiel.

Une autre grande influence qui est arrivée au club en 2009 était l’homme maintenant en charge de l’équipe que Huddersfield affrontera jeudi soir à Brett Hodgson, et l’ancien arrière latéral des Giants

« Il a toujours été l’un de ces enfants qui ont travaillé dur pour s’améliorer », a déclaré Hodgson. « C’était un joueur respectueux et compétent, il a travaillé très dur pour en arriver là, donc ce n’est pas une surprise pour moi qu’il joue depuis si longtemps.

« Nous avons joué de nombreux matchs ensemble. Il est arrivé comme arrière latéral quand j’étais là-bas, alors j’ai essayé de l’aider dans ses matchs.

« C’était l’un de ces joueurs avec qui on voulait jouer parce que tout ce qu’il a fait, il l’a fait avec passion, et il a toujours tout donné pour son club d’origine. Je suis vraiment fier de ce qu’il a fait. »

Faire partie de l’équipe qui a amené le Bouclier des dirigeants de la Ligue à Huddersfield en 2013 – la première fois que le club a terminé premier dans l’élite depuis 81 ans – et remporter 10 sélections en Angleterre, y compris des apparitions à la Coupe du monde de rugby à XV font partie de la carrière faits saillants pour Cudjoe.

Des offres de déménagement ont également été faites, mais, tout comme les autres piliers des Giants Michael Lawrence et Jermaine McGillvary, Cudjoe est resté fidèle à Huddersfield et fait partie d’une solide colonne vertébrale de talents locaux dans l’équipe qui continue de filtrer.

« Dans le passé, j’ai eu envie d’aller ailleurs, mais Huddersfield est ma maison et ils m’ont donné l’opportunité alors que personne d’autre ne l’a fait », a déclaré Cudjoe.

Cudjoe a remporté 10 sélections pour l’Angleterre

« C’est énorme d’avoir une solide colonne vertébrale de joueurs locaux. Si vous regardez les clubs à succès comme St Helens, Leeds et Wigan, ils ont tous toujours eu un groupe de joueurs locaux qui ont gravi les échelons et comprennent les valeurs du club et la communauté .

« Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui passent par notre système en ce moment, ce qui est très excitant, et j’espère qu’une fois que moi, Jermaine et Michael seront partis, ils seront toujours là et pousseront le club vers des choses plus grandes et meilleures. »

Cudjoe est encore loin des 423 apparitions que l’un de ses premiers modèles Eorl Crabtree a faites dans une chemise Huddersfield, et à 33 ans, il réfléchit déjà à ce que la vie lui réserve après avoir joué après avoir obtenu ses certificats d’entraîneur et envisagé des carrières en dehors de la ligue de rugby.

Mais il vise à impressionner suffisamment l’entraîneur-chef Ian Watson pour décrocher un nouveau contrat lorsque son contrat actuel d’un an expirera à la fin de cette saison et a toujours l’ambition d’aider à apporter l’un des honneurs majeurs du sport au stade John Smith.

Jouer 300 matchs dans une carrière est une grande réussite et pouvoir le faire pour un club, l’équipe de ma ville natale, c’est encore mieux. Leroy Cudjoe

« Je veux gagner des trophées avec Huddersfield et faire partie d’un groupe qui a aidé à remporter un trophée majeur avec mon club local signifierait beaucoup pour moi et ma famille », a déclaré Cudjoe. « Je veux aussi être un modèle pour les jeunes enfants comme Eorl et Paul Reilly l’ont été pour moi.

« Je me vois certainement jouer l’année prochaine et j’espère pouvoir régler quelque chose bientôt avec ça. Au-delà de ça, je ne suis pas sûr, je vais le prendre année par année et voir comment mon corps tient le coup, et si je suis toujours jouer au rugby décent alors qui sait?

« Jouer 300 matchs dans une carrière est une grande réussite et pouvoir le faire pour un club, l’équipe de ma ville natale, c’est encore mieux. »