L’érosion des plages de Floride découvre un bateau en bois des années 1800

DAYTONA BEACH SHORES, Floride (AP) – La grave érosion des plages due à deux ouragans de fin de saison a aidé à découvrir ce qui semble être un navire en bois datant des années 1800 qui avait été enterré sous le sable sur la côte est de la Floride pendant jusqu’à deux siècles, imperméable aux voitures qui roulaient quotidiennement sur la plage ou aux châteaux de sable construits par des générations de touristes.

Les baigneurs et les sauveteurs ont découvert la structure en bois, entre 80 pieds et 100 pieds (24 mètres à 30,5 mètres), sortant du sable pendant le week-end de Thanksgiving devant des maisons qui se sont effondrées en décombres à Daytona Beach Shores le mois dernier à cause de l’ouragan Nicole,

“Chaque fois que vous trouvez une épave sur la plage, c’est vraiment un événement incroyable. Il y a ce mystère, vous savez. Ce n’est pas là un jour, et c’est là le lendemain, donc ça captive vraiment l’imagination », a déclaré l’archéologue maritime Chuck Meide, qui a dirigé mardi une équipe archéologique de St. Augustine, en Floride, pour examiner la découverte de la plage.

L’ouragan Ian a touché terre fin septembre sur la côte sud-ouest de la Floride et est sorti dans l’océan Atlantique au-dessus du centre de la Floride. Nicole a dévasté une grande partie du littoral du comté de Volusia début novembre, laissant derrière elle des maisons effondrées dans l’océan après avoir été rendues vulnérables à l’érosion par Ian.

“C’est une expérience rare, mais ce n’est pas unique, et il semble qu’avec le changement climatique et des saisons d’ouragans plus intenses, cela se produise plus fréquemment”, a déclaré Meide à propos de la découverte.

Lundi et mardi, l’équipe archéologique a enlevé du sable et creusé une tranchée peu profonde autour des poutres en bois de la structure, a pris des mesures et fait des croquis dans le but de résoudre le mystère de 200 ans. Les membres de l’équipe de creusement sont passés de l’utilisation de pelles à des truelles, puis à leurs mains au fur et à mesure que la charpente était exposée, afin de ne pas endommager le bois.

“Ça va beaucoup plus vite aujourd’hui, mais ça prend beaucoup de temps”, a déclaré Arielle Cathers, l’une des membres de l’équipe, alors qu’elle s’agenouillait dans le sable autour de la tranchée pour déterrer des parties de la charpente en bois avec une truelle. “Vous voulez y aller très prudemment.”

Meide, qui est directeur de la branche de recherche du phare et musée de St. Augustine en Floride, s’est dit convaincu que la structure est un naufrage en raison de la façon dont elle a été construite et des matériaux tels que les boulons en fer qui ont été utilisés.

Il n’est pas rare que des objets se lavent ou se découvrent le long des plages après des tempêtes. Dans le comté de Martin, qui se trouve à environ 160 miles (257 kilomètres) au sud du comté de Volusia, les restes squelettiques de six personnes supposées provenir d’un cimetière amérindien ont été déterrés par le vent et les vagues de Nicole. Une malle historique de style bateau à vapeur et d’autres objets ont également été emportés sur les plages.

Après la découverte initiale il y a deux semaines, le sable des vagues a enterré à nouveau les bois du navire qui étaient devenus visibles sur Daytona Shores Beach. Les membres de l’équipe archéologique cette semaine n’ont pas l’intention de découvrir toute la longueur du navire, mais juste assez pour le mesurer, le dessiner et éventuellement prélever des échantillons de bois pour tester ses origines.

Il n’est pas prévu de retirer le navire de Daytona Beach Shores, non seulement parce que le coût se chiffrerait probablement en millions de dollars, mais parce qu’il est protégé là où il se trouve, emballé dans le sable humide, a déclaré Meide.

“Nous laisserons Mère Nature enterrer l’épave”, a-t-il déclaré. « Cela contribuera à le préserver. Tant que cette coque sera plongée dans l’obscurité et mouillée, elle durera très longtemps, des centaines d’années de plus.

Mike Schneider et Freida Frisaro, Associated Press