L’ère Roman Abramovich à Chelsea “difficile” pour la Premier League

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré qu’il serait “difficile” de prétendre que l’ère Roman Abramovich à Chelsea était bonne pour la marque de la première division anglaise après la prise de contrôle cet été à Stamford Bridge, qui a vu l’oligarque russe vendre le club à un groupe dirigé par le copropriétaire des LA Dodgers, Todd Boehly.

Après l’arrivée d’Abramovich en tant que propriétaire de Chelsea en 2003, le club londonien a connu un succès sans précédent, dont cinq victoires en Premier League et deux titres en Ligue des champions, et a signé certains des meilleurs joueurs mondiaux en raison de la transformation financière supervisée par le milliardaire.

– Ogden: Chelsea a besoin de signatures rapidement pour éviter un retour en arrière

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

Mais après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, le gouvernement britannique a sanctionné Abramovich et gelé ses avoirs, y compris Chelsea, en raison de ses liens avec le président russe Vladimir Poutine. Et bien que Masters ait refusé de dire qu’Abramovich ne réussirait pas le test des propriétaires et des administrateurs de la Premier League s’il avait été en place lorsqu’il a acheté Chelsea il y a 19 ans, il a déclaré que seuls les fans du club suggéreraient que l’ère Abramovich était bonne pour la Ligue.

“Il est difficile de dire maintenant, avec le recul, que tout s’est bien passé, compte tenu de ce qui s’est passé au cours des six derniers mois et demi”, a déclaré Masters lors d’une conférence de presse au siège de la Premier League à Londres. “Je pense que si vous demandez aux fans de Chelsea, ils vous donneront une réponse différente.

“Je pense que la situation avec laquelle nous nous sommes retrouvés a donné au sport des défis que nous devons relever. En fin de compte, il n’y avait pas de test des propriétaires et des administrateurs quand Abramovich a pris possession de Chelsea, donc je suppose que la réponse à la question est , si cela avait été en place, que se serait-il passé et quelles garanties devons-nous mettre en place pour l’avenir ?

“[There is] un test de roulement, oui. Mieux vaut prévenir que guérir, n’est-ce pas ? Il n’y avait pas alors, il y a maintenant, ça va changer et une partie de cela va probablement être le renforcement du test annuel.”

Le consortium Boehly a finalisé son rachat de Chelsea pour 4,25 milliards de livres sterling le 30 mai, 24 heures avant la date limite du gouvernement britannique fixée au 31 mai pour la vente du club.

Et bien qu’il y ait eu un scepticisme généralisé quant à la fermeture de Chelsea par le gouvernement si Abramovich n’avait pas disposé du club avant la date limite du 31 mai, Masters a déclaré qu’il y avait de réelles inquiétudes quant au fait qu’un accord n’aurait pas été conclu avant la date limite.

“Vous êtes dans des circonstances uniques, rien de tel ne s’est produit auparavant”, a déclaré Masters. “Il y avait évidemment une réelle préoccupation que la vente n’ait pas lieu dans le délai imparti.

“Cela ne s’est pas produit heureusement. Beaucoup de gens ont travaillé extrêmement dur du côté du club, du gouvernement et de la Premier League pour s’assurer que tout se passait aussi bien que possible. Tout ce que je peux dire, c’est que nous sommes très heureux. que c’est arrivé, évidemment.”