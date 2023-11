L’ère Rick Pitino à St. John’s s’ouvre avec la déroute de Stony Brook

Basket-ball universitaire

Après des mois d’intrigues, de battage médiatique et de préparation, l’ère Rick Pitino a véritablement commencé mardi soir.

Cette performance a ajouté à la fascination pour la première équipe de Pitino à St. John’s.

Ce n’était pas parfait.

Il y a des problèmes que Pitino abordera sans aucun doute.

Mais pour le match d’ouverture de la saison régulière, neuf jours après une défaite hors-concours face à la Division II de Pace University à la suite d’une pré-saison inégale gâchée par des blessures à des joueurs clés, St. John’s avait l’air à la hauteur.

Il a montré sa profondeur et sa puissance de feu supérieure.

C’était cohérent, organisé et, pour l’essentiel, discipliné.

Il a remporté la bataille sur la vitre par 13, a tiré à 50 pour cent à 3 points et a été puissant dans la transition.

Rick Pitino a remporté ses débuts officiels comme entraîneur de St. John’s contre Stony Brook, mardi. Robert Sabo pour le NY Post

Il a débuté par une victoire éclatante de 90-74 contre Stony Brook à la Carnesecca Arena à guichets fermés.

Comme prévu, St. John’s s’est appuyé sur ses joueurs les plus expérimentés : la star de retour Joel Soriano et les seniors Daniss Jenkins, Chris Ledlum et Jordan Dingle.

Le quatuor a marqué 68 points sur 28 tirs sur 51.

Soriano a marqué les deux premiers 3-points de sa carrière, sa nouvelle arme, et a dominé dans la peinture avec 22 points, 11 rebonds et trois blocs.

L’attaquant du Red Storm Glenn Taylor Jr. (35 ans) marque un panier à 3 points en première mi-temps contre Stony Brook mardi. Robert Sabo pour le NY Post

Ledlum était un monstre sur la vitre, récoltant 14 rebonds pour accompagner 16 points et quatre passes décisives.

Jenkins, le meneur qui a suivi Pitino de l’Université Iona à St. John’s, a ajouté 17 points, huit passes décisives et sept rebonds après un départ chancelant.

Le jeu de Dingle, le meilleur buteur de retour du pays, a peut-être été le plus important. Il a été ralenti par diverses blessures et a raté les deux matchs hors-concours au cours de la pré-saison. Mais il a été à la hauteur de sa réputation de buteur avec 13 points en 20 minutes.

Joel Soriano a récolté 22 points et 11 rebonds lors de la victoire de St. John’s mardi soir. Robert Sabo pour le NY Post

Rick Pitino a remporté ses débuts officiels comme entraîneur de St. John’s, mardi. Robert Sabo pour le NY Post

Le début et la fin de la première mi-temps n’ont pas été formidables. Entre les deux, St. John’s a exposé de nombreuses choses impressionnantes.

Le banc, en particulier, était solide, puisque Glenn Taylor Jr. et Dingle ont joué un rôle déterminant dans des périodes soutenues de jeu impressionnant. Un problème majeur était les revirements, huit d’entre eux, qui ont conduit à 10 points à Stony Brook. Cela a permis aux Seawolves de traîner et de traîner par seulement 11 à la pause.

St. John’s est sorti en seconde période plus discipliné avec le ballon et en mode attaque.

Le résultat a été un score de 16-6 et bientôt, un avantage de 20 points.

Daniss Jenkins se dirige vers le panier pour St. John’s lors de leur victoire mardi soir. Robert Sabo pour le NY Post

Lorsque Soriano est sorti et a marqué un panier à 3 points, le premier de sa carrière universitaire de cinq ans, la célébration était lancée.

Le grand homme a pointé du doigt et souri son ancien coéquipier, Julian Champagnie des Spurs, qui était en ville pour affronter les Knicks.

Chris Ledlum a récolté 16 points et 14 rebonds pour St. John’s mardi soir. Robert Sabo pour le NY Post

Il y a eu beaucoup de bricolage de la part de Pitino, qui a joué les 13 gars, et a étonnamment commencé le transfert VMI Sean Conway.

Il s’agissait vraiment d’un acte d’échauffement, avant que St. John’s accueille le Michigan au Garden lundi prochain, suivi du Charleston Classic.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo