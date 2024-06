L’ère neurodivergente ? Nombre record d’adultes américains soumis à un test d’autisme

Lorsqu’un enfant reçoit un diagnostic d’autisme, il traverse une période de deuil pour ce qui aurait pu être. Cela pourrait être comparé aux cinq étapes de la mort décrites par Elisabeth Kubler-Ross : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. Lorsqu’un adulte reçoit un nouveau diagnostic d’autisme, il s’agit probablement d’un soulagement, de la sérénité de mettre un nom sur un problème, de la porte vers une vie plus épanouissante et d’une sorte de catharsis. La vie semble plus claire, sa mise au point floue devient nette. C’est une identité qui s’adapte, qui vient avec la communauté, qui peut enfin satisfaire un désir de toute une vie d’un sentiment d’appartenance.

Une étude évaluée par des pairs basée sur les données du recensement de 2020 estime qu’un adulte sur 45 aux États-Unis est autiste. Cela représente environ 7,5 millions de personnes. Contrairement aux enfants autistes, les adultes autistes sont généralement mal desservis. Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis rapporte que seulement 21 % des adultes handicapés (autisme inclus) ont un emploi. La National Autism Society a rapporté en 2016 que le taux de chômage parmi les adultes autistes atteignait 85 %. Jusqu’à deux tiers des adultes autistes ont envisagé le suicide et 35 % ont tenté de se suicider.

L’autisme est un trouble du développement qui affecte la communication, les interactions sociales et le comportement. Voici quelques caractéristiques communes aux adultes autistes :

Communication:

Difficulté à rejoindre les conversations.

Difficulté à comprendre le ton de la voix et les signaux non verbaux (expressions faciales, langage corporel).

D’autres peuvent avoir du mal à lire leurs émotions.

Interaction sociale:

Anxiété dans les situations sociales.

Difficulté à se faire des amis, préférant la solitude.

Impolitesse brutale ou involontaire.

J’ai du mal à exprimer mes sentiments.

Comportement et intérêts :

Comportements répétitifs et intérêts étroits.

Certains peuvent faire preuve d’une grande intelligence, d’une forte mémoire et de schémas de pensée uniques.

Observateur, résilient et ayant souvent un sens aigu de l’équité et de la justice.

N’oubliez pas que seul un professionnel qualifié peut évaluer et diagnostiquer l’autisme. Si vous pensez que vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes autiste, il est essentiel de demander une évaluation professionnelle. L’autodiagnostic n’est pas recommandé.

Une psychologue travaille avec un adulte autiste au bureau. (Crédit : Miridda/Shutterstock)

Diagnostic chez l’adulte

Un nombre record d’adultes recherchent des diagnostics formels d’autisme. Les spécialistes de l’autisme rapportent que même s’il n’existe aucune donnée formelle sur les taux de diagnostic chez les adultes, l’intérêt pour les évaluations est plus élevé que jamais. Les listes d’attente pour les évaluations peuvent être six mois à deux ans long et coûte n’importe où 3 800 $ à 5 800 $, selon les fournisseurs. La couverture d’assurance varie.

Les experts affirment que les réseaux sociaux semblent être le moteur de cette tendance. Sur les réseaux sociaux, les gens sont exposés à des adultes neurodivergents et à leurs expériences et se voient dans ces images.

Bien qu’il existe des procédures bien établies pour diagnostiquer l’autisme chez les enfants, il existe peu de tests de diagnostic spécifiques pour les adultes. Au cours de la dernière décennie, certaines évaluations sont devenues plus répandues dans les évaluations des adultes. De manière générale, les noms de ces évaluations sont alambiqués. Certaines études ont suggéré que le module 4 du programme d’observation du diagnostic de l’autisme, deuxième édition (les psychologues l’appellent ADOS-2), est utile pour diagnostiquer l’autisme chez l’adulte.

D’autres utilisent l’échelle de réactivité sociale pour adultes, deuxième édition (SRS-2), ou les deux. Les experts affirment que les évaluations ne sont pas essentielles pour un diagnostic. Les adultes peuvent être diagnostiqués par des psychiatres, des psychologues et des médecins généralistes spécialisés dans l’autisme.

Comment accompagnez-vous les adultes autistes ?

Soutenir les adultes autistes implique de comprendre leurs besoins uniques et de leur fournir un environnement favorable. Voici quelques façons dont vous pouvez offrir de l’aide :

Renseignez-vous :

Apprenez-en davantage sur les troubles du spectre autistique (TSA) pour comprendre ses caractéristiques, ses forces et ses défis.

Reconnaissez que chaque personne autiste est unique et que ses expériences peuvent différer.

Soyez patient et sans jugement : Les adultes autistes peuvent communiquer différemment ou avoir besoin de plus de temps pour traiter les informations. Soyez patient et évitez de les brusquer.

Évitez de faire des hypothèses ou des jugements basés sur leur comportement.

Communication:

Utilisez un langage clair et direct.

Soyez attentif et écoutez activement.

Les adultes autistes peuvent s’exprimer de diverses manières, notamment par l’écriture ou l’art.

Respecter les besoins sensoriels : Certaines personnes autistes sont sensibles aux stimuli sensoriels (par exemple, lumières, sons, textures). Soyez attentif à leur environnement.

Renseignez-vous sur leurs préférences en matière d’expériences sensorielles.

Interaction sociale:

Respectez leurs limites. Certains adultes autistes préfèrent la solitude ou ont des préférences sociales spécifiques.

Encouragez les liens sociaux sans pression. Comprenez que la socialisation peut être un défi pour eux.

Plaider pour l’inclusion : Promouvoir des environnements inclusifs au travail, à l’école et dans la communauté.

Encouragez les employeurs et les éducateurs à proposer des aménagements raisonnables.

Soutenir la santé mentale :

Les adultes autistes peuvent souffrir d’anxiété, de dépression ou d’autres problèmes de santé mentale.

Encouragez-les à demander de l’aide à un professionnel en cas de besoin.

Validez leurs sentiments et leurs émotions.

Célébrez les points forts : Les personnes autistes ont souvent des talents et des intérêts uniques. Encouragez et célébrez leurs points forts.

Offrez-leur l’occasion d’explorer leurs passions.

N’oubliez pas que les besoins de chacun sont différents, il est donc essentiel de communiquer ouvertement et d’adapter votre accompagnement en fonction des préférences de chacun.