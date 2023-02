New Delhi

CNN

—



Alors qu’Apple regarde au-delà de la Chine pour sécuriser des chaînes d’approvisionnement cruciales mises à rude épreuve par les blocages de Covid et menacées par la montée des tensions géopolitiques, l’Inde est apparue comme une alternative potentielle attrayante à la deuxième économie mondiale.

Et le grand rival régional de Pékin ne manque pas une miette pour parler de l’opportunité. L’un des principaux ministres indiens a déclaré le mois dernier que la société basée en Californie souhaitait augmenter sa production dans le pays d’Asie du Sud à un quart de son total global.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré qu’Apple fabriquait déjà entre 5 et 7 % de ses produits en Inde. “Si je ne me trompe pas, ils visent à augmenter jusqu’à 25% de leur fabrication”, a-t-il déclaré lors d’un événement en janvier.

Ses commentaires interviennent à un moment où Foxconn (HNHPF), l’un des principaux fournisseurs d’Apple, cherche à étendre ses opérations en Inde après avoir subi de graves perturbations de l’approvisionnement en Chine.

Pendant des années, Apple s’est appuyé sur un vaste réseau de fabrication en Chine pour produire en masse des iPhones, des iPads et d’autres produits populaires. Mais sa dépendance vis-à-vis du pays a été mise à l’épreuve l’an dernier par la stricte stratégie zéro-Covid de Pékin, qui a été rapidement démantelée en décembre dernier.

Depuis le milieu de l’année dernière, Apple a redoublé d’efforts pour investir en Inde. Mais la troisième plus grande économie d’Asie peut-elle tenir ses promesses ?

“Théoriquement, cela peut être fait, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain”, a déclaré Tarun Pathak, directeur de recherche à la société d’études de marché Counterpoint.

“[Apple’s] la dépendance à l’égard de la Chine est le résultat de près de deux décennies et demie de ce que la Chine a mis pour développer l’ensemble de son écosystème de fabrication électronique », a déclaré Pathak, ajoutant que la société fabrique près de 95 % de ses téléphones en Chine.

Apple n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CNN.

Mais l’entreprise la plus précieuse au monde a affiché des bénéfices scandaleusement faibles ce mois-ci, en partie à cause de ses récents problèmes en Chine. Les troubles ont commencé en octobre, lorsque les travailleurs ont commencé à fuir la plus grande usine d’iPhone au monde, dirigée par Foxconn, à cause d’une épidémie de Covid.

À court de personnel, Foxconn a offert des primes aux travailleurs pour qu’ils reviennent. Mais de violentes manifestations ont éclaté en novembre, lorsque des employés nouvellement embauchés ont déclaré que la direction avait renié ses promesses. Les travailleurs se sont affrontés avec des agents de sécurité, avant que l’entreprise ne leur offre finalement de l’argent pour démissionner et quitter le site.

Alors que les opérations sur le campus tentaculaire de Zhengzhou, dans le centre de la Chine, sont maintenant revenues à la normale, les problèmes d’approvisionnement ont affecté l’approvisionnement des modèles d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max pendant la saison clé des achats des Fêtes.

Foxconn n’a pas répondu à une demande de commentaire.

De plus, les relations américano-chinoises semblent de plus en plus tendues. L’année dernière, l’administration Biden a interdit aux entreprises chinoises d’acheter des puces et des équipements de fabrication de puces avancés sans licence.

“Je pense qu’ils continueront à dépendre de la Chine pour une part importante de leur production”, a déclaré Willy Shih, professeur à la Harvard Business School, faisant référence à Apple.

“Mais ce qu’ils essaient de faire, et je pense que cela a du sens, c’est d’ajouter de la diversité à leur base d’approvisionnement afin que si quelque chose tourne mal en Chine, ils auront des alternatives.”

Shih a qualifié cette stratégie de “Chine +1 ou Chine + plus d’un”.

“L’Inde est un marché extrêmement excitant pour nous et un objectif majeur”, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, lors d’un récent appel aux résultats.

“En ce qui concerne l’activité en Inde, nous avons établi un record de chiffre d’affaires trimestriel et une croissance à deux chiffres très forte d’une année sur l’autre et nous sommes donc très satisfaits de nos performances”, a-t-il déclaré.

L’Inde devrait dépasser la Chine cette année pour devenir le pays le plus peuplé du monde. La main-d’œuvre massive et bon marché du pays, qui comprend des travailleurs dotés de compétences techniques clés, est un grand attrait pour les fabricants.

La troisième plus grande économie d’Asie offre également un marché intérieur en pleine croissance. En 2023, alors que les craintes de récession mondiale persistent, l’Inde devrait rester la grande économie à la croissance la plus rapide au monde.

Si elle peut maintenir cet élan, l’Inde pourrait devenir seulement le troisième pays avec un PIB d’une valeur de 10 000 milliards de dollars d’ici 2035, selon le Center for Economics and Business Research.

Les analystes affirment que la base de consommateurs croissante de l’Inde pourrait lui donner un avantage sur le Vietnam, qui attire également de plus en plus d’investissements dans la fabrication de produits électroniques.

Le gouvernement indien a mis en place des politiques pour attirer les investissements dans la fabrication de téléphones mobiles. Selon Pathak de Counterpoint, l’Inde représente 16 % de la production mondiale de smartphones, tandis que la Chine en constitue 70 %.

Il y a quelques succès histoires : Samsung, la marque de smartphones la plus vendue au monde, a une longueur d’avance sur Apple et déjà fabrique beaucoup de ses téléphones en Inde.

Le géant sud-coréen s’est diversifié loin de la Chine en raison de la hausse des coûts de main-d’œuvre et la concurrence locale féroce des acteurs locaux tels que Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi.

Il fabrique désormais l’essentiel de ses téléphones au Vietnam et en Inde, cette dernière représentant 20% de la production mondiale de Samsung.

En 2018, Samsung a ouvert ce qu’il a appelé “la plus grande usine mobile du monde” à Noida, une ville près de New Delhi, et les analystes disent que l’entreprise a peut-être ouvert la voie à d’autres fabricants.

Les appareils Apple sont fabriqués en Inde par les sociétés taïwanaises Foxconn, Wistron et Pegatron. Jusqu’à récemment, la société commençait généralement à assembler des modèles dans le pays seulement sept à huit mois après le lancement. Cela a changé l’année dernière, lorsque Apple a commencé à fabriquer de nouveaux appareils iPhone 14 en Inde quelques semaines après leur mise en vente.

Certains des plus grands sous-traitants d’Apple injectent déjà plus d’argent en Inde. L’année dernière, Foxconn a annoncé avoir investi un demi-milliard de dollars dans sa filiale indienne.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement de l’État indien du sud du Karnataka a dit il est “en discussion sérieuse sur des plans d’investissement” avec le géant taïwanais. Foxconn possède déjà des usines dans l’Andhra Pradesh et le Tamil Nadu.

Cependant, la fabrication en Inde présente une myriade de défis. Il ne représente que 14% du PIB de l’Inde, selon la Banque mondiale, et le gouvernement a eu du mal à augmenter ce chiffre.

“L’une des choses que la Chine a faites, c’est qu’elle a construit des infrastructures quand elle le pouvait. Et je dirais que l’Inde n’a pas construit d’infrastructures quand elle le pouvait », a déclaré Shih, faisant référence aux autoroutes, aux ports et aux liaisons de transport qui permettent une circulation aisée des marchandises.

Apple devra également faire face à beaucoup plus de formalités administratives en Inde si elle veut créer des campus tentaculaires de style chinois.

“L’Inde pourra-t-elle reproduire une version de Shenzhen?” a demandé Pathak, se référant au centre de fabrication de la Chine. Construire de tels «points chauds» ne sera pas facile et obligerait l’Inde à réfléchir à des problèmes allant de la logistique et des infrastructures à la disponibilité des travailleurs, a-t-il ajouté.

Des experts ont déclaré à CNN que l’accès à la terre dans une démocratie chaotique comme l’Inde pourrait être un défi, tandis que le Parti communiste chinois fait face à moins d’obstacles pour exproprier rapidement des biens immobiliers pour des causes qu’il juge importantes.

L’Inde devrait également penser à aller au-delà du simple assemblage d’iPhones grâce à des politiques gouvernementales favorables.

“Vous devez vous approvisionner en composants localement, ce qui signifie que vous devez attirer beaucoup plus d’entreprises dans la chaîne d’approvisionnement pour s’installer en Inde”, a déclaré Pathak.

Certaines des plus grandes entreprises indiennes pourraient intensifier leurs activités. Selon Bloomberg, le conglomérat automobile-compagnie aérienne Tata Group est en pourparlers avec Wistron pour reprendre l’usine de la société taïwanaise dans le sud de l’Inde.

Tata et Wistron n’ont pas répondu à la demande de commentaire.

“Je ne suis pas directement impliqué là-dedans, mais cela devrait être vraiment bon pour l’Inde car cela va créer une opportunité en Inde pour fabriquer de l’électronique et de la microélectronique”, N. Ganapathy Subramaniam, COO de Tata Consultancy Services, la branche de services logiciels du groupe. , a déclaré à Bloomberg.

Bien qu’il existe des obstacles importants à l’ambition de l’Inde d’approfondir sa relation avec Apple, cela serait un énorme coup de pouce pour le pays et le Premier ministre Narendra Modi.

‘Je pense que ce sera [a] grande, grande victoire », a déclaré Pathak, notant que les liens de fabrication croissants avec un géant américain comme Apple attireront à leur tour d’autres acteurs mondiaux de l’écosystème de fabrication électronique en Inde. “Vous vous concentrez sur le gros, les autres suivront.”

— Catherine Thorbecke et Juliana Liu ont contribué au reportage.