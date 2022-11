L’ère du travail flexible est-elle révolue ? Les données de LinkedIn montrent que cela pourrait être

“Les professionnels accordent désormais une grande valeur à la flexibilité sur le lieu de travail – elle figure systématiquement parmi les priorités les plus importantes pour les employés après la rémunération, avec le développement des compétences et l’équilibre travail-vie personnelle”, a-t-il déclaré.

Bien que ce chiffre soit encore bien supérieur à la moyenne pré-pandémique de 2%, cela contraste fortement avec ce que veulent les employés, a déclaré Josh Graff, directeur général pour les régions EMEA et LATAM chez LinkedIn, à CNBC Make It.

Près de 3 000 cadres de niveau C dans des entreprises comptant au moins 1 000 employés et avec un chiffre d’affaires annuel minimum d’au moins 250 millions de livres sterling (288,3 millions de dollars) ont été interrogés par YouGov pour le compte de LinkedIn afin de recueillir ces informations.

“Partout dans le monde, nous constatons un ralentissement des embauches et les entreprises gèlent le recrutement en raison de l’incertitude économique, les chefs d’entreprise subissant une pression intense pour gérer les coûts et augmenter la productivité”, a expliqué Graff.

“La flexibilité va devenir de plus en plus une question de survie pour les entreprises”,

Alors que les entreprises pourraient penser que la réduction des avantages tels que le travail flexible les aidera, il pourrait y avoir de graves conséquences à long terme, estime Graff.

“Les entreprises qui ralentissent les progrès en matière de travail à distance et flexible risquent de démotiver leur main-d’œuvre et de les pousser vers des concurrents qui offrent des options plus attrayantes. La flexibilité va devenir de plus en plus une question de survie pour les entreprises”, a-t-il déclaré.

Les données de LinkedIn sur les opportunités de travail à distance par rapport aux candidatures à ces postes montrent clairement que la demande reste élevée, un sentiment qui a été repris par les dirigeants lors du récent Work Summit de CNBC, où un large éventail de chefs d’entreprise ont fait valoir que le travail flexible est essentiel pour recruter et fidéliser les employés.

De nombreuses entreprises sont également encore sous le choc de la soi-disant grande démission et offrent depuis une gamme plus large d’avantages, certaines allant jusqu’à adapter une semaine de travail de quatre jours pour aider à recruter et à retenir les employés.

L’adaptabilité et la flexibilité sont donc essentielles pour les entreprises à l’avenir, affirme Graff.

“Ce sont ceux qui voient cette période comme une opportunité, qui sont prêts à s’adapter et à itérer, et à explorer de nouvelles méthodes de travail qui surpasseront leurs concurrents à long terme”, a-t-il conclu.