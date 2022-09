L’ère Diego Simeone de l’Atletico Madrid touche-t-elle à sa fin après que la perte du derby ait mis en lumière des problèmes croissants?

Quand la grandeur devient pâle, quand l’extraordinaire devient extrêmement ordinaire, c’est presque toujours une histoire difficile à raconter.

La raison pour laquelle la fable de Hans Christian Andersen “Les vêtements neufs de l’empereur” est encore célèbre aujourd’hui, celle où le roi perd de vue la réalité et se fait escroquer par les tisserands pour qu’il ne porte rien du tout alors que les sujets du royaume prolongent son humiliation en ne disant rien, n’est ‘pas seulement pour nous donner une leçon sur l’envie sociétale de flatter les hauts et les puissants. Une partie de ce conte de moralité explique aussi qu’il peut sembler maladroit, ingrat, voire opportuniste, de crier « Regarde-toi dans le miroir ! quand ce qui était autrefois majestueux est devenu myope, confus et médiocre.

Ce qui, bien sûr, nous amène à : le Madrid derbi, l’état dans lequel se trouve l’Atletico Madrid, le racisme dirigé contre Vinicius Jr., la performance de l’empereur Diego Simeone et la rapidité avec laquelle quelqu’un, comme l’enfant brutalement honnête de la fable danoise, criera : “Cholo n’a pas de vêtements !” S’il vous plaît, ne vous laissez pas berner par la marge de victoire d’un seul but de Madrid après le match chaud, parfois spectaculaire, mais dérangeant de dimanche. derbi madrilène.

Atleti était en grande partie atroce. Encore.

Les myopes, les fidèles à tort, ceux qui craignent le changement et ceux qui tremblent à l’idée de payer le salaire annuel à huit chiffres de Simeone multiplié par les 20 mois restants de son contrat (environ 33 millions d’euros s’il n’y a pas de montant de clause de résiliation spécifié et inférieur ) soulignera que les deux meilleurs défenseurs d’Atleti, Stefan Savic et Jose Maria Gimenez, manquaient à l’appel.

Ils vont fanfaronner ça Los Rojiblancos a gagné ça derbi au Metropolitano seulement en mai dernier. Que l’équipe locale a eu 15 premières minutes énergiques dimanche. Ils diront : « Ne voyez-vous pas la beauté de son hermine et à quel point les robes de Cholo sont finement taillées ? Ils diront : “Ne peux-tu pas être satisfait du passé [trophy] magnificence?”

Mais appeler l’état décrépit actuel de la netteté du match d’Atleti, de l’endurance du match, de la tactique, de la défense, de l’attention aux détails, de la compétitivité, de la mentalité, de la créativité, de la prévention des blessures, du système de jeu et du moral des joueurs ne vient pas uniquement de cette défaite au cours de laquelle les champions 2021 étaient mous, déconcertés, troisièmes dans une course à deux chevaux et, finalement, ont même reçu leur objectif de consolation.

Cette attitude blafarde, cette défaite qui leur laisse déjà huit points de retard sur Madrid après seulement six matches, est représentative d’un déclin alarmant. Cela nécessite d’être un tournant. Cholo L’évaluation d’après-match de Simeone, comme de nombreux managers sous pression, n’avait que peu de rapport réel avec ce qui s’était passé.

La dure réalité est qu’à aucun moment après que Rodrygo ait impitoyablement marqué la passe brillamment conçue d’Aurélien Tchouameni pour le premier but à la 15e minute, Atleti n’a vraiment cru qu’il pouvait gagner. Pas d’urgence, pas de force – peu de confiance en soi.

Diego Simeone a mené l'Atletico à deux titres de champion sous son règne, mais la frustration grandit face aux récentes performances du club.

Le règne extrêmement agréable, profondément significatif et indéniablement historique de Simeone à Atleti a été fondé sur une confiance en soi agressive, des joueurs talentueux repoussant chaque goutte d’effort d’eux-mêmes, des footballeurs à rayures rouges et blanches rendant tout à fait horrible pour l’opposition de jouer contre eux , défense ultra-avare et une idée authentique et palpable que “Nous ne craignons personne; clignez des yeux une seconde et nous vous tirerons vers le bas qui que vous soyez.”

Par rapport à cela, l’identité centrale des 11 dernières années d’Atleti est complètement méconnaissable. Les rivaux les considèrent comme des proies faciles. La saison dernière, près de la moitié de la Liga a concédé moins de buts qu’eux (y compris Getafe qui a terminé à un point de la relégation). Les joueurs d’Atleti ont l’air confus, sans enthousiasme, hors de forme et athlétiquement plombés.

L’entraîneur semble à la fois incertain et fragile sur le plan tactique – incertain du personnel de son meilleur onze, encore plus profondément incertain quant à la formation qui peut rendre Atleti redoutable. (Simeone s’est entraîné toute la semaine dans un 5-3-2, a commencé de cette façon, puis est passé à un 4-4-2 cinq minutes après le début du match, soit 12 minutes avant que Madrid ne les coupe pour passer 1-0 !)

Seulement cinq fois au cours des 59 derniers matchs de compétition, Atleti a pris un but de retard et a quand même gagné. Capacité de rebond considérablement réduite. La saison dernière, ils ont perdu trois matches consécutifs (Madrid, Séville, Grenade) pour la première fois depuis que leur gourou argentin a pris la relève en décembre 2011.

Cette dernière défaite signifie qu’ils risquent de perdre trois matches consécutifs à domicile pour la première fois du mandat auparavant admirable de Simeone. (Le fait que le prochain rival à domicile soit l’humble Gérone rendrait cela ultra-catastrophique si cela se produisait).

Ces critiques, et il y en a beaucoup d’autres, doivent être replacées dans le contexte du talent, de la profondeur et du coût de l’assemblage d’une équipe qu’Atleti possède. Pour être juste envers Simeone, à deux égards, il ne faut pas oublier que, la saison dernière, ils ont battu les futurs champions d’Italie à l’extérieur et ont également gagné à Old Trafford et à Porto.

Il ne faut pas non plus penser que le malaise général est uniquement la faute de Simeone. Son gourou de l’entraîneur de fitness, Oscar Ortega, ne coupe pas la moutarde, depuis longtemps. Le retour à Madrid d’Antonio Pintus, étincelant Los Blancos’ une capacité tout à fait incroyable à gagner ou à sceller de gros matchs tard, l’a mis en évidence.

Le très attendu derby de Madrid a été gâché par des abus raciaux visant Vinicius Jr.

Il est clair que Simeone n’est pas impressionné par certaines des dernières signatures du club. Il est tout aussi clair que El Cholo et Joao Felix profitent de ce que le commentateur de match de LaLiga TV, Pete Jenson, a appelé “un mariage d’inconvénients”. Le club aime toujours le talentueux portugais, mais Cholo préférerait de loin se débarrasser de lui et trouver une nouvelle version du jeune Diego Costa.

Concrètement, ce qu’Atleti fait de la situation de son entraîneur pourrait éventuellement être fortement influencé par un débat au sein du conseil d’administration sur “quel cheval revendiquons-nous ici? Notre investissement record de 126 millions d’euros dans les transferts qui n’a encore que 22 ans … ou le gars à qui nous payons plus 20 millions d’euros par saison et qui sert actuellement un football tiède ?”

Un test décisif, pour vous, pas seulement pour les hommes qui dirigent à Atleti, est de considérer : “Si Simeone était venu d’une équipe montrant la forme, l’attitude et la compétitivité dont Atleti a fait preuve au cours des 16 derniers mois, aurait-il été réembauché ? en 2011?” Ou: “Le remplaçant de Simeone, chaque fois que cela arrivera, obtiendra-t-il le poste après avoir montré l’équivalent de la forme d’Atleti au cours de la dernière année et demie?”

Si vous êtes honnête, la réponse est limpide.

Des témoins récents à l’entraînement ont entendu Simeone hurler sur ses joueurs : “Vous gagnez de gros salaires… travaillez plus dur… quiconque ne veut pas être ici n’est pas obligé d’être ici.” Pas des trucs avant-gardistes.

Il y a autre chose qui indique le grand bourbier dans lequel se trouve cet homme généralement vital, inspirant, sympathique et ultra-affamé. Regardez son palmarès de jeu. Pas seulement ce qu’il a gagné, mais ce que ces trophées et son arrivée au club signifiaient. Quand Simeone était Rojiblancos’ exécuteur du milieu de terrain, Atleti a remporté le doublé championnat et coupe en 1995-96 – ils n’avaient jamais réussi cela auparavant et ne l’ont pas fait depuis.

C’était le premier titre d’Atleti en Liga espagnole en 19 ans. Quelque chose qui ne s’est pas répété jusqu’à ce qu’il devienne entraîneur. À l’Inter, il les a aidés à soulever la Coupe UEFA, leur troisième trophée seulement en neuf ans. Il a fallu encore 12 ans pour que Nerazzurri remporter un autre trophée européen. À la Lazio, le club romain n’avait remporté que trois trophées au cours des 25 années précédentes et il n’avait remporté qu’une seule fois la Serie A. L’arrivée de Simeone au milieu de terrain a inspiré l’équipe de Sven Erikisson à remporter quatre trophées en moins d’un an. La Lazio n’a remporté ni titre ni trophée européen depuis.

Avec l’Argentine en 1991, Simeone a conduit le Albiceleste à leur première victoire en Copa America depuis 32 ans. En tant qu’entraîneur, il a remporté l’Apertura argentine avec Estudiantes – leur premier trophée depuis 23 ans.

Excusez la bombe de statistiques, mais avec ses réalisations historiques à la tête d’Atleti, vous voyez les schémas, n’est-ce pas ? Simeone, dépouillé de son noyau brut, est un catalyseur. Motivé, ambitieux, affamé, talentueux, inspirant — réussi.

Féroce, insatiable, inspirant. Comparez n’importe laquelle de ces informations, cette caractérisation précise, aux performances de l’équipe actuelle, sa personnalité, l’apathie, la confusion, la faillibilité – le “top quatre ira bien, merci” à la Arsène Wenger. Quelle est votre conclusion ?

Ce serait fantastique si Atleti pouvait organiser un sommet avec son entraîneur – raviver son feu, exiger des normes plus élevées et plus inspirantes dans le travail quotidien. Fraîcheur, férocité, dynamisme renouvelé, ambition et, en bref, une réinitialisation presque complète.

Cependant, je crains que la loi bestiale des rendements décroissants, entre club, équipe et entraîneur, n’ait planté ses griffes d’acier et ne lâchera pas. Si tel est le cas, la question clé pour Atleti est : “Que faire ?”

La seule réponse inacceptable est : “la tête dans le sable”. Le même que l’Atletico Madrid a appliqué à l’atrocité de ses fans “Ultra” qui s’intitulent : “Frente Atletico”.

D’autres personnes auront une expérience plus directe et plus soutenue de ce groupe qui affiche des attitudes dégoûtantes, mais je peux dire, sans aucun doute, le racisme le pire et le plus brutal que j’ai jamais vu au cours de deux décennies de vie en Espagne (ou ailleurs d’ailleurs). ) est venu de ce secteur des fans d’Atleti.

C’était une Copa Del Rey Madrid derbi, au Bernabeu en février 2014. Les deux entraîneurs étaient… Diego Simeone et Carlo Ancelotti. Après la victoire 3-0 de Madrid, les joueurs inutilisés d’Ancelotti faisaient des exercices d’échauffement sur le terrain et Marcelo avait son fils de 4 ans avec lui tandis que les supporters extérieurs, pour des raisons de sécurité, étaient toujours enfermés dans leur section du stade.

Ce que les fans d’Atleti ont scandé et chanté à Marcelo et à son petit fils, simplement à cause de leur couleur de peau, était maléfique et impardonnable. J’ai immédiatement téléphoné à la chaîne de télévision avec laquelle je travaillais à l’époque pour signaler que quelque chose d’horrible se passait. Fair-play, ils y ont d’emblée consacré leur bulletin d’information.

Immédiatement après, certains fans et membres du personnel d’Atleti étaient en colère et ont nié que la situation avait été si dégoûtante – jusqu’à ce que Marcelo, tard dans la nuit, tweete un message sur les réseaux sociaux expliquant comment lui et son fils ont tout entendu mais ne le seraient jamais. intimidé, changé ou intimidé par de tels imbéciles.

Depuis lors, jusqu’à présent, Atleti a fait si peu de sens ou d’effet qu’un nombre important de ses fans se sont sentis capables d’abuser racialement de Vinicius Jr. de la même manière ce week-end. C’est une situation ultra-grave. Cela nécessite à la fois une sanction sévère (pour tout club et / ou base de fans, la fermeture du stade étant le seul moyen significatif de faire passer le message).

Plus important encore, le racisme dans le football nécessite une éducation profonde, permanente et énergique à tous les niveaux de la société espagnole. En termes sportifs et sociaux, il est temps pour nous tous de dire à l’Atletico qu’il se fait des illusions.

L’empereur est sans vêtements.