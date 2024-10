L’ère Deshaun Watson des Browns est révolue. Pourquoi Dorian Thompson-Robinson devrait être QB pour le moment

CLEVELAND — Nous connaissons désormais le dernier chapitre de la saga Deshaun Watson à Cleveland. Cela s’est officiellement terminé à 14 h 18 dimanche sur la ligne des 23 verges lorsque Watson s’est effondré au sol en tenant son talon droit à l’agonie.

La rupture d’Achille sera probablement confirmée lundi et les Browns commenceront leur programme de secours en cas de catastrophe pour déterminer comment aller de l’avant à partir d’ici.

Deshaun Watson a joué son dernier snap en tant que membre des Cleveland Browns.

Le HC des Browns, Kevin Stefanski, a déclaré aux journalistes que l’équipe pensait que Deshaun Watson avait subi une blessure à Achille mettant fin à la saison, avec d’autres tests à confirmer. Voici la pièce sur laquelle Watson a été blessé : pic.twitter.com/zt4GfnRxi3 –Adam Schefter (@AdamSchefter) 20 octobre 2024

Désormais, nous pouvons déclarer ce que l’on soupçonnait depuis des mois : il s’agit officiellement du pire échange de l’histoire du sport professionnel. En supposant qu’il ne prenne pas une autre photo, le temps passé par Watson ici se termine par plus d’allégations d’agression sexuelle (27) que de jeux joués (19). Il a remporté neuf matchs en tant que quart-arrière des Browns. L’équipe lui a payé 25,56 millions de dollars par victoire, avec encore deux ans à écouler sur ce contrat interminable.

ALLER PLUS PROFONDE Trotter : la blessure de Deshaun Watson est le dernier (dernier ?) chapitre d’une horrible histoire

Nous aurons amplement le temps, dans les jours, les semaines et les mois à venir, de passer au crible le carnage qui a conduit à leur arrivée ici. Pour l’instant, les Browns ont un autre match le week-end prochain contre les Ravens de Baltimore et quelqu’un doit prendre les clichés. Ils sont 1-6 et la saison est sabotée, mais il reste encore 10 matchs à jouer et ils comptent absolument. Les deux prochains mois et demi détermineront qui sera licencié et combien de joueurs devront être remplacés, car cela ne pourra pas revenir comme ça l’année prochaine.

Les Browns avaient déjà tendance à se tourner vers Dorian Thompson-Robinson au poste de quart-arrière, la blessure de Watson n’a fait qu’accélérer ce processus. Le coordinateur offensif Ken Dorsey a dit à Thompson-Robinson à plusieurs reprises la semaine dernière de « être prêt ». Seulement, personne n’a pris la peine de lui dire exactement ce qu’il devait voir.

ALLER PLUS PROFONDE Quel est le plan des Browns au QB après la blessure de Deshaun Watson ? Des réponses troubles pour le présent et le futur

La décision avait été prise de promouvoir DTR au poste de quart-arrière suppléant, mais ils n’ont pris la peine de le lui dire que pendant le week-end, quelques heures seulement avant le match. Il a passé la semaine à diriger l’équipe de reconnaissance, comme d’habitude.

« Nos remplaçants n’ont vraiment pas de représentants avec ceux-là », a déclaré l’entraîneur des Browns, Kevin Stefanski.

Lorsque les Browns ont parcouru leurs paquets de courte distance lors de la visite de samedi, c’est Watson – et non Jameis Winston – qui a pris les clichés depuis le centre. Certains joueurs étaient perplexes. Watson n’a jamais été le quart-arrière des courts métrages ici. Auparavant, les Browns sont allés jusqu’à utiliser un ailier rapproché de secours comme quart-arrière de courte distance pour empêcher Watson de le faire, car il n’a jamais été très bon dans ce domaine et cela l’a exposé à des coups sûrs inutiles. Mais ce genre de début de saison oblige les équipes à sortir de leur zone de confort.

Le plan a finalement été révélé lorsque Winston était inactif dimanche et que Thompson-Robinson a été élevé au poste de remplaçant. Je crois que Stefanski se préparait finalement à mettre Watson sur le banc le plus tôt possible et à se tourner vers Thompson-Robinson comme titulaire, mais personne n’a besoin de l’admettre maintenant.

Thompson-Robinson a été propulsé dans le rôle de titulaire dimanche lorsque Watson est tombé et il avait l’air aussi mal préparé que l’année dernière lorsqu’il a été inopinément lancé pour un départ à domicile contre les Ravens quelques heures seulement avant le coup d’envoi.

Watson a insisté tout au long de cette semaine sur le fait qu’il allait jouer contre Baltimore malgré une blessure à l’épaule droite, alors les entraîneurs et les joueurs l’ont pris au mot. Puis il a déclaré que le matin du match, il ne pouvait pas y aller, laissant Thompson-Robinson faire son premier départ en carrière en tant que recrue de cinquième ronde sans préavis et avec peu de préparation. Il était en désordre dans ce match, tout comme il l’était dimanche.

« Cela m’a en quelque sorte donné des flashbacks d’être de retour au match des Ravens l’année dernière et ce sentiment que je ne veux pas, ce sentiment qui a un mauvais goût dans ma bouche », a déclaré Thompson-Robinson dimanche. « Je dois me regarder dans le miroir et m’assurer de sortir préparé la semaine prochaine. »

Thompson-Robinson a terminé 11 sur 24 pour 82 verges et deux interceptions contre les Bengals. Néanmoins, les Browns ne peuvent pas faire marche arrière maintenant. Il devrait débuter la semaine prochaine contre ces mêmes Ravens avec une semaine complète de préparation et chaque semaine par la suite tant qu’il peut rester en bonne santé. Il a été contraint de quitter le match de dimanche au quatrième quart en raison d’une blessure au majeur droit, qui était fortement enveloppé après le match. Il est tombé dessus lors de son limogeage, ce qui a rendu difficile la saisie d’un ballon de football. Il a subi des radiographies après le match, mais les résultats ne seront annoncés que lundi.

À condition qu’il n’y ait rien de cassé et qu’il puisse saisir un ballon d’ici l’entraînement de mercredi, il devrait être le quart-arrière pour le reste de la saison. Il n’y a aucun avantage à jouer Winston à ce stade. Les Browns savent qui il est.

Thompson-Robinson reste un inconnu de 24 ans. Il y a de fortes chances qu’il soit un remplaçant en carrière, mais les Browns ont besoin d’une réponse définitive à cette question d’ici la fin de la saison. Maintenant, ils ont le temps de l’obtenir. Il a fait trois départs l’année dernière en tant que recrue et semblait comprendre les choses lors d’une défaite à Denver avant d’être éliminé du match en raison d’une commotion cérébrale.

Une fois que les Browns ont signé Joe Flacco, il est revenu à un rôle de remplaçant et a brièvement joué dans les poubelles à Houston la veille de Noël. Il a réussi à se luxer la hanche après cinq jeux, mettant ainsi fin à sa saison. S’il ne peut pas rester en bonne santé, les Browns obtiendront rapidement leur réponse.

D’ici janvier, cette franchise doit savoir si Thompson-Robinson est une option pour elle comme quart-arrière en 2025 et au-delà. S’il ne l’est pas, ils devraient être suffisamment mauvais pour être en mesure de recruter un autre quart-arrière de franchise lors du repêchage de l’année prochaine.

C’est une position insondable compte tenu de la quantité d’argent et de capital commercial qu’ils ont cédé pour acquérir Watson, mais c’est la réalité de leur position. Comment vendre cela à des vétérans comme Myles Garrett et Joel Bitonio est une autre bataille. Un vétéran ici peut-il être convaincu de rester pendant une autre reconstruction ? On a certainement l’impression que c’est ce qui s’en vient.

ALLER PLUS PROFONDE Garrett et Winston réprimandent les fans des Browns qui ont applaudi après la blessure de Watson

Il n’y a pas de solution facile pour s’en sortir. Quoi que les Browns fassent avec le contrat de Watson après la saison, cela sera forcément douloureux et comprendra des succès historiques extraordinaires pour les deux prochaines années. Mais Watson a rarement montré la capacité d’être un quart-arrière de franchise depuis son arrivée ici et la blessure d’Achille scelle presque la fin.

L’ère la plus polarisante et la plus conflictuelle de l’histoire des Cleveland Browns est heureusement terminée.

Les dégâts ne font que commencer.

Newsletter Scoop City Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. Mises à jour quotidiennes et gratuites de la NFL directement dans votre boîte de réception. S’inscrire

(Photo : Jason Miller/Getty Images)