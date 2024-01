L’ère des smartphones à IA générative est arrivée [Video]

L’IA générative arrive sur votre smartphone. Oui, la plus grande tendance technologique depuis des années concerne votre appareil le plus important. Mais on ne sait toujours pas exactement quel impact cela aura sur votre vie quotidienne.

Google (GOOG, GOOGLE) et Samsung mènent la charge de l’IA générative avec leurs derniers smartphones, les gammes Google Pixel 8 et 8 Pro et Samsung Galaxy S24, et vous pouvez vous attendre à ce que d’autres se joignent à la mêlée, notamment Apple (AAPL), tout au long de 2024 et au-delà.

Les analystes affirment que les capacités de l’IA générative deviendront rapidement un enjeu majeur pour les entreprises. Cela aidera également les géants de la technologie à espérer séduire les clients potentiels de smartphones et à engendrer un nouveau cycle de mise à niveau à une époque de ventes d’appareils anémiques.

“Je pense que dans un avenir pas trop lointain, tous les téléphones disposeront d’un certain niveau de ces capacités”, a expliqué le fondateur et président de TECHnalysis Research, Bob O’Donnell. “C’est le genre de chose à laquelle je pense… que les gens peuvent commencer à s’attendre.”

Selon les analystes d’UBS, les smartphones à IA générative démarreront lentement mais leurs ventes augmenteront assez rapidement.

« En combinant Apple, smartphones et autres marques Android, nous prévoyons que les smartphones Gen AI passeront de 50 [million units] soit 4% de pénétration en 2023 à 583 [million units] soit une pénétration de 46% en 2027», ont déclaré les analystes d’UBS dans une note de recherche de janvier.

Alors, que pouvez-vous attendre des smartphones IA au-delà de ce que votre appareil actuel peut déjà faire ? C’est encore une question étonnamment ouverte.

L’IA générative en déplacement

Au-delà de quelques applications et fonctionnalités pour les logiciels existants, telles que la possibilité d’améliorer les appels vidéo ou d’exécuter des programmes de retouche photo localement, les entreprises sont peu informées sur la manière dont l’IA générative changera l’expérience utilisateur globale.

Côté PC, Microsoft charge son application Copilot sur les machines Windows 11, mais il s’agit d’une plateforme Web qui ne nécessite aucun matériel particulier de votre part.

“Si je compare les PC et les smartphones, je pense qu’il y a beaucoup plus d’espoir que les smartphones commenceront, au fil du temps, à démontrer la réelle valeur de l’IA et de la génération AI”, a expliqué Ranjit Atwal, directeur de recherche principal de Gartner.

Selon les analystes d’UBS, les smartphones compatibles avec l’IA générative pourraient améliorer la création de contenu multimédia ; permettre un montage photo et vidéo rapide ; et offrent de meilleures capacités de synthèse vocale, de traduction et de jeu améliorées. Samsung et Google proposent déjà de puissantes capacités de retouche photo et de traduction génératives par IA dans leurs derniers appareils.

Comme tout ce qui concerne les smartphones, Apple jouera un rôle majeur dans la manière dont la technologie d’IA générative s’intégrera dans nos appareils. Mais la façon dont l’entreprise y parviendra sera tout aussi intéressante que lorsqu’elle ajoutera cette fonctionnalité à ses iPhones.

« Vont-ils le faire via Siri, puis Siri communiquera automatiquement avec les autres applications, ce qui serait une manière différente de présenter la même fonctionnalité ? Ou… vont-ils faire autre chose ? Je pense que le diable va se trouver dans les détails de la façon dont cela sera mis en œuvre », a déclaré O’Donnell.

Cependant, Apple décide d’introduire l’IA générative sur l’iPhone, mais elle aura un net avantage sur son rival Samsung, a expliqué Gene Munster, associé directeur de Deepwater Asset Management.

C’est parce qu’Apple contrôle tous les aspects de l’iPhone, du logiciel au matériel jusqu’à la puce qui alimente le tout. Ce type de fonctionnalité devrait aider Apple à garantir que l’expérience globale soit aussi transparente que possible.

Cela ne fait pas de mal non plus qu’Apple profite depuis des années du moteur neuronal de ses puces de la série A pour aider à alimenter un certain nombre de processus d’apprentissage automatique sur l’appareil.

Selon Mark Gurman du devin Apple Bloomberg, Apple apportera des fonctionnalités d’IA générative, notamment la synthèse automatique des textes longs et des outils d’écriture de saisie semi-automatique, et ajoutera des fonctionnalités d’IA générative aux outils de développement de l’entreprise. Apple, dit Gurman, présentera ces fonctionnalités lors de sa conférence annuelle des développeurs WWDC en juin.

Cependant, cela signifie également qu’Apple sera bien derrière Google et Samsung pour commercialiser des capacités d’IA générative.

Mais avec l’étendue des technologies d’IA générative pour les smartphones encore en suspens, cela n’a peut-être pas vraiment d’importance.

