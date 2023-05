L’ère des multiplex étendus de Toronto approche. Mais combien de logements fournira-t-il réellement ?

Les défenseurs du logement ont salué la récente décision du conseil de Toronto d’autoriser la construction de multiplex dans les quartiers de la ville qui étaient dominés par des maisons unifamiliales.

À Toronto, les multiplex sont définis comme des habitations de faible hauteur contenant de deux à quatre unités dans un même bâtiment. Jusqu’à récemment, les règlements de zonage limitaient leur présence dans de nombreuses parties de la ville, mais qui a changé après un vote du conseil le 10 mai.

Avec une population croissante, Toronto adopte les multiplex comme outil pour augmenter l’offre de logements dans la plus grande ville du Canada.

Pourtant, des questions subsistent quant à la quantité de nouveaux logements qui émergeront réellement de ce changement de politique et à quel point ils seront abordables – même si une offre et une diversité de logements plus importantes sont cruellement nécessaires.

« Nous avons besoin d’une plus grande variété de types de logements pour accueillir divers types de ménages », a déclaré Valerie Preston, experte en logement urbain à l’Université York de Toronto.

Et bien que les multiplex puissent aider à offrir des options de logement plus variées pour les familles nombreuses ou d’autres personnes qui en ont besoin, cela ne signifie pas qu’ils seront peu coûteux à développer, à louer ou à acheter.

« Cela ne fera rien directement pour l’abordabilité », a déclaré Preston, qui s’attend à ce que le développement de multiplexes ait un impact limité sur l’offre globale de logements de la ville en raison des coûts d’acquisition et de développement de propriétés.

Toronto est attend au moins 700 000 nouveaux résidents d’ici 2051 et beaucoup se plaignent de ne pas avoir les moyens de se loger, une maison moyenne coûtant plus d’un million de dollars.

Demande et terre

L’augmentation de la densité, en dehors des tours de condos qui offrent généralement des unités plus petites, a été bien accueillie par de nombreux défenseurs du logement.

L’approche consistant à ajouter un faible niveau de densité en est une que d’autres juridictions explorent, tant au Canada qu’ailleurs.

En Colombie-Britannique, le gouvernement provincial a l’intention de présenter cette année un projet de loi qui autoriserait trois à quatre logements sur un terrain unifamilial. Des stratégies de logement similaires ont été adoptées en certaines villes américaineset Nouvelle-Zélande.

REGARDER | Prix ​​élevés à Toronto, mais inférieurs au pic précédent : Marché immobilier de Toronto : ce que vous devez savoir sur les dernières données immobilières Talia Ricci décompose les derniers prix et ce qu’il faudrait pour acheter une maison en ville

Mais mettre plus de logements sur des lots existants pourrait faire grimper la valeur des terrains en dessous.

« De toute évidence, plus vous pouvez mettre d’unités sur un terrain, plus il vaut la peine », a déclaré Jane Londerville, professeure agrégée à la retraite en immobilier à l’Université de Guelph.

Mais elle souligne que tous les terrains ou structures de banlieue ne conviendront pas à ce type de développement.

Sabine Ghali, un courtier immobilier de Toronto, a déclaré que l’économie déterminera en grande partie où les multiplex seront construits – et qu’ils pourraient être moins susceptibles d’être développés dans certains quartiers haut de gamme en raison des coûts impliqués.

Les investisseurs et les propriétaires à la recherche de revenus supplémentaires iront de l’avant « lorsque les chiffres auront un sens », a déclaré Ghali par e-mail.

Gregg Lintern, urbaniste en chef de Toronto, a reconnu qu’il n’est pas clair si la fourniture de plus de logements « intermédiaires manquants », y compris les multiplex, les maisons sur ruelle et les pavillons-jardins, créera beaucoup de logements abordables.

« Ce sont des logements du marché privé », a-t-il déclaré à CBC Radio Métro matin l’année dernière. « S’il crée des logements plus abordables, seul le temps nous le dira. »

REGARDER | Le loyer moyen a augmenté de 10 % en un an : Le loyer moyen a augmenté de 10 % en un an Le prix moyen d’une maison de location au Canada a augmenté de 10 % depuis l’an dernier, et même des villes connues pour leurs loyers plus bas, comme Montréal, en ressentent les effets.

James White, professeur d’urbanisme et de design urbain à l’Université de Glasgow en Écosse, est sceptique quant au fait que le développement de multiplex permettra d’alléger les loyers ou les prix.

« Qui va posséder ce logement et le louer ? » demande Blanc. Il s’attend à ce que les investisseurs privés soient plus susceptibles d’être intéressés par la construction de multiplex, par opposition aux investisseurs institutionnels ou aux fournisseurs de logements publics.

Ces « propriétaires amateurs » pourraient être intéressés par le développement immobilier de cette manière, mais White a déclaré que leur implication pourrait ne pas être si bénéfique pour les locataires, qui dépendront des choix et des capacités de gestion de ces propriétaires.

Il a déclaré que ces préoccupations soulèvent des questions quant à savoir si un tel développement aura un impact sur les loyers et les prix des logements « de manière positive ».

Complexité et coûts

Ronald De Coteau, co-fondateur et PDG de Property Pathways, travaille avec des clients qui souhaitent convertir leurs maisons en multiplex.

Selon lui, ces projets sont plus complexes que certains ne le pensent, nécessitant des investissements importants.

« Cela va vraiment être prohibitif pour beaucoup de gens », a récemment déclaré De Coteau Métro matinindiquant les coûts associés à la transformation d’une maison unifamiliale en une structure à logements multiples.

REGARDER | Les prix du logement et de l’épicerie entraînent une hausse surprise de l’inflation : Le logement et les prix de l’épicerie entraînent une hausse surprise de l’inflation Les Canadiens constatent des augmentations inattendues de l’inflation pour la première fois en près d’un an, principalement en raison de la hausse des coûts du loyer, des hypothèques et de l’épicerie.

Cherise Burda, directrice exécutive de City Building TMU, un groupe de réflexion de Toronto, a déclaré que l’étendue des travaux impliqués dans l’ajout d’une unité à une maison peut varier considérablement, selon l’étendue de la construction requise.

Elle souhaite que les gouvernements fassent davantage pour encourager un tel développement et le rendre plus simple à poursuivre pour les gens.

« Si nous nous attendons à ce que les propriétaires le découvrent eux-mêmes, cela ne le fera pas », a déclaré Burda.

Malgré les défis, certaines personnes communiquent déjà avec des professionnels de la construction au sujet de la construction de multiplex, notamment ceux de BVM Contracting de Toronto, une entreprise familiale offrant des services de construction et de rénovation domiciliaires.

Ryan Meagher, directeur du développement commercial de BVM, a déclaré que la société avait entendu des investisseurs immobiliers et des familles parler d’éventuels projets de multiplex.

La transition vers de plus grands immeubles de faible hauteur sera « une courbe d’apprentissage pour toutes les personnes impliquées », a-t-il déclaré, alors que de plus en plus de personnes cherchent à les construire et que de plus en plus de concepteurs et de constructeurs s’y attaquent.

Meagher a noté que de tels projets peuvent prendre des mois, voire des années, suggérant que les multiplex n’auront pas beaucoup d’impact sur l’offre de logements à Toronto cette année ou la prochaine.

Un Toronto plus dynamique

Burda, Londerville et Preston voient beaucoup de choses à aimer dans le développement accru du multiplex – même s’il y a des limites à ce qu’ils peuvent faire pour un prix abordable.

« Est-ce que cela va résoudre le problème du logement abordable à Toronto? Non », a déclaré Londerville, qui croit que les multiplex peuvent néanmoins aider à rendre certains quartiers plus abordables.

REGARDER | Vivre au bord de l’itinérance et faire face à l’expulsion : Vivre au bord de l’itinérance et faire face à l’expulsion Les immeubles à chambre individuelle de Vancouver sont souvent considérés comme le dernier arrêt avant l’itinérance, mais ils commencent à disparaître à mesure que les propriétaires privés voient plus de profit ailleurs. Susana da Silva, de CBC, entre dans un immeuble où les locataires se battent pour rester malgré des conditions de vie déplorables – craignant que leur prochaine maison ne soit dans la rue.

Burda a déclaré que les quartiers résidentiels de Toronto où ces types de logements étaient plus rares sont également les zones qui ont le plus de terrains disponibles pour ce type d’utilisation. Les multiplex peuvent remédier au déséquilibre.

« La majeure partie de notre densité est entassée dans de petites zones de terrain », a déclaré Burda à propos des quartiers du centre-ville pleins de gratte-ciel. « Le reste de la ville est un peu comme une mer de logements de faible hauteur » qui est mûre pour le changement, a-t-elle déclaré.

Pour De Coteau, le potentiel des multiplex est facile à voir.

« Je l’appelle le Rue de Sesame effet », a déclaré De Coteau, décrivant une transformation des terrains sous-utilisés dans les rues de la banlieue de Toronto et un virage vers une vie communautaire plus entrelacée. « Essentiellement, vous obtiendrez des communautés beaucoup plus dynamiques.

Avec plus de familles occupant la même empreinte, vous verrez plus d’enfants jouer et plus de vie se dérouler à proximité.

« C’est vraiment ce qui va redonner vie à Toronto, après la pandémie », a déclaré De Coteau.