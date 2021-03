L’ère des créateurs audio est arrivée

Les 40 membres fondateurs de l’entreprise sont eux-mêmes des créateurs; ils organisent des talk-shows, des rencontres, des groupes de discussion et d’autres événements de grande envergure et comptent des millions de followers. Contrairement aux podcasteurs, qui produisent des émissions éditées, ils se produisent pour un public interactif en direct, tout comme les streamers.

Collectif audio est une conséquence du boom audio. La société, qui a annoncé sa création jeudi, offrira la planification d’événements, le conseil en matière de marque, ainsi que le soutien et la communauté aux créateurs travaillant sur le terrain. Ses fondateurs prévoient également de faire pression sur Clubhouse pour des politiques de modération plus strictes, de meilleures informations et indicateurs de performance, et des outils de monétisation.

Les créateurs audio sont un nouveau type d’influenceur, né de l’ascension fulgurante de l’application de chat audio uniquement Clubhouse. Ensemble, ils attirent des millions d’auditeurs hebdomadaires et créent des suivis en ligne. Maintenant, avec le boom de Clubhouse et d’autres applications sociales, comme Twitter, s’inspirant de son succès, ils se regroupent et travaillent avec de grandes marques.

Le travail de l’Audio Collective s’appuiera sur le programme pilote de création interne de Clubhouse, annoncé en décembre et visant à élever les utilisateurs puissants de l’application. Elle proposera également des services que la plateforme ne fournit pas actuellement, comme aider les marques à produire des événements et les mettre en relation avec des créateurs sur Clubhouse.

Cela survient alors que Clubhouse approche de la fin d’une première année explosive. Selon le cabinet d’analyse Apptopia, l’application a été téléchargée plus de 4,7 millions de fois depuis son introduction en avril dernier. La société a levé plus de 100 millions de dollars de financement en janvier, plaçant sa valorisation à 1 milliard de dollars. À la lumière de la montée rapide de Clubhouse, des entreprises comme Twitter et Facebook s’empressent de reproduire le succès de son format audio uniquement sur leurs propres plates-formes. (Un représentant de Clubhouse n’a pas répondu à une demande de commentaire.)

Les experts de l’industrie considèrent l’audio interactif comme un domaine passionnant qui produira une nouvelle vague d’étoiles – et une toute nouvelle gamme de considérations. «Jamais auparavant autant de marques, d’entrepreneurs, d’influenceurs et de gens ordinaires n’ont eu un accès instantané à leur public le plus dévoué», a déclaré Adam Davidson, l’auteur de «L’économie de la passion. » «Comme tout média transformationnel, il offre de nouvelles opportunités et de nouveaux pièges terrifiants, et nécessite un guide réfléchi et régulier. L’Audio Collective est exactement ce guide. »

«Clubhouse créera les influenceurs les plus puissants et les plus percutants de notre époque, car la voix est l’outil le plus puissant pour communiquer avec les gens», a déclaré Farokh Sarmad, 26 ans, entrepreneur et créateur audio à Montréal qui ne fait pas partie de l’Audio Collective mais qui a commencé formant ses propres groupes de collaboration sur Clubhouse.

Les dépisteurs de talents, les agents et les responsables marketing se tournent vers Clubhouse pour trouver des créateurs et des opportunités inconnus. «Nous avons pu associer immédiatement des créateurs que nous avons rencontrés sur Clubhouse avec des marques Fortune 10», a déclaré Lindsay Fultz, vice-présidente senior des partenariats chez Whalar, une agence de marketing d’influence. Les créateurs de l’Audio Collective ont travaillé avec des marques telles que Showtime, Milk Bar et Cash App.