Fin d’année ICE rapport inaugure une ère tumultueuse dans l’application de la loi en matière d’immigration et sert de point de départ à l’administration du président élu Joe Biden alors qu’elle envisage de renverser une grande partie des politiques de Trump.

Henry Lucero, directeur exécutif des opérations d’exécution et d’éloignement de l’ICE, a déclaré que les expulsions de familles avaient augmenté à la suite d’un « nouveau procès » que l’ICE avait mis en place avec des responsables dans le nord de l’Amérique centrale. Dans le passé, les agents d’immigration américains devaient attendre qu’un agent consulaire interroge les immigrants et vérifie leur citoyenneté avant d’être embarqués dans des avions et renvoyés chez eux. Désormais, les nations échangent des informations par voie électronique, ont déclaré des responsables, et les autorités des pays d’origine des migrants revérifient leur citoyenneté à leur retour.

« Ce processus a permis des déménagements plus rapides et plus rapides et des familles qui n’étaient pas en détention plus longtemps que nécessaire », a déclaré Lucero lors d’une conférence de presse.

Alors que le nombre d’expulsions d’unités familiales a augmenté, les États-Unis ont expulsé moins de personnes adultes et de mineurs non accompagnés au cours du dernier exercice. Au total, au cours de l’exercice 2020, ICE a expulsé 185884 personnes, soit une baisse de 30% par rapport à l’année précédente et le nombre le plus bas du mandat de Trump, selon le rapport. Plus de 4 000 mineurs non accompagnés figuraient parmi eux, contre plus de 6 300 l’année précédente.

Lucero a attribué la diminution des expulsions à un espace de détention limité pendant la pandémie et à moins de renvois depuis la frontière. Il a dit que l’année écoulée était différente de « que nous ayons jamais vu ou aurions pu imaginer à cause de la pandémie ».

Les expulsions de l’ICE s’ajoutent à près de 200 000 «expulsions» au cours de l’exercice écoulé – un pouvoir d’urgence que Trump a donné aux autorités frontalières pour expulser des personnes des États-Unis rapidement, parfois en quelques heures, tout en contournant les procédures d’immigration habituelles.

Ce nombre comprend de nombreux migrants qui ont tenté d’entrer aux États-Unis plus d’une fois.

Mais Lucero a souligné que la priorité de l’ICE reste la sécurité publique et que la plupart des 62 700 personnes expulsées de l’intérieur des États-Unis l’année dernière ont été inculpées ou condamnées au pénal.

«ICE apporte une énorme contribution à la protection de nos communautés, et nous voulons que les gens le voient», a-t-il déclaré.

Trump avait promis de renforcer l’application de la loi en matière d’immigration, mais n’a finalement pas réussi à atteindre ses objectifs. Le président a reçu des éloges au début de son mandat pour avoir déclaré que l’un des 11 millions d’immigrants sans papiers aux États-Unis pouvait être expulsé, tandis que son prédécesseur, le président Barack Obama, avait fait pression sur les agents de l’ICE pour restreindre leur travail. aux criminels et aux frontières récentes. .

Obama a finalement expulsé plus d’immigrants: Trump a expulsé environ 935000 personnes au cours de son mandat de quatre ans, contre près de 1,6 million pendant le premier mandat d’Obama, selon les chiffres du Migration Policy Institute.

Les expulsions de l’intérieur des États-Unis – pour la plupart des personnes arrêtées pour crimes – sont également restées inférieures à ce que les responsables de l’ICE avaient espéré. Les fonctionnaires ont fait face à une résistance farouche de la part des «villes d’accueil» qui refusaient d’extrader les personnes qu’ils avaient arrêtées pour des crimes étatiques et locaux, l’un des principaux moyens par lesquels l’ICE place les immigrants en détention.

Sarah Pierce, analyste politique à l’institut, a déclaré que l’administration Trump était à la traîne d’Obama en matière d’application nationale « même si elle était très enthousiaste à ce sujet ».

Trump a également été entravé par un afflux de mineurs et de familles non accompagnés à la frontière américano-mexicaine – plus d’un demi-million rien qu’en 2019 – inondant les installations frontalières et retardant les expulsions.

Plus récemment, le coronavirus a réduit le nombre de détenus en garde à vue en raison des exigences de distanciation sociale. À leur apogée sous Trump, les prisons d’immigration détenaient plus de 50000 personnes par jour. Moins de 16 000 sont actuellement incarcérés, a déclaré Lucero.

Biden, qui était vice-président pendant les années Obama, s’est engagé à débuter son mandat en janvier par une interruption de 100 jours pour les expulsions de l’intérieur des États-Unis.

Biden a qualifié le nombre élevé de déportations sous l’administration Obama de « grosse erreur » et a promis cette semaine une « politique beaucoup plus humaine », y compris un projet de loi qui, s’il était approuvé par un congrès divisé, permettrait aux sans-papiers d’acquérir la citoyenneté américaine. demander. .

Les défenseurs des immigrants affirment que l’administration Trump a bafoué les droits des immigrants en empêchant les demandeurs d’asile de traverser la frontière sud. Ils affirment que les familles ont fui la faim et la violence dans leur pays d’origine et qu’elles n’ont pas la possibilité de demander à rester dans ce pays.

Avec ICE retenant moins de personnes en raison de la pandémie, beaucoup voient une nouvelle opportunité de remodeler la politique d’immigration et de réduire considérablement la détention.

Plus de 8100 détenus ont contracté le coronavirus et huit sont décédés après un test positif. Lucero a déclaré que l’agence s’efforçait de garantir que les travailleurs de première ligne et les détenus aient accès aux nouveaux vaccins. Selon le site Web de l’ICE, environ 450 détenus sont actuellement infectés par le virus.