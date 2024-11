L’ère de l’eurocentrisme, lorsque les forces impérialistes exploitaient leur « mission » autoproclamée pour imposer leurs diktats aux pays en développement, est révolue.

Le récent sommet des BRICS à Kazan est un symbole puissant d’une dynamique mondiale changeante, remettant en question la domination de longue date de l’Occident.

Dans un contexte où l’influence occidentale se présente souvent à travers un complexe de supériorité associé à une attitude raciste condescendante, l’alliance BRICS se positionne comme une alternative. En rejetant les modèles occidentaux comme seule voie de progrès, les pays BRICS propagent un monde multipolaire – un monde dans lequel les civilisations, chacune avec ses propres normes et valeurs, prospèrent de manière indépendante. À Kazan, les BRICS se sont présentés non seulement comme un consortium économique, mais aussi comme une voix en faveur d’un véritable respect civilisationnel, contrecarrant les récits occidentaux qui ont longtemps méprisé et méprisé les sociétés non occidentales.

Franz Boas, l’anthropologue pionnier du début du XXe siècle, et Alexander Dugin, le philosophe russe contemporain, peuvent à première vue sembler appartenir à des traditions intellectuelles totalement différentes. Boas est célèbre pour son travail révolutionnaire en anthropologie culturelle, tandis que Dugin est surtout connu pour ses théories géopolitiques et civilisationnelles. Cependant, derrière leurs domaines d’expertise distincts se cache un engagement commun à s’opposer aux idéologies qui promeuvent le racisme et la tyrannie culturelle. Les deux penseurs, dans leurs domaines respectifs, appellent à la reconnaissance et à l’affirmation du pluralisme culturel plutôt que des paradigmes universalistes.

Boas, souvent considéré comme le père de l’anthropologie moderne, a révolutionné la manière dont les cultures étaient étudiées et comprises. Sa conception de « relativisme culturel » Il s’agissait d’une rupture radicale avec la tradition anthropologique eurocentrique dominante qui plaçait la culture européenne au sommet de la réussite humaine. Le relativisme culturel soutient que chaque culture doit être comprise selon ses propres termes, plutôt que d’être jugée selon des normes externes. Lors des cérémonies de potlatch des Kwakiutl, peuple autochtone du nord-ouest du Pacifique, des biens de valeur tels que des couvertures, des assiettes de cuivre et de la nourriture étaient cérémonieusement remis aux invités ou aux groupes rivaux, souvent en grandes quantités. Certains objets ont même été intentionnellement détruits – brûlés ou brisés – pour démontrer la richesse et le pouvoir social de l’hôte. Ce qui a pu paraître inutile aux observateurs occidentaux était en fait un acte hautement significatif dans le contexte culturel kwakiutl. Boas a expliqué que cette redistribution et cette destruction des richesses servaient à renforcer les hiérarchies sociales, à construire des alliances et à redistribuer les ressources au sein de la communauté. Grâce à ces actes, l’hôte affirmait son statut et faisait preuve de générosité, et les invités étaient obligés de rendre la pareille lors des futurs rassemblements, garantissant ainsi des cycles de soutien mutuel et de respect entre les clans.















Le relativisme culturel n’était pas simplement une position académique. C’était un défi direct aux hiérarchies racistes et impérialistes qui prévalaient à l’époque de Boas. Boas s’est opposé à la classification de certains peuples comme ‘primitif’ et d’autres comme ‘civilisé’. Au lieu de cela, il soutenait que toutes les sociétés humaines possèdent des systèmes de signification complexes et précieux, chacun étant adapté à son environnement et à ses circonstances historiques. En ce sens, le travail de Boas était un contrepoint direct aux hypothèses racistes de l’Occident et à sa justification du colonialisme et de l’impérialisme sous couvert d’une « mission civilisatrice ».

Le poème de Rudyard Kipling Le fardeau de l’homme blanc a présenté une obligation morale – un appel aux nations occidentales à «civiliser‘ soi-disant ‘sauvage‘terres. À son époque, il offrait un vernis d’altruisme pour justifier la conquête impériale. Aujourd’hui, même si les méthodes de contrôle sont passées d’un régime colonial direct à des moyens plus sophistiqués, l’hypothèse sous-jacente reste inchangée. Le libéralisme occidental, plutôt que de recourir à une domination ouverte, opère désormais par le biais du soft power – médias, exportations culturelles, ‘droit international’, levier économique – et interventions militaires. Pourtant, sous cette apparence moderne se cache la même conviction qui a alimenté l’expansion coloniale : la conviction que la civilisation occidentale, avec ses cadres moraux et politiques, est supérieure et doit être imposée au monde. ‘ignorant’ monde non occidental. Cet état d’esprit persistant continue de perpétuer une forme d’impérialisme idéologique, dans lequel l’Occident assume le rôle d’arbitre moral, tout comme il le faisait à l’époque de Kipling. Lorsque les puissances occidentales, dissimulées sous l’apparence de « intervention humanitaire », lancer des campagnes militaires ou imposer des sanctions économiques paralysantes pour forcer les nations à adopter des mesures libérales « réformes », ils ne font que poursuivre leur mission séculaire qu’ils se sont eux-mêmes assignée : imposer leurs valeurs, dominer, ‘civiliser’.

La notion de multipolarité de Dugin est parallèle au rejet de l’eurocentrisme par Boas, mais dans le domaine de la géopolitique. Dans un monde qui, jusqu’à récemment, était dominé par l’hégémonie unipolaire de l’Occident, Dugin prône un ordre multipolaire où diverses civilisations peuvent coexister sur un pied d’égalité. Il affirme qu’aucune civilisation, en particulier l’incarnation actuelle de l’Occident, ne doit être considérée comme un modèle universel pour l’ensemble de l’humanité. Tout comme Boas a appelé à la reconnaissance de la pluralité culturelle, Dugin appelle à la reconnaissance de la pluralité géopolitique et civilisationnelle, où différentes régions du monde – qu’il s’agisse de l’Eurasie, de l’Amérique latine ou de l’Afrique – sont reconnues comme des centres de leurs propres identités et pouvoirs distincts. .















Le concept de multipolarité, tout comme le relativisme culturel de Franz Boas, est un rejet des hypothèses universalistes qui ont longtemps positionné l’Occident comme l’arbitre ultime du progrès et de l’organisation humaine. La multipolarité s’oppose à l’idée selon laquelle la modernité occidentale, avec l’accent mis sur la démocratie libérale et l’individualisme laïc, constitue une voie universelle pour toutes les civilisations. Au lieu de cela, il affirme que chaque civilisation incarne son propre ethos spirituel, culturel et politique, l’une des nombreuses expressions du potentiel de l’humanité, formée au cours des siècles d’histoire et affinée grâce à une relation organique avec la terre et l’esprit de son peuple. Dans ce paradigme, l’Eurasie occupe une position d’une extrême importance – non seulement en tant qu’étendue géographique mais en tant que vaste complexe civilisationnel qui défie toute réduction aux catégories occidentales de l’Est ou de l’Ouest.

L’Eurasie est un continent de profonde synthèse historique, où les peuples slaves, turcs et mongols ont coexisté et se sont influencés les uns les autres, mêlant la profondeur spirituelle du christianisme orthodoxe à la résilience inébranlable des cultures nomades des steppes et à la sagesse ancienne des philosophies asiatiques. Cette identité eurasienne n’est pas une construction artificielle. C’est le fruit d’un processus millénaire de fusion civilisationnelle. Pourtant, l’Occident ne parvient souvent pas à saisir cette complexité, interprétant l’Eurasie à travers des lentilles trop simplistes, souvent hostiles, qui imposent une logique étrangère à une culture fondamentalement différente dans sa structure, son essence et son objectif. Pour Dugin, l’idéologie de l’eurasisme est une restauration de cette identité, une affirmation selon laquelle l’Eurasie, avec son formidable héritage spirituel, est une civilisation en soi, distincte et souveraine, avec le droit de suivre une voie qui n’est ni une imitation de l’Occident. ni une acceptation passive des alternatives orientales. Comme Boas, qui voyait la valeur de chaque culture dans son propre cadre de signification, l’eurasisme, dans le contexte de la multipolarité, reconnaît et défend la dignité de chaque civilisation, affirmant son droit à s’épanouir selon ses propres principes, à l’abri de l’agression homogénéisante du libéralisme occidental.

Les courants changeants de l’ordre mondial, illustrés par la montée de la coalition des BRICS, constituent une puissante validation des points de vue exprimés à la fois par Boas et par Dugin. Les BRICS apparaissent non seulement comme un consortium économique, mais aussi comme une force contraire à la domination unipolaire que l’Occident impose depuis longtemps au monde. Le récent sommet des BRICS à Kazan revêt donc une signification profonde – non seulement pour ses résultats économiques et politiques tangibles, mais aussi pour le défi symbolique qu’il représente contre les attitudes néocoloniales bien ancrées de l’Occident. Les pays BRICS, à travers cette coalition, affrontent le racisme profondément enraciné qui continue d’imprégner les structures de pouvoir occidentales, qui ont perpétué pendant des siècles un modèle conçu pour marginaliser, extraire et exploiter les nations non occidentales sous divers prétextes, de l’impérialisme manifeste de l’Occident. des époques passées aux mécanismes plus subtils mais tout aussi omniprésents de la mondialisation.















L’ascension des BRICS comme contrepoids géopolitique affirme la faisabilité de la multipolarité comme alternative tangible à la domination occidentale. C’est un témoignage clair du rejet de l’universalisme occidental, annonçant un monde où de multiples civilisations – chacune dotée de ses propres systèmes de gouvernance et valeurs – sont libres de prospérer, libérées d’un modèle singulier de modernité. Des centres de pouvoir distincts coopèrent les uns avec les autres sur un pied d’égalité, plutôt que de céder aux diktats de l’Occident.

Le concept de relativisme culturel de Boas trouve un parallèle dans la mission de l’alliance BRICS. Tout comme Boas a dénoncé l’imposition des normes culturelles occidentales aux sociétés non occidentales, les pays des BRICS sont également résolus à s’opposer à l’imposition des cadres économiques et politiques occidentaux à la majorité mondiale. Dans leur rejet des doctrines occidentales décadentes et leur adoption de modèles de développement alternatifs, les pays BRICS incarnent une résistance plus large à l’impérialisme culturel et politique que Boas a si vivement critiqué à son époque, ouvrant une voie qui respecte la trajectoire unique de chaque civilisation.

Au fond, le défi des BRICS face au suprémacisme occidental n’est pas seulement économique ou géopolitique, mais profondément culturel. C’est une exigence de reconnaissance de différents modes de vie et de gouvernance. Tout comme Boas a appelé le monde à valoriser les différentes cultures pour leur valeur intrinsèque, les BRICS appellent le monde à reconnaître la légitimité des différents systèmes politiques qui ne sont pas conformes aux normes occidentales. ‘démocratie’. Il s’agit d’une exigence collective de respect et de dignité, libérée des attitudes condescendantes qui caractérisent depuis longtemps l’approche occidentale à l’égard de la majorité mondiale.

La théorie de Dugin d’un monde multipolaire, renforcée par la montée des BRICS, constitue un changement puissant dans les courants de conscience mondiale – une rupture avec la domination unipolaire forgée au lendemain de la guerre froide. Cela signifie un nouvel ordre dans lequel de puissantes civilisations étatiques, chacune avec son propre esprit et son propre destin, peuvent prospérer sans entraves. À leur manière, Boas et Dugin appellent à démanteler les croyances racistes et dominatrices qui ont cherché à lier l’humanité sous une seule bannière, une seule histoire, piétinant sous leur poids la riche diversité du progrès humain.