L’ère Daniel Jones est-elle révolue ? Les géants s’apprêtent à peser le pour et le contre de passer à autre chose

Lorsque les Giants de New York ont ​​signé avec Daniel Jones un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans cette intersaison, cela était censé mettre fin à toute discussion sur l’avenir de l’équipe au poste de quart-arrière. Jones était l’avenir.

Pas plus. Le sujet est à nouveau grand ouvert avec la saison des Giants qui dérape alors qu’ils entrent dans la semaine 10 à 2-7 et se précipitent vers un top-5 au repêchage. En fait, selon les projections d’Austin Mock, les Giants possèdent les meilleures chances d’obtenir le premier choix lors du repêchage 2024 de la NFL.

Ce qui complique encore le problème est Jones, absent pour la saison après s’être déchiré le ligament croisé antérieur lors de la défaite 30-6 de dimanche contre les Raiders de Las Vegas. Avec Jones absent et la perspective que les Giants se dirigent vers un choix au repêchage qui pourrait leur rapporter un espoir de quart-arrière convoité, le débat sur l’avenir du poste a pris une nouvelle vie.

La façon dont les Giants termineront la saison dictera en grande partie leurs options, mais d’ici là, nous décomposons les avantages et les inconvénients de conserver Jones.

Ne mérite-t-il pas une autre chance ?

En janvier 2022, après avoir embauché Joe Schoen comme nouveau directeur général de l’équipe, le copropriétaire John Mara n’a pas mâché ses mots sur le mandat de Jones au sein de l’équipe. “Nous avons fait tout notre possible pour bousiller ce gamin.”

Il n’a pas tort. Un livre pourrait probablement être écrit sur le sujet, mais il suffit de dire qu’au cours de ses cinq années depuis qu’il a été le sixième choix du repêchage de 2019, Jones a joué sous la direction de trois entraîneurs-chefs et de quatre coordinateurs offensifs tout en disposant d’un armement limité et en jouant derrière un ligne offensive généralement suspecte.

En termes simples, Jones n’a guère été équitablement secoué. La propriété des géants le savait alors et le sait maintenant.

Lorsqu’ils ont (littéralement) signé la prolongation de Jones, c’était dans l’espoir qu’il serait le quart-arrière de l’équipe pendant toute la durée de l’accord. En fait, avant que la prolongation du contrat ne soit finalisée ce printemps, Mara a parlé avec Jones, soulignant à quel point ils le voulaient à New York. Mara a également souligné que sous la direction de l’entraîneur de l’année de la NFL, Brian Daboll, l’équipe serait enfin en mesure de lui offrir la continuité dont il n’avait jamais bénéficié au cours de ses quatre premières saisons.

Ils ont ajouté des armes et tenté d’améliorer la ligne offensive.

Malheureusement pour Jones et les Giants, la cinquième année de sa carrière a été un désastre. La ligne offensive a été en désordre dès le début, puisque Jones a été limogé 28 fois au cours des cinq premiers matchs, le dernier entraînant une importante blessure au cou qui l’a forcé à rater trois matchs. Puis, lors de son match retour suite à cette blessure, il s’est déchiré le LCA.

Étant donné qu’il n’a joué que six matchs après avoir signé la prolongation, l’idée selon laquelle il mérite une chance supplémentaire de prouver qu’il peut amener cette franchise là où elle veut aller a au moins un certain mérite. Son casting de soutien devrait également être meilleur, les Giants dépensant leur premier choix sur un faiseur de différence (Marvin Harrison Jr. ?) ou échangeant avec une équipe dans le besoin de QB contre un trésor de choix que Schoen peut utiliser pour entourer Jones. avec plus de talent.

Coup de cœur du vestiaire

Jones est aimé de ses coéquipiers. Ils chantent ses louanges, soulignant sa ténacité – ils aiment le fait qu’il se battra toujours pour des mètres supplémentaires – sa responsabilité et son leadership. Ils le respectent et il leur montre le même respect.

Inutile de dire que le vestiaire a été dévasté par la nouvelle de la dernière blessure de Jones.

“Pour qu’il revienne de ce dont il revenait tout juste et qu’il se blesse aujourd’hui, je ne pouvais tout simplement pas penser au pire scénario pour un gars”, a déclaré le garde gauche Justin Pugh après le match de dimanche. «C’est tout simplement dévastateur. J’ai eu mal pour lui. C’est un gars que vous respectez et vous savez qu’il met tout dans le jeu. Ça fait juste mal.

L’un des plus grands partisans de Jones, le receveur Darius Slayton, a été interrogé sur l’idée que le quart-arrière soit remplacé et que les Giants le quittent.

« Vous ne pouvez pas contrôler ce que disent les gens », a déclaré Slayton. « Franchement, les gens ont essayé de nous faire sortir d’ici, lui et moi-même, ainsi que plusieurs autres, depuis que nous sommes ici. Cela ne nous a pas arrêtés auparavant, et cela ne nous arrêtera pas maintenant. Comme je l’ai dit plus tôt, c’est un être humain résilient. C’est un bon joueur de football, et à la fin de la journée, il sera de nouveau en bonne santé un jour et il reviendra jouer au football professionnel quelque part, j’espère ici, et j’attends ce jour avec impatience.

ALLER PLUS LOIN Comment le succès inattendu des Giants la saison dernière revient les hanter

Le gène de l’embrayage

Il n’y a pas eu beaucoup d’opportunités dans sa carrière, mais Jones s’est montré à la hauteur dans les grands moments de la franchise. Il n’a pas non plus cédé sous la pression de devoir jouer pour son poste la saison dernière. N’oubliez pas que les Giants ont choisi de ne pas choisir l’option de cinquième année de Jones avant l’année dernière, faisant de 2022 une audition pour une saison complète.

Jones a répondu en menant les Giants à leur première participation aux séries éliminatoires depuis 2016 et à leur première victoire en séries éliminatoires en 11 ans. Lors de cette victoire wild-card contre les Vikings du Minnesota en janvier, Jones a peut-être joué son meilleur match, devenant le premier quart-arrière de l’histoire des séries éliminatoires de la ligue avec plus de 300 verges par la passe (301 verges sur 24 passes sur 35), deux touchés par la passe et Plus de 70 verges au sol (78). Même si les choses ne se sont pas aussi bien passées la semaine suivante à Philadelphie, il ne fait aucun doute que sa performance contre les Vikings a été une des principales raisons pour lesquelles les Giants ont décidé de le prolonger cette intersaison.

Inconvénients de garder Jones

L’historique des blessures et une production décevante

L’un des aspects les plus malheureux de la carrière de Jones à New York a été son manque de durabilité dû à une multitude de blessures. Il a raté des matchs de sa saison recrue en raison d’une entorse à la cheville, et il a été gêné par des blessures aux ischio-jambiers la saison suivante. En 2021, il a subi une blessure au cou mettant fin à la saison avant de participer à tous les matchs sauf un l’année dernière, lorsque les Giants reposaient leurs partants.

Mais cette saison, le schéma des blessures est réapparu avec la blessure au cou et maintenant la déchirure du LCA. Bien que Jones soit loué pour sa ténacité, il encaisse plus de coups sûrs que la plupart des quarts. Depuis son entrée dans la ligue en 2019, Jones a subi 415 baisses, selon TruMedia. C’est plus que tout autre quart-arrière, à l’exception de Russell Wilson (481), Kirk Cousins ​​(467) et Matt Ryan (458).

Jones n’aura que 27 ans la saison prochaine, mais étant donné son manque de durabilité, il n’y a aucune raison de penser qu’il aura plus de chance de rester sur le terrain en vieillissant.

L’autre aspect à considérer est que même lorsque Jones était en bonne santé, sa production a été largement décevante. Il ne fait aucun doute qu’il a montré des améliorations la saison dernière, mais au cours de sa carrière, les chiffres de Jones ne correspondent pas à ceux d’un quart-arrière de franchise.

QB avec plus de 1 000 tentatives (2019-23) Moyenne de la NFL Daniel Jones (classé parmi 33 QB qualifiés) Note de passage 94.1 85,2 (30e) EPA/Retour en arrière 0,06 -0,05 (30ème) TD/INT 2.3 1,6 (28e) Passer des yards/match 238,3 208,5 (26) Cours précipitées/match 16 31,9 (5e) Comp% 65,5 64,3 (25e) Verges/tentative 7.3 6,6 (28e) Sac% 6,10% 8,6% (32e) Chiffre d’affaires total 48.4 64 (28e) Total des TD 95.2 75 (23e) QB gagne 28,7 22 (21

L’impact financier

Cela est assez évident, mais il faut le préciser. Le recrutement d’un quart-arrière recrue réinitialise le chronomètre lorsque les Giants doivent dépenser une petite fortune pour le poste. Ils obtiennent quatre ans d’un quart-arrière recrue bon marché, puis, espérons-le, une cinquième année qui est plus chère mais toujours beaucoup moins chère que ce que gagne Jones.

Schoen and Company peut utiliser ces économies pour améliorer une liste qui comporte encore de nombreux trous.

Désormais, il n’y a aucun moyen réel pour les Giants de se retirer de l’accord de Jones avant la fin de la saison 2024. Ils encaisseraient environ 69 millions de dollars d’argent mort s’ils le supprimaient avant la saison prochaine, et maintenant qu’il souffre d’une déchirure du LCA, il n’est pas vraiment un atout commercial souhaitable.

Donc, selon toute vraisemblance, ils le garderaient simplement aux côtés de leur choix au repêchage. Cependant, l’accord de Jones devient beaucoup plus facile à sortir après 2024. Les Giants peuvent créer 19,4 millions de dollars d’économies sur le plafond salarial tout en mangeant 22,2 millions de dollars d’argent mort s’ils le suppriment à ce moment-là. À ce stade, Schoen pourrait vraiment se concentrer sur la constitution d’une liste compétitive autour du nouveau QB de l’équipe.

ALLER PLUS LOIN Projections des commandes du repêchage de la NFL : les Giants sont désormais n°1, les Rams tombent dans le top 10

Écrire sa propre histoire

Schoen et Daboll ont hérité de Jones. Ce n’est pas « leur homme ». Maintenant, ils faisaient partie du brain trust qui a choisi de prolonger Jones au cours de la dernière intersaison, mais ils ont également pris la décision de s’accorder une sortie après deux saisons. Il convient également de mentionner que les Giants n’étaient pas vraiment en mesure de recruter un meilleur QB lors du repêchage de 2023 après avoir atteint les séries éliminatoires.

Les choses pourraient être différentes maintenant.

Schoen et Daboll – en supposant qu’ils restent à la barre – pourraient être en mesure de choisir et de façonner leur propre quart-arrière. Et nous savons tous ce que Daboll a fait avec cette opportunité à Buffalo avec Josh Allen.

C’est vraiment au cœur de tout cela : la perspective alléchante de sélectionner un quart-arrière de haut niveau. Caleb Williams de l’USC et Drake Maye de Caroline du Nord ont reçu des critiques élogieuses en tant que deux meilleurs espoirs de quart-arrière qui pourraient être disponibles dans le repêchage. Si les Giants ont la chance d’en choisir un, l’opportunité pourrait être trop belle pour la laisser passer.

Et si tel est le cas, les jours de Jones en tant que QB de la franchise Giants seront officiellement terminés.

(Photo : Megan Briggs/Getty Images)

« The Football 100 », le classement définitif des 100 meilleurs joueurs de tous les temps de la NFL, est désormais en vente. Commande le ici.